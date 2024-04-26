Пакет помощи от США облегчит нам дыхание, - Воздушные силы

В Воздушных силах заявили, что пакет помощи от США облегчит работу сил ПВО, поскольку они нуждаются в различных типах ракет и систем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш.

"Пакет помощи от США облегчит нам дыхание, поскольку мы крайне нуждаемся в различных типах ракет, вооружений, систем ПВО. Мы видели, как в течение последнего месяца комбинированными атаками враг пытался истощить наши системы, перегрузить их. Поэтому сейчас любые ракеты, в том числе к различным системам, нам нужны, поскольку это расходный и очень дорогой материал", - подчеркнул он.

По словам Евлаша, Украине необходимы не только Patriot, но и системы ПВО малого и среднего радиуса действия. "Это очень нужно в борьбе с беспилотниками типа "Шахед", - отметил представитель Воздушных сил.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за задержки с помощью в Конгрессе Украина потеряла Авдеевку, - Белый дом

Принятие Конгрессом США помощи для Украины

Принятие законопроекта о помощи Украине продолжалось в Конгрессе США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.

В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине. В этот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1 млрд.

Также читайте: США продолжат поставлять Украине ракеты ATACMS, - советник Байдена Салливан