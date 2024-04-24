Через ранкову атаку на Одесу пошкоджено повітряну лінію, є знеструмлення, - ДТЕК

Енергетики ДТЕК наразі працюють над поверненням світла після ранкової атаки на Одесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, сьогодні вранці Одеса зазнала чергової ворожої атаки, внаслідок якої було пошкоджено повітряні лінії.

"Тимчасово без світла залишилась частина осель в Хаджибейському районі міста. Працюємо в посиленому режимі. Робимо все можливе, щоб повернути світло в усі домівки до кінця дня", - йдеться у повідомленні.

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