Ворог запускав ракету на Київщину, - Повітряні сили

Вдень 27 квітня на Київщині було зафіксовано ворожу ракету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Увага! Ракета на Київщині. Курс південно-західний", - йшлося у повідомленні.

У регіоні тоді було оголошено повітряну тривогу. Станом на 13.49 Повітряні сили оголосили відбій загрози.

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