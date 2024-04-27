Враг запускал ракету на Киевщину, - Воздушные силы
Днем 27 апреля в Киевской области была зафиксирована вражеская ракета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Внимание! Ракета в Киевской области. Курс юго-западный", - говорилось в сообщении.
В регионе тогда была объявлена воздушная тревога. По состоянию на 13:49 Воздушные силы объявили отбой угрозы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль