РФ может массированно атаковать Украину до прибытия западной помощи, - Воздушные силы
Российские войска могут осуществить массированные обстрелы до прибытия западной помощи в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш.
"Конечно, враг коварен и мы должны быть готовы к любому развитию событий. В том числе к массированной атаке до прибытия еще вооружения от наших международных партнеров в том числе. Тем более, что об этом заявляют ряд международных организаций, в частности ISW", - пояснил он.
По словам Евлаша, сложно говорить о периодике, поскольку враг постоянно пытается менять свою тактику.
"Пытается подыскивать разные сроки, бить в разное время разными средствами. Поэтому наша задача сейчас просто приготовиться и ждать когда мы уже получим усиление наших систем ПВО и не только", - добавил он.
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Для чого ці ********** взагалі існують? Людей на війні не вистачає, ну то беріть цього речника-********, хай хоч снаряди до арти тягає чи окопи копає. Васян є військовий, він отримує всі пільги від держави, і заброньований від призову, щоби розказувати оцю муйню в ефірі?
«будь-яке необережне слово, рух, і може початися відкрите збройне протистояння, аж до застосування ядерної зброї» (с)
як раз, як любить сцарь всіх ємєль.
але!
ця земля, тільки тоді квіте і родить, коли на ній вміють жити. на українських чорноземах, вміють жити виключно українці, що живуть тут тисячоліттями....
це, як віджати бізнес, який ти не вмієш вести. через пів року все згниє.
до чого тут гроші? гроші, це прискорювач, але не стимул.
як приклад: в китаї овердохера дурних грошей. набудували мертвих міст. і що?
І приклад з Китаєм дуже невдалий. Китай виробляє більшість того, чим Ви особисто користуєтесь у побуті. І за це Ви йому платите гроші. А ці гроші китайці викортсовують для подальшого виробництва товарів і заробляння ...грошей.