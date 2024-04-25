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Новини Війна
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РФ може масовано атакувати Україну до прибуття західної допомоги, - Повітряні сили

ракета,ракети,калібр

Російські війська можуть здійснити масовані обстріли до прибуття західної допомоги в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

"Звісно, що ворог підступний і ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. В тому числі до масованої атаки до прибуття ще озброєння від наших міжнародних партнерів в тому числі. Тим більше, що про це заявляють ряд міжнародних організацій, зокрема ISW", - пояснив він.

За словами Євлаша, складно казати про періодику, оскільки ворог постійно намагається змінювати свою тактику.

"Намагається підшуковувати різні терміни, бити в різний час різними засобами. Тому наша задача зараз просто приготуватися і чекати коли ми вже отримаємо посилення наших систем ППО і не тільки", - додав він.

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Автор: 

обстріл (28196) Повітряні сили (2585) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+7
Балаканина заради балаканини. Таке враження, що лізуть в ефіри ЗМІ аби просто хоч щось говорити. Завтра будуть казати що рашисти завдадуть ударів по енергоструктурі, потім що атакуватимуть на 1-2 травня, далі про удари до "пабєдабесія", потім згадають про початок другої світової, який рашисти теж відзначать обстрілами і т.п. з року в рік.
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25.04.2024 13:43
+6
А раніше що, мразія масовано Україну не атакувала?
Для чого ці ********** взагалі існують? Людей на війні не вистачає, ну то беріть цього речника-********, хай хоч снаряди до арти тягає чи окопи копає. Васян є військовий, він отримує всі пільги від держави, і заброньований від призову, щоби розказувати оцю муйню в ефірі?
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25.04.2024 13:43
+4
Будет мссованный ракетный удар на девята мая. Тут не нужно быть Арестовичем
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25.04.2024 13:37
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Будет мссованный ракетный удар на девята мая. Тут не нужно быть Арестовичем
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25.04.2024 13:37 Відповісти
На 8..то в нас день пам'яті й перемоги..а 9 мокши в дрова будуть..ото по ним би вшкварити..
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25.04.2024 13:41 Відповісти
По останкіно на 9 травня
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25.04.2024 13:43 Відповісти
Ще б на красную площадь чогось накидати прикольного))
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25.04.2024 13:57 Відповісти
Та ладно. А ще раніше ця влада і представники командування ЗСУ казали що в кацапів ракет залишилось на 4-5 залпів. До речі уже більше року пройшло....
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25.04.2024 13:54 Відповісти
А де зараз той звіздобол зі спиждженим гранатометом? На місце Гуменюк не виставлявся . Чи став злісним ухилянтом з незаслуженими погонами підполковника?
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25.04.2024 13:58 Відповісти
Скоріше восьмого, девʼятого напʼються.
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25.04.2024 13:41 Відповісти
А раніше що, мразія масовано Україну не атакувала?
Для чого ці ********** взагалі існують? Людей на війні не вистачає, ну то беріть цього речника-********, хай хоч снаряди до арти тягає чи окопи копає. Васян є військовий, він отримує всі пільги від держави, і заброньований від призову, щоби розказувати оцю муйню в ефірі?
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25.04.2024 13:43 Відповісти
Балаканина заради балаканини. Таке враження, що лізуть в ефіри ЗМІ аби просто хоч щось говорити. Завтра будуть казати що рашисти завдадуть ударів по енергоструктурі, потім що атакуватимуть на 1-2 травня, далі про удари до "пабєдабесія", потім згадають про початок другої світової, який рашисти теж відзначать обстрілами і т.п. з року в рік.
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25.04.2024 13:43 Відповісти
Нагнітають істерію, щоб ми благали дєрьмака про "пойті на поклон" до х.ла
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25.04.2024 20:06 Відповісти
Це все дрібниці. Тут лукашенко знову погрожує всьому світу ядреним бульбокаліпсисом.
«будь-яке необережне слово, рух, і може початися відкрите збройне протистояння, аж до застосування ядерної зброї» (с)
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25.04.2024 13:49 Відповісти
Вони смау допомогу можуть спробувати знищити. Або інфраструктуру транспортну, яку використовуватимуть для її транспортування.
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25.04.2024 13:50 Відповісти
Так рашисти так і хочуть, чи потрапить допомога на фронт залежить від керівників Україною
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25.04.2024 14:01 Відповісти
залишилося додати потужну аналітику від баби Галі та діда Панаса!
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25.04.2024 13:52 Відповісти
тому потрібно, на сьоме травня, знести к хєрам керченській міст.
як раз, як любить сцарь всіх ємєль.
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25.04.2024 13:52 Відповісти
Сьогодні тривога за тривогою. Євлаша це не бентежить?
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25.04.2024 13:55 Відповісти
У людей складається враження, що все, що відбувається навколо України, узгоджене і кероване. Українська земля має бути звільнена від населення, бо клімат теріторії буде сприятливий для людей у найблищому часі. А навіщо тут автохтони?
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25.04.2024 13:57 Відповісти
так і є.
але!
ця земля, тільки тоді квіте і родить, коли на ній вміють жити. на українських чорноземах, вміють жити виключно українці, що живуть тут тисячоліттями....
це, як віджати бізнес, який ти не вмієш вести. через пів року все згниє.
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25.04.2024 14:04 Відповісти
В ізраїлі на піску все побудували. Все залежить від кількості грошей.
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25.04.2024 14:06 Відповісти
Що саме "все", уточніть будь ласка? Пальми і авокадо - це ще не "все".
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25.04.2024 14:10 Відповісти
Все - це міста, промислові підприємства, фермерські господарства, інфраструктурні об'єкти та багато чого іншого
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25.04.2024 14:37 Відповісти
Багато набудували в пмр, осетії?
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25.04.2024 14:48 Відповісти
Ви говорите про невизнані світовою спільнотою утворення. В них ніхто інвестувати гроші не буде.
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25.04.2024 15:04 Відповісти
все залежить від бажання, і саме головне, від рук не із сраки!
до чого тут гроші? гроші, це прискорювач, але не стимул.

як приклад: в китаї овердохера дурних грошей. набудували мертвих міст. і що?
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25.04.2024 14:11 Відповісти
Без грошей руки так і залишаться руками. Бо платити за те, що вони зроблять, не буде чим. Гроші - це те, без чого ми б давно вже припинили збройну боротьбу.

І приклад з Китаєм дуже невдалий. Китай виробляє більшість того, чим Ви особисто користуєтесь у побуті. І за це Ви йому платите гроші. А ці гроші китайці викортсовують для подальшого виробництва товарів і заробляння ...грошей.
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25.04.2024 14:42 Відповісти
 
 