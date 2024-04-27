Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 160 окупантів та 42 одиниці озброєння й військової техніки
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.
Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на 160 окупантів і 42 одиниці озброєння та військової техніки, з них:
- 14 гармат;
- 2 міномети;
- 1 станковий гранатомет;
- 17 одиниць авто/бронетехніки;
- 6 систем радіолокаційної боротьби;
- 1 розвідувальний БпЛА "Суперкам";
- 1 аерофотостанція.
Крім того, знищено 4 польові пункти боєпостачання.
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