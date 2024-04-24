Из-за утренней атаки на Одессу повреждена воздушная линия, есть обесточивание, - ДТЭК
Энергетики ДТЭК сейчас работают над возвращением света после утренней атаки на Одессу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Как отмечается, сегодня утром Одесса подверглась очередной вражеской атаке, в результате которой были повреждены воздушные линии.
"Временно без света осталась часть домов в Хаджибейском районе города. Работаем в усиленном режиме. Делаем все возможное, чтобы вернуть свет во все дома до конца дня", - говорится в сообщении.
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