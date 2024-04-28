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На юге за минувшие сутки сбили 7 из 13 вражеских ракет, оккупанты атаковали теплоэнергетическую инфраструктуру, - Силы обороны

ракети

Российские захватчики на юге продолжают терроризировать население ракетными обстрелами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

"Резких изменений в состоянии, положении и характере действий нашего врага не замечено, признаков формирования наступательных группировок так же. Сказать, что прошедшие сутки были чем-то чрезвычайным, не могу. За прошедшие сутки были две попытки штурмовать наши позиции, обе безуспешные. Враг, к сожалению, продолжает терроризировать юг Украины ракетными обстрелами. Так, за прошедшие сутки было нанесено несколько ракетных ударов. Всего были использованы 13 ракет, семь из них были сбиты. Целили по теплоэнергетике на юге. Так же страдает передняя линия и населенные пункты Херсонщины от применения КАБов с российской авиации, однако обошлось без жертв", - сообщил Плетенчук.

Он также добавил, что этой ночью враг также пытался попасть по теплоэнергетике на Николаевщине. В Одесской области ночью было тихо.

Напомним, утром в Николаеве прогремели взрывы. Россияне атаковали "шахедами" рекреационный объект.

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Автор: 

беспилотник (3529) обстрел (26872) ракеты (3549) Силы обороны юга (295)


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Это потому, что баллистику на пивдни сбивать нечем...
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28.04.2024 10:29 Ответить
Марафон це одиниця інформації для ворога. Знову повернулися до атакували будинок поблизу залізничної станції. Знову звіти де,скільки, чого і знову з фото. Так ось для чого знімали Гуменюк, щоб усі викладали усе
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28.04.2024 10:43 Ответить
в Отель в Николаеве попали, хреново в кацапни разведка работает
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28.04.2024 10:51 Ответить
Рік тому світанок Умані здригнула смерть. Похилемо голови в Пам'ять про загиблих. Не забудемо і не пробачимо.
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28.04.2024 10:55 Ответить
😂Хакери зламали сервіс для продажу квитків RedKassa і запросили росіян на концерт … Кобзона у «Крокус-хо
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28.04.2024 10:59 Ответить
 
 