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Новини Допомога Україні
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Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

байден

Президент США Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Про це Байден повідомив під час свого виступу у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"Це гарний день для Америки, гарний день для Європи й гарний день для миру в усьому світі... Я щойно підписав закон про пакет заходів із національної безпеки, який ухвалила Палата представників цими вихідними й учора - Сенат. Це зробить Америку безпечнішою, це зробить світ безпечнішим і збереже лідерство Америки у світі, і всі це знають", - сказав Байден.

Президент США підкреслив, що вжиті заходи "надають життєво важливу підтримку партнерам Америки, щоб вони могли захистити себе від загроз своєму суверенітету, а також життю та свободі своїх громадян". Також Байден назвав це інвестицією США у власну безпеку.

"Тому що, коли наші союзники сильніші, і я хочу підкреслити це знову, ми сильніші. Я вдячний усім у Конгресі, демократам, республіканцям, незалежним, хто голосував за цей законопроект. Це був важкий шлях, він мав бути простіше... Але зрештою, ми зробили те, що завжди робить Америка. Ми підійшли до моменту, ми зібралися разом і зробили це. Тепер нам потрібно рухатись швидко, і ми це робимо", - зазначив президент США.

Також читайте: Пакет допомоги США доставлять в Україну протягом днів. З логістикою допоможуть союзники, - Пентагон

"Найближчим часом ми почнемо відправку зброї Україні. Йдеться про боєприпаси для систем ППО та артилерії, про ракети, бронетехніку", - додав Байден.

Закон про допомогу Україні передбачає виділення Україні приблизно $61 млрд. Запропонована сума не вся піде на передачу озброєнь. Понад $20 млрд використовують для поповнення військових арсеналів США. Ще частину грошей витратять на фінансування діяльності американських військових поблизу України. Близько $14 млрд підуть на те, щоб Україна сама придбала собі зброю.

Ухвалення Конгресом США допомоги для України

Ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні тривало у Конгресі США з жовтня 2023 року. Тоді Білий дім подав бюджетний запит до Конгресу, який передбачав фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол. Однак питання не виносилося на голосування через позіцію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто спікера Палати представників Майка Джонсона.

У лютому 2024 року Сенат США схвалив об'єднаний законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування.

У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроекти - про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США.

20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.

23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту.

Автор: 

Байден (2883) допомога (8288) США (22473)


