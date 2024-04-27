Враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Повреждено оборудование, - Минэнерго

В ночь на 27 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке министр энергетики Герман Галущенко, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, по его словам, были атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

"Есть повреждения оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены - энергетик получил контузию". - отметил Галущенко.

Также отмечается, что последствия атак пока уточняются. Продолжается работа над их ликвидацией.

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Как сообщалось, в ночь на 27 апреля войска РФ массированно атаковали Украину с использованием ракет. В небо поднимали стратегические бомбардировщики Ту-95МС, также фиксировался взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ).

Также Воздушные силы сообщали о движении самолетов врага Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область РФ) в юго-восточном направлении.