Росіяни атакували рекреаційний об’єкт у Миколаєві, без загиблих та поранених. ФОТОрепортаж
Зранку у Миколаєві пролунали вибухи, окупанти атакували місто "шахедами".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"На рекреаційному об'єкті виникла пожежа. Наразі займання на площі 20 м2 ліквідували рятувальники. Є пошкодження.
На щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з вечора 27 квітня ворог атакував територію України "шахедами".
Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в іншому готелі поруч вибито вікна, пошкоджено автомобілі. Крім того, пошкоджено об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури. Наслідки уточнюються.
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MrStepanovM
показати весь коментар28.04.2024 17:17 Відповісти Мені подобається 0
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