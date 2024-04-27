Оккупанты атаковали 4 ТЭС ДТЭК, есть серьезные повреждения и пострадавшие

Войска РФ в ночь на 27 апреля атаковали 4 ТЭС ДТЭК, серьезно повреждено оборудование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

В ДТЭК напоминают, что оккупационные войска массово обстреляли энергетические объекты Украины.

По данным компании, сегодня ночью в результате атаки пострадали четыре теплоэлектростанции ДТЭК.

"По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие. Оказываем всю необходимую помощь. Серьезно повреждено оборудование предприятий. В эти минуты энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что с начала вражеского полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.

Как сообщалось, в ночь на 27 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины.

Также Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 27 апреля во время массированной российской атаки в Днепре слышали взрывы.