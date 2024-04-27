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Новини Війна
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Окупанти атакували 4 ТЕС ДТЕК, є серйозні пошкодження та постраждалі

тес,обстріл

Війська РФ у ніч на 27 квітня атакувала 4 ТЕС ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

У ДТЕК нагадують, що окупаційні війська масово обстріляли енергетичні об'єкти України.

За даними компанії, сьогодні вночі внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК.

"За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. Надаємо всю необхідну допомогу. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. В ці хвилини енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Святошинському та Бучанському районах знеструмлення через аварію в енергосистемі, - ДТЕК

Також зазначається, що з початку ворожого повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.

Як повідомлялося, у ніч на 27 квітня російські окупанти вчергове атакували енергетичну інфраструктуру України.

Також Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 27 квітня під час масованої російської атаки у Дніпрі чули вибухи.

Автор: 

обстріл (28196) ТЕС (916) енергетика (2577) ДТЕК (1981)


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Топ коментарі
+26
Чому кацапські ТЕЦ працюють і в х@й не дують?
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27.04.2024 08:13
+19
От знову буде стогін про підвищення тарифів...
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27.04.2024 08:02
+18
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27.04.2024 08:31
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От знову буде стогін про підвищення тарифів...
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27.04.2024 08:02 Відповісти
тарифи - це вже не сама велика проблема.
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27.04.2024 08:06 Відповісти
розкажи це тим хто отримує мінімалку .
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27.04.2024 09:34 Відповісти
шо розказати? їм буде вистачати навіть з мінімалкою.
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27.04.2024 10:43 Відповісти
мова про те, що подекуди нема ні за яким тарифом
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27.04.2024 15:03 Відповісти
Агов, ППО?
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27.04.2024 08:08 Відповісти
Питання ПРО активно обговорюється провідними лідерами Західної цивілізації.
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27.04.2024 08:14 Відповісти
що ж тепер робитонькиии!! ааааа!!! всепропало!!!
грошей немааа!!! ракет немаааа!!!

Ваша пропаганда настільки примітивна, що аж страшно
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27.04.2024 08:13 Відповісти
Та то фсбшна ботва
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27.04.2024 08:18 Відповісти
Наташа, что ты так сильно переживаешь из Франции?
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27.04.2024 08:50 Відповісти
Як пускові установки вони знищать? Що ти мелеш? Досить фсбшну зраду розводити.
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27.04.2024 08:17 Відповісти
здохни фсбешна курва , вже набридла примітивом
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27.04.2024 08:19 Відповісти
Це злочинами проти цивільних цніхто вже не називає
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27.04.2024 08:10 Відповісти
хруцькі наташи всі такі тупі?
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27.04.2024 09:08 Відповісти
Чому кацапські ТЕЦ працюють і в х@й не дують?
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27.04.2024 08:13 Відповісти
Так в Омані домовилися
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27.04.2024 08:18 Відповісти
Тому що нам забороняють використовувати американську далекобійну зброю по території кацапії. А безпілотників, які б змогли завдати такої ж шкоди, що і крилаті/балістичні ракети, у нас немає.
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27.04.2024 08:18 Відповісти
По нпз чомусь і БПЛА справляються.
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27.04.2024 08:22 Відповісти
Там достатньо вивести з ладу ректифікаційну установку. Для цього великої кількості вибухівки не потрібно.
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27.04.2024 08:25 Відповісти
А на ТЕЦ достатньо вивести з ладу трансформатор, машинну залу чи ЛЕП. Для цього великої кількості вибухівки не потрібно. Строки відновлення плюс мінус такі ж.
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27.04.2024 08:39 Відповісти
Ну от спробуйте безпілотником щось подібне зробити

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27.04.2024 08:41 Відповісти
Навіщо порівнювати х#й з трамвайною ручкою? По нпз БПЛА б'ють? Б'ють. По ТЕЦ можна досягати такого ж ефекту.
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27.04.2024 09:32 Відповісти
Ну тобто те, що я написав вище про НПЗ, можна проігнорувати і вперто наполягати на своєму?

ОК, пишіть тоді до ГУР та СБУ. Думаю, там до Ваших пропозицій дослухаються і негайно завдадуть нищівного удару дронами одразу по всім ТЕС у європейській частині московії.
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27.04.2024 10:40 Відповісти
Або ось таке:

