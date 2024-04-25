РФ може масовано атакувати Україну до прибуття західної допомоги, - Повітряні сили
Російські війська можуть здійснити масовані обстріли до прибуття західної допомоги в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш.
"Звісно, що ворог підступний і ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. В тому числі до масованої атаки до прибуття ще озброєння від наших міжнародних партнерів в тому числі. Тим більше, що про це заявляють ряд міжнародних організацій, зокрема ISW", - пояснив він.
За словами Євлаша, складно казати про періодику, оскільки ворог постійно намагається змінювати свою тактику.
"Намагається підшуковувати різні терміни, бити в різний час різними засобами. Тому наша задача зараз просто приготуватися і чекати коли ми вже отримаємо посилення наших систем ППО і не тільки", - додав він.
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Для чого ці ********** взагалі існують? Людей на війні не вистачає, ну то беріть цього речника-********, хай хоч снаряди до арти тягає чи окопи копає. Васян є військовий, він отримує всі пільги від держави, і заброньований від призову, щоби розказувати оцю муйню в ефірі?
«будь-яке необережне слово, рух, і може початися відкрите збройне протистояння, аж до застосування ядерної зброї» (с)
як раз, як любить сцарь всіх ємєль.
але!
ця земля, тільки тоді квіте і родить, коли на ній вміють жити. на українських чорноземах, вміють жити виключно українці, що живуть тут тисячоліттями....
це, як віджати бізнес, який ти не вмієш вести. через пів року все згниє.
до чого тут гроші? гроші, це прискорювач, але не стимул.
як приклад: в китаї овердохера дурних грошей. набудували мертвих міст. і що?
І приклад з Китаєм дуже невдалий. Китай виробляє більшість того, чим Ви особисто користуєтесь у побуті. І за це Ви йому платите гроші. А ці гроші китайці викортсовують для подальшого виробництва товарів і заробляння ...грошей.