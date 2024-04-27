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Зафіксовано зліт російських літаків Ту-95МС з аеродрому "Оленья", - Повітряні сили

рф,ту95

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух літаків ворога Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область РФ) у південно-східному напрямку. Можлива атака крилатими ракетами.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано активність Ту-95МС (кількість уточнюється) з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково", - попередили у ПС.

Моніторингові пабліки повідомляють, що в повітрі 8 бортів Ту-95МС.

Також читайте: Відсутність нічних атак "шахедами": ворог може готуватися до масованого удару та відслідковувати кроки України, - Повітряні сили

Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС є носіями крилатих ракет, якими окупанти завдають ударів по Україні.

Автор: 

крилаті ракети (1070) Повітряні сили (2585)


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Топ коментарі
+5
Проклинати,не можна,бо то є гріх,але най вони вони там всі повиздихують,та непотріб,яка стільки біди наробила!
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27.04.2024 03:28
+5
Помиляєшся Саме з Каспію іде пуск ракет з дальньої авіації Бо найбільше "збоїв" у них стається в момент скидання (можлива відмова запуску двигуна) При цьому ракета падає на землю А у Х-22 великий запас отруйного пального і окислювача - гептил і азотна кислота Тому скидають над морем Азербайджанці фіксують масову загибель риби і морських ссавців на півночі Каспію з-за цього
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27.04.2024 04:18
+4
Пора уже этот аэродром "Баранья" раздолбать
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27.04.2024 01:27
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Вангую, що 2 борти не повернуться.
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27.04.2024 01:22 Відповісти
Ага, над Каспієм їх зіб'ють
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27.04.2024 01:25 Відповісти
куе@м пiонiзда
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27.04.2024 01:32 Відповісти
Вони не летять до Каспію. З Каспію кацапи запускають ракети з суден каспійського флоту.
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27.04.2024 02:06 Відповісти
Помиляєшся Саме з Каспію іде пуск ракет з дальньої авіації Бо найбільше "збоїв" у них стається в момент скидання (можлива відмова запуску двигуна) При цьому ракета падає на землю А у Х-22 великий запас отруйного пального і окислювача - гептил і азотна кислота Тому скидають над морем Азербайджанці фіксують масову загибель риби і морських ссавців на півночі Каспію з-за цього
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27.04.2024 04:18 Відповісти
‼️🚀Увага! Здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з регіонів Каспію та Саратовської області рф.

✔ https://t.me/radarr_raketa Радар⚡️Україна.
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27.04.2024 04:57 Відповісти
....а краще 3 або 4
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27.04.2024 03:23 Відповісти
Пора уже этот аэродром "Баранья" раздолбать
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27.04.2024 01:27 Відповісти
У тих широтах якраз надходить "полярне літо" Так звані "білі ночі" Якраз можна запускать дальнобійні дрони
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27.04.2024 04:14 Відповісти
Навпаки не можна...Це дрону пофіг день чи ніч...а ппо з'являються додаткові очі у вигляді людського фактору
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27.04.2024 07:32 Відповісти
"Людський фактор" теж спать хоче! "Біологічний годинник" переналаштувать важкувато А от відрізнить на стоянці літак від макету, дрону легше при світлі
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27.04.2024 07:35 Відповісти
Проклинати,не можна,бо то є гріх,але най вони вони там всі повиздихують,та непотріб,яка стільки біди наробила!
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27.04.2024 03:28 Відповісти
Я прочитав заголовок "Зіпсовано зліт Ту-95" ...
Ну, нарешті, думаю...
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27.04.2024 06:52 Відповісти
Нужно забросить ДРГ с 3-5 ПЗРК и устроить засаду в 5-7 км от ВПП аэродрома!
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27.04.2024 09:03 Відповісти
и несколько дронов (для тех, кто еще не успел взлететь с аэродрома, но уже с заргруженными ракетами стоит или выруливает на ВПП)!!!
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27.04.2024 09:19 Відповісти
 
 