Повітряні сили про особливості нічної атаки ворога: Без "Шахедів", проте з "Калібрами"

Під час нічної масованої атаки 27 квітня ворог використав"Калібри", втім не запускав "Шахеди".

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це одна з перших атак після нетривалого затишшя. Протягом певного часу вони накопичили свої резерви, ракети. Цієї ночі вони вже застосовували і "Калібри" з акваторії Чорного моря", - розповів він, додавши, що вдалось збити 6 з 8 ракет цього типу.

Крім того, за даними спікера, окупанти почали інтенсивно атакувати, підняли свої стратегічні бомбардувальники Ту-95 після збиття Ту-22М3.

"Деякий час вони взяли паузу. І ось зараз почали знову наносити потужні атаки класично по нашій енергетичній та критичній інфраструктурі", - розповів Євлаш.

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Також, за його словами, ворог досить потужно наносив удари, в тому числі з застосуванням "Кинджалів".

"Це дуже потужна зброя, яку складно збити. В нас є тільки певні засоби, які доказали свою ефективність проти них, а саме Patriot можуть ефективно протистояти, але, на жаль, на тих напрямках, де відбулись влучання в нас не вистачає цих систем", - констатував він.

Водночас, за даними Євлаша, ворог не використовував під час атаки "шахеди".

"Так, "шахедів" не було, як уже протягом декількох останніх днів. Чому так? Мабуть в них є свій стратегічний задум, чому саме вони переключились на ракети", - резюмував він.

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Атака на енергетичну інфраструктуру у ніч на 27 квітня

Як зазначалося, у ніч на 27 квітня 2024 року війська РФ вчергове завдали удару по енергоінфраструктурі нашої країни. За інформацією Повітряних сил, під час атаки знищено 21 із 34 ворожих ракет.

У ДТЕК інформують, що ворог атакував чотири ТЕС ДТЕК, є пошкодження, постраждали люди. За даними ОВА, рашисти завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури на Прикарпатті. Також зазначалося, що окупанти атакували 2 об’єкти критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині.

Окрім того, Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 27 квітня під час масованої російської атаки у Дніпрі чули вибухи. У ОВА зазначили, що над Дніпропетровщиною було знищено 13 ракет, втім пошкоджено енергооб’єкти.