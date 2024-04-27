Воздушные силы об особенностях ночной атаки врага: Без "Шахедов", однако с "Калибрами"
Во время ночной массированной атаки 27 апреля враг использовал "Калибры", впрочем не запускал "Шахеды".
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Это одна из первых атак после непродолжительного затишья. В течение определенного времени они накопили свои резервы, ракеты. Этой ночью они уже применяли и "Калибры" из акватории Черного моря", - рассказал он, добавив, что удалось сбить 6 из 8 ракет этого типа.
Кроме того, по данным спикера, оккупанты начали интенсивно атаковать, подняли свои стратегические бомбардировщики Ту-95 после сбития Ту-22М3.
"Некоторое время они взяли паузу. И вот сейчас начали снова наносить мощные атаки классически по нашей энергетической и критической инфраструктуре", - рассказал Евлаш.
Также, по его словам, враг достаточно мощно наносил удары, в том числе с применением "Кинжалов".
"Это очень мощное оружие, которое сложно сбить. У нас есть только некоторые средства, которые доказали свою эффективность против них, а именно Patriot могут эффективно противостоять, но, к сожалению, на тех направлениях, где произошли попадания у нас не хватает этих систем", - констатировал он.
В то же время, по данным Евлаша, враг не использовал во время атаки "шахеды".
"Да, "шахедов" не было, как уже в течение нескольких последних дней. Почему так? Видимо у них есть свой стратегический замысел, почему именно они переключились на ракеты", - резюмировал он.
Атака на энергетическую инфраструктуру в ночь на 27 апреля
Как отмечалось, в ночь на 27 апреля 2024 года войска РФ в очередной раз н нанесли удар по энергоинфраструктуре нашей страны. По информации Воздушных сил, во время атаки уничтожена 21 из 34 вражеских ракет.
В ДТЭК информируют, что враг атаковал четыре ТЭС ДТЭК, есть повреждения, пострадали люди. По данным ОВА, рашисты ударили по объекту критической инфраструктуры на Прикарпатье. Также отмечалось, что оккупанты атаковали 2 объекта критической энергоинфраструктуры на Львовщине.
Кроме того, Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 27 апреля во время массированной российской атаки в Днепре слышали взрывы. В ОВА отметили, что над Днепропетровщиной было уничтожено 13 ракет, повреждены энергообъекты.
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