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Новини Війна
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Рашисти вранці завдали ракетного удару по Одесі: Постраждала жінка, пошкоджено будинки

одеса

Вранці російські окупаційні війська атакували Одесу, загарбники завдали ракетного удару. Внаслідок обстрілу постраждалажінка.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог атакував місто о 7-й ранку. Наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку. Вона у стані середнього ступеня тяжкості доставлена в лікарню.

Близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею: вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі. 

Читайте: Доба на Харківщині: обстріли Харкова та ракетний удар по Золочеву, є постраждалі, багато пошкоджень. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28196) Одеса (5433)


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********. хай здохне це кляті росіянці-федерасти
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24.04.2024 09:41 Відповісти
 
 