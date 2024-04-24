Рашисти вранці завдали ракетного удару по Одесі: Постраждала жінка, пошкоджено будинки
Вранці російські окупаційні війська атакували Одесу, загарбники завдали ракетного удару. Внаслідок обстрілу постраждалажінка.
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог атакував місто о 7-й ранку. Наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку. Вона у стані середнього ступеня тяжкості доставлена в лікарню.
Близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею: вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі.
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Frol Fedoroff
показати весь коментар24.04.2024 09:41 Відповісти Мені подобається 1
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