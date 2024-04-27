Силы обороны юга в течение суток ликвидировали 160 оккупантов и 42 единицы вооружения и военной техники

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

В часности, за сутки получили подтверждение, что у врага стало меньше на 160 оккупантов и 42 единицы вооружения и военной техники, из них:

14 орудий;

2 миномета;

1 станковый гранатомет;

17 единиц авто/бронетехники;

6 систем радиолокационной борьбы;

1 разведывательный БпЛА "Суперкам";

1 аэрофотостанция.

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Кроме того, уничтожены 4 полевых пункта боеснабжения.