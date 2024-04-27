Враг запускал ракету на Киевщину, - Воздушные силы

Днем 27 апреля в Киевской области была зафиксирована вражеская ракета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Внимание! Ракета в Киевской области. Курс юго-западный", - говорилось в сообщении.

В регионе тогда была объявлена воздушная тревога. По состоянию на 13:49 Воздушные силы объявили отбой угрозы.

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