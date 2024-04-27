Оккупанты атаковали 4 ТЭС ДТЭК, есть серьезные повреждения и пострадавшие
Войска РФ в ночь на 27 апреля атаковали 4 ТЭС ДТЭК, серьезно повреждено оборудование.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
В ДТЭК напоминают, что оккупационные войска массово обстреляли энергетические объекты Украины.
По данным компании, сегодня ночью в результате атаки пострадали четыре теплоэлектростанции ДТЭК.
"По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие. Оказываем всю необходимую помощь. Серьезно повреждено оборудование предприятий. В эти минуты энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что с начала вражеского полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.
Как сообщалось, в ночь на 27 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины.
Также Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 27 апреля во время массированной российской атаки в Днепре слышали взрывы.
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грошей немааа!!! ракет немаааа!!!
Ваша пропаганда настільки примітивна, що аж страшно
ОК, пишіть тоді до ГУР та СБУ. Думаю, там до Ваших пропозицій дослухаються і негайно завдадуть нищівного удару дронами одразу по всім ТЕС у європейській частині московії.
буде хороший привiд бюджет розпiлити
Нє ??
Важко демократіям боротись з тоталітаризмом...
Крім того, він таки "гаманцем трясе" нормально.
Захід боїться ескалації. Тому потихеньку. Крім того, можливостей малувато.
Захід боїться ескалації. Тому потихеньку. Крім того, можливостей малувато.