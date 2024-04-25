РФ может массированно атаковать Украину до прибытия западной помощи, - Воздушные силы

Российские войска могут осуществить массированные обстрелы до прибытия западной помощи в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш.

"Конечно, враг коварен и мы должны быть готовы к любому развитию событий. В том числе к массированной атаке до прибытия еще вооружения от наших международных партнеров в том числе. Тем более, что об этом заявляют ряд международных организаций, в частности ISW", - пояснил он.

По словам Евлаша, сложно говорить о периодике, поскольку враг постоянно пытается менять свою тактику.

"Пытается подыскивать разные сроки, бить в разное время разными средствами. Поэтому наша задача сейчас просто приготовиться и ждать когда мы уже получим усиление наших систем ПВО и не только", - добавил он.

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