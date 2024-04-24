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У Святошинському та Бучанському районах знеструмлення через аварію в енергосистемі, - ДТЕК

світло

Частина домівок у Святошинському районі Києва тимчасово без світла. Енергетики ліквідовують наслідки аварії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК.

Як зазначається, в ці хвилини переключають домівки за резервними джерелами живлення.

Також без електрики залишилась частина Бучанського району Київщини.

За попередніми прогнозами, мають повернути світло в оселі впродовж найближчих двох годин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через ранкову атаку на Одесу пошкоджено повітряну лінію, є знеструмлення, - ДТЕК

Автор: 

Київ (19408) Київська область (4003) ДТЕК (1981) відключення світла (1085)


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Хм, у мене на Святошино є...
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24.04.2024 11:41 Відповісти
Мабуть локально відімкнули. У приятеля на Святошино немає.
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24.04.2024 11:47 Відповісти
Може різні лінії просто...
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24.04.2024 11:53 Відповісти
Хвилин 15 як увімкнули
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24.04.2024 12:12 Відповісти
 
 