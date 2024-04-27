Зафиксирован взлет российских самолетов Ту-95МС с аэродрома "Оленья", - Воздушные силы
Воздушные силы ВСУ сообщают о движении самолетов врага Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область РФ) в юго-восточном направлении. Возможна атака крылатыми ракетами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Зафиксирована активность Ту-95МС (количество уточняется) с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), осуществляющих полет в юго-восточном направлении. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно", - предупредили в ВС.
Мониторинговые паблики сообщают, что в воздухе 8 бортов Ту-95МС.
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Ну, нарешті, думаю...