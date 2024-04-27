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Новости Агрессия России против Украины
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Силы обороны юга в течение суток ликвидировали 160 оккупантов и 42 единицы вооружения и военной техники

рф,техніки,знищення

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

В часности, за сутки получили подтверждение, что у врага стало меньше на 160 оккупантов и 42 единицы вооружения и военной техники, из них:

  • 14 орудий;
  • 2 миномета;
  • 1 станковый гранатомет;
  • 17 единиц авто/бронетехники;
  • 6 систем радиолокационной борьбы;
  • 1 разведывательный БпЛА "Суперкам";
  • 1 аэрофотостанция.

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Кроме того, уничтожены 4 полевых пункта боеснабжения.

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ликвидация (3472) уничтожение (6823) Силы обороны юга (295)


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