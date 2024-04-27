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Ворог запускав ракету на Київщину, - Повітряні сили

сирена,тривога

Вдень 27 квітня на Київщині було зафіксовано ворожу ракету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Увага! Ракета на Київщині. Курс південно-західний", - йшлося у повідомленні.

У регіоні тоді було оголошено повітряну тривогу. Станом на 13.49 Повітряні сили оголосили відбій загрози. 

Також читайте: ОК "Південь" про нічну ракетну атаку: Окупанти втретє за пів року застосували підводні ракетоносії

Автор: 

Київська область (4003) ракети (4000) Повітряні сили (2585)


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