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27.04.2024 08:47 Відповісти
*****,стерли😆. Неадекват там вклинився один.Я там наполягав на тому,що шкода яка завдається нашими БПЛА для кацапських НПЗ і ТЕЦ в нашій ситуації одне й те саме.Якщо зовсім спрощено.
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27.04.2024 17:10 Відповісти
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27.04.2024 08:31 Відповісти
Топ-комент, вірніше - скріншот комента
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27.04.2024 19:50 Відповісти
рашистські НПЗ наші палять ?
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27.04.2024 16:16 Відповісти
На жаль влада бездіяльна мовчить ,світове співтовариство мовчить ,наша діаспора теж бездіяльна ,а тим часом ворог нищить Україну.А мали б бути антивоєні протести по всьому світі блокування посольств рф ,рашисти мають бути ізгоями в світі.
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27.04.2024 08:40 Відповісти
Неможна, а то пуйло нападьоть...
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27.04.2024 08:45 Відповісти
Пошла н**ер отсюда
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27.04.2024 08:51 Відповісти
Ссыкливые розовые пони пусть готовятся к миллионам украинских беженцов к зиме.
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27.04.2024 08:41 Відповісти
миллиардам) чего уж там мелочиться)
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27.04.2024 08:52 Відповісти
кацапская ботва такая примитивная,вообще убогие не заморачиваються,понятно что их высеры расчитаны на самых примитивных совкодрочеров или паникеров но все же так смешно потуги их выглядят)
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27.04.2024 08:51 Відповісти
Істерика тут зайва , це точно !!
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27.04.2024 08:51 Відповісти
та то русня,при чем ну очччень примитивная,ей бы на бабские сайты а не проженный инет баталиями цензор,тут козломордых на первом предложении раскусывают на втором банят,каким бы продвинутым переводчиком не пользовались,недалекое ленивое убожество
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27.04.2024 08:54 Відповісти
керiвництво ДТЕК мабуть дуже задоволено з цього приводу👈
буде хороший привiд бюджет розпiлити
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27.04.2024 08:56 Відповісти
Це приватна компанія, вони зацікавлені у прибутках з продажу ел. енергії.

Нє ??
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27.04.2024 16:17 Відповісти
Казяться суки, поки зброя їде. Коли вже кобзон на кримському мосту виступить
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27.04.2024 09:01 Відповісти
Не факт що його справді збираються руйнувати зовсім. Крім того, це не зупинить рак. обстріли. Тільки знищення рашистських можливостей - аеродроми, заводи, НПЗ. літаки тощо. Плюс "чорні лебеді".
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27.04.2024 16:19 Відповісти
Було б дивно, якби рашисти не кинулися терміново добивати майже беззбройну Україну! Китайці, корейці, іранці тихенько постачають раші зброю та ********** мідьонами штук і ніхто про це не триндить.
Важко демократіям боротись з тоталітаризмом...
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27.04.2024 09:05 Відповісти
Бо демократії сцикливо ховаються за спину українців, та чекають, може ***** втомиться нас геноцидити і далі не піде. Вони взагалі не воюють.
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27.04.2024 13:41 Відповісти
може Ренат Леонідович потрясе гаманцем і купить трохи ППО ? чи воно йому треба грошей настриг і за бугор ?
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27.04.2024 09:41 Відповісти
де купить? На Калинівському ринку?
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27.04.2024 14:54 Відповісти
там де купує Греція , Польща , Египет , Туреччина .
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27.04.2024 14:59 Відповісти
Приватній особі такі не продадуть. Якісь дрібніші, може.

Крім того, він таки "гаманцем трясе" нормально.
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27.04.2024 16:21 Відповісти
В цій країні є шось,окрім ДТЕК?Чому зранку до вечора мы жаліємо ахметівську фірму?Чому не коментує міненерго?Вони всі від шмигаля і умерова - колишні ДТЕКівці,отже нічого,крім ДТЕК іх не цікавить.
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27.04.2024 09:46 Відповісти
Вони майже енергетичні монополісти. Держава теж великий власник.
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27.04.2024 16:22 Відповісти
Ще два тижні тому повідомляли, що кацапи вразили всі ТЕС ДТЕК, а тут виявилося , що ще чотири є.
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27.04.2024 09:55 Відповісти
тсс ...
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27.04.2024 16:23 Відповісти
Надо создать петицию,на разрешение атаковать ************** энергосистему!нех...й подставлять вторую щеку,а надо бить в ответ!!!!!
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27.04.2024 10:28 Відповісти
ЗСУ б*ють по електриці кацапських в/ч.

Захід боїться ескалації. Тому потихеньку. Крім того, можливостей малувато.
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27.04.2024 16:25 Відповісти
Треба відправити на шибеницю цього през... през... президента і його злодюжну і продажну шоблу за не організацію і не забезбечення ППО і ПРО країни. Горітимуть у пеклі, будь вони прокляті.
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27.04.2024 11:11 Відповісти
бенин Оманский Нарик с фсбэшником Елдаком, так где там атакамсы на 300 км??? или Оманский договорняк в силе с киностудиями и офшорами в маЦкве...???
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27.04.2024 12:40 Відповісти
Чому ми теж не атакуємо по російським електростанціям, а тільки по НПЗ???
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27.04.2024 12:58 Відповісти
ЗСУ б*ють по електриці кацапських в/ч.

Захід боїться ескалації. Тому потихеньку. Крім того, можливостей малувато.
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27.04.2024 16:27 Відповісти
Скільки кацапська ТЕС в Криму буде ще працювати?
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27.04.2024 15:21 Відповісти
Это называется игра в одни ворота.
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27.04.2024 17:03 Відповісти
Молитись, молитись і ще раз молитись.
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27.04.2024 21:49 Відповісти
Пока Запад даст ПВО-уже нечего им будет защищать. И где наши ответные удары по ТЕЦ рашки?
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28.04.2024 11:21 Відповісти
 
 