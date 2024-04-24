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Новости Война
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Рашисты утром нанесли ракетный удар по Одессе: Пострадала женщина, повреждены дома

одеса

Утром российские оккупационные войска атаковали Одессу, захватчики нанесли ракетный удар. В результате обстрела пострадала женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Враг атаковал город в 7 утра. Известно об одной пострадавшей 43-летней женщине. Она в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу.

Около 30 домов повреждены ударной волной: выбиты стекла и стекла, в некоторых домах упали потолки.

Читайте: Сутки на Харьковщине: обстрелы Харькова и ракетный удар по Золочеву, есть пострадавшие, много повреждений. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (26872) Одесса (7864)


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********. хай здохне це кляті росіянці-федерасти
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24.04.2024 09:41 Ответить
 
 