Рашисты утром нанесли ракетный удар по Одессе: Пострадала женщина, повреждены дома
Утром российские оккупационные войска атаковали Одессу, захватчики нанесли ракетный удар. В результате обстрела пострадала женщина.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Враг атаковал город в 7 утра. Известно об одной пострадавшей 43-летней женщине. Она в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу.
Около 30 домов повреждены ударной волной: выбиты стекла и стекла, в некоторых домах упали потолки.
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Frol Fedoroff
показать весь комментарий24.04.2024 09:41 Ответить Мне нравится 1
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