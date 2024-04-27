Ворог запускав ракету на Київщину, - Повітряні сили
Вдень 27 квітня на Київщині було зафіксовано ворожу ракету.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Увага! Ракета на Київщині. Курс південно-західний", - йшлося у повідомленні.
У регіоні тоді було оголошено повітряну тривогу. Станом на 13.49 Повітряні сили оголосили відбій загрози.
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