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Відсутність нічних атак "шахедами": ворог може готуватися до масованого удару та відслідковувати кроки України, - Повітряні сили

шахеди

Російські окупанти декілька днів поспіль не атакують Україну "шахедами". Це може бути пов’язано з відслідкуванням кроків України й очікуванням дій з української сторони, так і з підготовкою масованого удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Насправді ми бачили напередодні, що ворог застосовував здебільшого свої керовані авіаційні ракети та крилаті ракети. Однак зараз також декілька днів поспіль ми не спостерігаємо ударів саме безпілотними ударними апаратами типу "Шахед", – зазначив він.

За словами речника, це може бути пов'язано з різними причинами, проте з чим саме – про це Україна дізнається згодом.

Євлаш також прокоментував зльоти російських винищувачів Міг-31К напередодні, через які в Україні чотири рази оголошували масштабні тривоги. За його словами, це може бути пов’язано з передислокацією, патрулюванням тощо.

"У росіян постійно відбувається підготовка. Не обов'язково МіГ може підійматися саме для того, аби проводити обстріли: він може здійснювати якісь перельоти, пов'язані з іншими причинами, в тому числі якісь патрулювання – ми постійно фіксуємо в акваторії Чорного моря їхні Су-34, Су-35, які просто постійно переміщуються та патрулюють повітряний простір. У тому числі так само і МіГи – може буде пов'язано з передислокацією, патрулюванням й іншими причинами, які входять у повсякденну їхню активність", – повідомив він.

Нагадаємо, у Повітряних Силах ЗСУ днями попередили, що російські війська можуть здійснити масовані обстріли до прибуття західної допомоги в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти застосували дещо нову тактику під час нічної атаки дронами, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4087) Повітряні сили (2585) Євлаш Ілля (162)


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Погоди просто чекають... туману, низької хмарності... тоді мобільні групи із дешевими тепловізорами і прожекторами взагалі не ефективні....

треба просити у заходу вертольотів або розробляти дрони камікадзе для ураження шахедів...
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26.04.2024 10:12 Відповісти
"ворог може готуватися до масованого удару та відслідковувати кроки Україи" - це, мабуть спільні надсекретні дані ГУР, Мі-6, ЦРУ та Моссаду
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26.04.2024 10:12 Відповісти
Та ні. Пишуть, що рашисти економлять "шахеди", бо Іран зупинив відправку чергових партій через конфлікт з Ізраїлем.
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26.04.2024 10:21 Відповісти
иран мае трошки Шапедiв тiльки для себе
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26.04.2024 10:50 Відповісти
ищут помощь США , а мы ее в Польше оставим и будем брать что надо прямо на передовую
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26.04.2024 10:49 Відповісти
Могут наши всезнайки с недержанием речи и дальше хвастаться, кто что и когда из военной помощи привезет! Тогда и узнаем, почему кацапы шахеды экономят.
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26.04.2024 10:59 Відповісти
а шо толку с Шапедов , они все сбиваются
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26.04.2024 11:12 Відповісти
❗️Працівників зможуть звільняти за те, що вони не повідомили про родичів, які залишилися на тимчасово окупованій території - ВРУ прийняла закон.
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26.04.2024 11:13 Відповісти
 
 