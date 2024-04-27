Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 160 окупантів та 42 одиниці озброєння й військової техніки

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на 160 окупантів і 42 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

14 гармат;

2 міномети;

1 станковий гранатомет;

17 одиниць авто/бронетехніки;

6 систем радіолокаційної боротьби;

1 розвідувальний БпЛА "Суперкам";

1 аерофотостанція.

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Крім того, знищено 4 польові пункти боєпостачання.