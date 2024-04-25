РФ може масовано атакувати Україну до прибуття західної допомоги, - Повітряні сили

Російські війська можуть здійснити масовані обстріли до прибуття західної допомоги в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

"Звісно, що ворог підступний і ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. В тому числі до масованої атаки до прибуття ще озброєння від наших міжнародних партнерів в тому числі. Тим більше, що про це заявляють ряд міжнародних організацій, зокрема ISW", - пояснив він.

За словами Євлаша, складно казати про періодику, оскільки ворог постійно намагається змінювати свою тактику.

"Намагається підшуковувати різні терміни, бити в різний час різними засобами. Тому наша задача зараз просто приготуватися і чекати коли ми вже отримаємо посилення наших систем ППО і не тільки", - додав він.

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