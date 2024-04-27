На Київщині зафіксовано рух БпЛА, працює ППО

У Київській області зафіксовано рух безпілотників окупантів, працюють сили ППО.

Про це повідомили в Київській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

Подбайте про власну безпеку. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Ворог запускав ракету на Київщину, - Повітряні сили

Раніше Повітряні сили повідомляли, що "Шахеди" із Черкащини тримають курс на Київщину.