В Святошинском и Бучанском районах обесточивание из-за аварии в энергосистеме, - ДТЭК
Часть домов в Святошинском районе Киева временно без света. Энергетики ликвидируют последствия аварии
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТЭК.
Как отмечается, в эти минуты переключают дома по резервным источникам питания.
Также без электричества осталась часть Бучанского района Киевской области.
По предварительным прогнозам, должны вернуть свет в дома в течение ближайших двух часов.
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Ned Stark
показать весь комментарий24.04.2024 11:41 Ответить Мне нравится 0
Сергей Сергей #530107
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Ned Stark
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Bobcat #501910
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