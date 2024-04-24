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В Святошинском и Бучанском районах обесточивание из-за аварии в энергосистеме, - ДТЭК

світло

Часть домов в Святошинском районе Киева временно без света. Энергетики ликвидируют последствия аварии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТЭК.

Как отмечается, в эти минуты переключают дома по резервным источникам питания.

Также без электричества осталась часть Бучанского района Киевской области.

По предварительным прогнозам, должны вернуть свет в дома в течение ближайших двух часов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за утренней атаки на Одессу повреждена воздушная линия, есть обесточивание, - ДТЭК

Автор: 

Киев (25472) Киевская область (4113) ДТЭК (520) отключение света (422)


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Хм, у мене на Святошино є...
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24.04.2024 11:41 Ответить
Мабуть локально відімкнули. У приятеля на Святошино немає.
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24.04.2024 11:47 Ответить
Може різні лінії просто...
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24.04.2024 11:53 Ответить
Хвилин 15 як увімкнули
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24.04.2024 12:12 Ответить
 
 