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Топ коментарі
+56
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24.04.2024 18:13
+55
Дякуємо! Боже, благослови Америку!
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24.04.2024 18:16
+48
Слава Штатам - Смерть кацапам!
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24.04.2024 18:12
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Надо быть реалистом только и всего, из 61 миллиарда Украине достанется менее четверти.
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24.04.2024 20:32 Відповісти
Украине достанется помощь на ВСЮ сумму в 61 млрд. Не полыхай, кацап...
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24.04.2024 20:45 Відповісти
Я абсолютно не злопыхатель, но больше верю главе Пентагона который несколько раз сказал что 80% денег останется в США, повторяю я не рад и не огорчён, нужно снять розовые очки и трезво смотреть на обстоятельства. Совсем недавно смотрел видео бойцов и они материли ура-патриотов которые кричат что всё замечательно, сейчас всё паршиво и надо честно об этом говорить и не лукавить.
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24.04.2024 21:43 Відповісти
так залишаться, але за ці гроші вони куплять у своїх компаній необхідне озброєння та інші необхідні речі і передадуть Україні, тому Україна отримає допомогу на всі 61 лярд, тому кацапа, сиди рівно на пляшці і чекай прильота.
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24.04.2024 23:29 Відповісти
Тебе, голодранцу, и твоим сблёвышам плясать придётся в течении пяти поколений, чурка ты макшанская !!!
Ты только ачко своё навазелинь, оборванец...
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25.04.2024 00:32 Відповісти
Ты шо , касторки ******* поллитра вместо стекломоя?
Такая дрыстота на опохмел?
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25.04.2024 03:22 Відповісти
Ты только успевай сглатывать, казламордый...
............................................................................................
И не забывай, што деньги, которые ты ещё не заработал, уже мои, чурка ты бурятская, и ещё пять поколений твоих сблёвышей сами будут жрать ягель, но контрибуции и репарации Украине будут платить исправно как минимум лет сто.
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25.04.2024 00:28 Відповісти
Мляаааа....Шо, брюква закончилась и пурген закусить нечем?
Валинах в затопленные дярьовни, спасай дощатые сортиры, а то заметут в чмобики и пойдешь на удобрение на даунбасе.
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25.04.2024 03:27 Відповісти
Немного больше,
PDA оружие сейчас 7.8, если Израилю+Тайваню дадут 0,
USAI оружие через 5+ лет 13.8
FMF 1.6
и бюджетную помощь - то примерно половина для Украины
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24.04.2024 20:47 Відповісти
Я правильно зрозумів, що від сьогодні кацапів будуть трахати навіть імпотенти за допомогую швабри або держака від лопати ???
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24.04.2024 20:41 Відповісти
Що так, що так, а кацапи все одно понасерають...А нам, в любому випадку, своє робити...
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24.04.2024 20:42 Відповісти
Многії літа пану Джозефу!
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24.04.2024 20:51 Відповісти
довго ручку розписував - засохли чорнила за півроку
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24.04.2024 21:01 Відповісти
Хоч ми Байден і не обирали, але враження, що він наш президент, частково.
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24.04.2024 22:27 Відповісти
Честь і хвала США І президенту Джо Байдену 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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24.04.2024 22:55 Відповісти
Спасибі деду....
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24.04.2024 23:44 Відповісти
Щира подяка американцям і тим, хто з нами поряд... Гарних днів нам усім!
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24.04.2024 23:53 Відповісти
Просто факти
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 Варіант закона від адміністрації + демократи - коли всі вимоги додавали в один закон
Introduced in House (02/02/2023) - внесений в Палату представників
Passed House (03/07/2023) - пройшов Палату представників
Passed Senate (02/13/2024) - пройшов Сенат

Сенат маючи демократичну більшість працював над законом 7 місяців з 3 липня 2023 по 13 лютого 2024
Палата представників маючи республіканську більшість працювала над законом 2 місяці з 13 лютого по 20 квітня 2024,
в результаті розділивши один закон на окремі, та додавши змін
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8035/text новий закон для України
який має вимоги:
- розробити багаторічний секретний план перемоги України
- надати ракети дальної дії атакамс

Хто довго блокував працював - очевидно

Наступний закон
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
має
DIVISION B-REBUILDING ECONOMIC PROSPERITY AND OPPORTUNITY FOR UKRAINIANS ACT
(a) Short Title.-This Act may be cited as the "Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act" or the "REPO for Ukrainians Act".
(a) Коротка Назва . Цей Закон можна цитувати як «Закон про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців» або «Закон про РЕПО для українців».
це про блокування 300млрд російських активів, відновлення України, за чий рахунок і т.п.

Наступний закон
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 S.4179 - A bill to extend and modify the lend-lease authority to Ukraine.
https://www.cornyn.senate.gov/news/cornyn-shaheen-scott-coons-introduce-bill-to-reauthorize-ukraine-lend-lease-program/ поки на розгляді
відновити закон про лендліз для України до 2026 року

Це дійсно стратегія та план, котрий пропонує республіканська партія
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25.04.2024 02:15 Відповісти
Thank you, Joe! God Bless America. Слава Україні
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25.04.2024 05:31 Відповісти
Допомога від США, Європи нарешті поступить... Навіть т.зв. фермери Польщі, можливо, розблокують кордон...

Але влада, ВР зірвали мобілізацію, ротація не відбувається - на фронті втома, влада спровокувала і фактично підтримувала ескалацію руху масового ухилянства від мобілізації: зброї, можливо , стане більше, а вояків менше...
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25.04.2024 06:52 Відповісти
жаль, что нет анализа номенклатуры боеприпасов и вооружений. Это не тайна: надо всего лишь прочитать и перевести.
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25.04.2024 08:05 Відповісти
Це все хорошо, але схоже що нi Зелупi , нi Бiдону , нi #уйлу, нi iншим iгрокам
не потрiбно закiнчувати цю бiйню. Так що не будьте наiвними. 👽👈
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25.04.2024 08:16 Відповісти
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