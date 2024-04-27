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Новини Агресія Росії проти України
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Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 160 окупантів та 42 одиниці озброєння й військової техніки

рф,техніки,знищення

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на 160 окупантів і 42 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

  • 14 гармат;
  • 2 міномети;
  • 1 станковий гранатомет;
  • 17 одиниць авто/бронетехніки;
  • 6 систем радіолокаційної боротьби;
  • 1 розвідувальний БпЛА "Суперкам";
  • 1 аерофотостанція.

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Крім того, знищено 4 польові пункти боєпостачання.

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ліквідація (3854) знищення (7135) Сили оборони півдня (320)


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Все не нужное - на слом, cоберем металлолом. ЗСУ - піджигай!
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27.04.2024 19:43 Відповісти
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27.04.2024 19:48 Відповісти
 
 