Силы обороны юга в течение суток ликвидировали 160 оккупантов и 42 единицы вооружения и военной техники
Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.
В часности, за сутки получили подтверждение, что у врага стало меньше на 160 оккупантов и 42 единицы вооружения и военной техники, из них:
- 14 орудий;
- 2 миномета;
- 1 станковый гранатомет;
- 17 единиц авто/бронетехники;
- 6 систем радиолокационной борьбы;
- 1 разведывательный БпЛА "Суперкам";
- 1 аэрофотостанция.
Кроме того, уничтожены 4 полевых пункта боеснабжения.
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