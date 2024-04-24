В Святошинском и Бучанском районах обесточивание из-за аварии в энергосистеме, - ДТЭК

Часть домов в Святошинском районе Киева временно без света. Энергетики ликвидируют последствия аварии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТЭК.

Как отмечается, в эти минуты переключают дома по резервным источникам питания.

Также без электричества осталась часть Бучанского района Киевской области.

По предварительным прогнозам, должны вернуть свет в дома в течение ближайших двух часов.

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