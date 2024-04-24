У Святошинському та Бучанському районах знеструмлення через аварію в енергосистемі, - ДТЕК
Частина домівок у Святошинському районі Києва тимчасово без світла. Енергетики ліквідовують наслідки аварії
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК.
Як зазначається, в ці хвилини переключають домівки за резервними джерелами живлення.
Також без електрики залишилась частина Бучанського району Київщини.
За попередніми прогнозами, мають повернути світло в оселі впродовж найближчих двох годин.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ned Stark
показати весь коментар24.04.2024 11:41 Відповісти Мені подобається 0
Сергей Сергей #530107
показати весь коментар24.04.2024 11:47 Відповісти Мені подобається 0
Ned Stark
показати весь коментар24.04.2024 11:53 Відповісти Мені подобається 1
Bobcat #501910
показати весь коментар24.04.2024 12:12 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль