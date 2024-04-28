У Миколаєві зранку пролунали вибухи
На світанку 28 квітня в Миколаєві під час оголошеної повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Вибухи у Миколаєві. З’ясовуємо. Надам інформацію згодом", - йдеться в повідомленні.
Раніше Повітряні сили повідомили про чергову атаку шахедів.
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