Враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Повреждено оборудование, - Минэнерго
В ночь на 27 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины.
Об этом сообщил в фейсбуке министр энергетики Герман Галущенко, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, по его словам, были атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях.
"Есть повреждения оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены - энергетик получил контузию". - отметил Галущенко.
Также отмечается, что последствия атак пока уточняются. Продолжается работа над их ликвидацией.
Как сообщалось, в ночь на 27 апреля войска РФ массированно атаковали Украину с использованием ракет. В небо поднимали стратегические бомбардировщики Ту-95МС, также фиксировался взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ).
Также Воздушные силы сообщали о движении самолетов врага Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область РФ) в юго-восточном направлении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ту-95МС і Ту-22М3 завдали удари крилатими ракетами Х-101/555 та Х-22/32. Міг-31К запускав "Кинджали".
Вночі пролунали вибухи в Івано-Франківській області. Ракети "Кинджал" атакували місто Бурштин, де розташована ТЕС. Також були атаковані Криворізька ТЕС та інші об'єкти.
У Дніпропетровській області ППО збило 13 ракет.
Завжди після таких атак була інформація від ППО-шників про те, скільки ракет збили. Цього разу тиша.
ахметов постраждав?
нє!
воно купить ще пару замків.
оплатимо, ми, українці!