У Святошинському та Бучанському районах знеструмлення через аварію в енергосистемі, - ДТЕК

Частина домівок у Святошинському районі Києва тимчасово без світла. Енергетики ліквідовують наслідки аварії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК.

Як зазначається, в ці хвилини переключають домівки за резервними джерелами живлення.

Також без електрики залишилась частина Бучанського району Київщини.

За попередніми прогнозами, мають повернути світло в оселі впродовж найближчих двох годин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через ранкову атаку на Одесу пошкоджено повітряну лінію, є знеструмлення, - ДТЕК