Зафіксовано зліт російських літаків Ту-95МС з аеродрому "Оленья", - Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух літаків ворога Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область РФ) у південно-східному напрямку. Можлива атака крилатими ракетами.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано активність Ту-95МС (кількість уточнюється) з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково", - попередили у ПС.

Моніторингові пабліки повідомляють, що в повітрі 8 бортів Ту-95МС.

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Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС є носіями крилатих ракет, якими окупанти завдають ударів по Україні.