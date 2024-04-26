Отсутствие ночных атак "шахедами": враг может готовиться к массированному удару и отслеживать шаги Украины, - Воздушные силы

Российские оккупанты несколько дней подряд не атакуют Украину "шахедами". Это может быть связано как с отслеживанием шагов Украины и ожиданием действий с украинской стороны, так и с подготовкой массированного удара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"На самом деле мы видели накануне, что враг применял, в основном, свои управляемые авиационные ракеты и крылатые ракеты. Однако сейчас также несколько дней подряд мы не наблюдаем ударов именно беспилотными ударными аппаратами типа "шахед", - отметил он.

По словам представителя, это может быть связано с различными причинами, однако с чем именно - об этом Украина узнает позже.

Евлаш также прокомментировал взлеты российских истребителей МиГ-31К накануне, из-за которых в Украине четыре раза объявляли масштабные тревоги. По его словам, это может быть связано с передислокацией, патрулированием и тому подобным.

"У россиян постоянно происходит подготовка. Не обязательно МиГ может подниматься именно для того, чтобы проводить обстрелы: он может совершать какие-то перелеты, связанные с другими причинами, в том числе, какими-то патрулированиями. Мы постоянно фиксируем в акватории Черного моря их Су-34, Су-35, которые просто постоянно перемещаются и патрулируют воздушное пространство. В том числе, так же и МиГи - это может быть связано с передислокацией, патрулированием и другими причинами, которые входят в их повседневную активность", - сообщил он.

Напомним, в Воздушных Силах ВСУ на днях предупредили, что российские войска могут осуществить массированные обстрелы до прибытия западной помощи в Украину.

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