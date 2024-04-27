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Новини Агресія Росії проти України
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На Київщині зафіксовано рух БпЛА, працює ППО

ппо

У Київській області зафіксовано рух безпілотників окупантів, працюють сили ППО.

Про це повідомили в Київській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

Подбайте про власну безпеку. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Ворог запускав ракету на Київщину, - Повітряні сили

Раніше Повітряні сили повідомляли, що "Шахеди" із Черкащини тримають курс на Київщину.

Автор: 

безпілотник (4087) Київська область (4003) ППО (3142)


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