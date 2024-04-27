Окупанти атакували 4 ТЕС ДТЕК, є серйозні пошкодження та постраждалі

Війська РФ у ніч на 27 квітня атакувала 4 ТЕС ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

У ДТЕК нагадують, що окупаційні війська масово обстріляли енергетичні об'єкти України.

За даними компанії, сьогодні вночі внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК.

"За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. Надаємо всю необхідну допомогу. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. В ці хвилини енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що з початку ворожого повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.

Як повідомлялося, у ніч на 27 квітня російські окупанти вчергове атакували енергетичну інфраструктуру України.

Також Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 27 квітня під час масованої російської атаки у Дніпрі чули вибухи.