На Київщині зафіксовано рух БпЛА, працює ППО
У Київській області зафіксовано рух безпілотників окупантів, працюють сили ППО.
Про це повідомили в Київській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Подбайте про власну безпеку. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.
Раніше Повітряні сили повідомляли, що "Шахеди" із Черкащини тримають курс на Київщину.
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