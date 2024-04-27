Зафіксовано зліт російських літаків Ту-95МС з аеродрому "Оленья", - Повітряні сили
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух літаків ворога Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область РФ) у південно-східному напрямку. Можлива атака крилатими ракетами.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Зафіксовано активність Ту-95МС (кількість уточнюється) з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково", - попередили у ПС.
Моніторингові пабліки повідомляють, що в повітрі 8 бортів Ту-95МС.
Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС є носіями крилатих ракет, якими окупанти завдають ударів по Україні.
Топ коментарі
+5 Olivier Piergiovanni
показати весь коментар27.04.2024 03:28
+5 Яр Холодний
показати весь коментар27.04.2024 04:18
+4 Sergei UA
показати весь коментар27.04.2024 01:27
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
✔ https://t.me/radarr_raketa Радар⚡️Україна.
Ну, нарешті, думаю...