Окупанти атакували 4 ТЕС ДТЕК, є серйозні пошкодження та постраждалі
Війська РФ у ніч на 27 квітня атакувала 4 ТЕС ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
У ДТЕК нагадують, що окупаційні війська масово обстріляли енергетичні об'єкти України.
За даними компанії, сьогодні вночі внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК.
"За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. Надаємо всю необхідну допомогу. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. В ці хвилини енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що з початку ворожого повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.
Як повідомлялося, у ніч на 27 квітня російські окупанти вчергове атакували енергетичну інфраструктуру України.
Також Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 27 квітня під час масованої російської атаки у Дніпрі чули вибухи.
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грошей немааа!!! ракет немаааа!!!
Ваша пропаганда настільки примітивна, що аж страшно
ОК, пишіть тоді до ГУР та СБУ. Думаю, там до Ваших пропозицій дослухаються і негайно завдадуть нищівного удару дронами одразу по всім ТЕС у європейській частині московії.
буде хороший привiд бюджет розпiлити
Нє ??
Важко демократіям боротись з тоталітаризмом...
Крім того, він таки "гаманцем трясе" нормально.
Захід боїться ескалації. Тому потихеньку. Крім того, можливостей малувато.
Захід боїться ескалації. Тому потихеньку. Крім того, можливостей малувато.