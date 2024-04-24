Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

Президент США Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Про це Байден повідомив під час свого виступу у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"Це гарний день для Америки, гарний день для Європи й гарний день для миру в усьому світі... Я щойно підписав закон про пакет заходів із національної безпеки, який ухвалила Палата представників цими вихідними й учора - Сенат. Це зробить Америку безпечнішою, це зробить світ безпечнішим і збереже лідерство Америки у світі, і всі це знають", - сказав Байден.

Президент США підкреслив, що вжиті заходи "надають життєво важливу підтримку партнерам Америки, щоб вони могли захистити себе від загроз своєму суверенітету, а також життю та свободі своїх громадян". Також Байден назвав це інвестицією США у власну безпеку.

"Тому що, коли наші союзники сильніші, і я хочу підкреслити це знову, ми сильніші. Я вдячний усім у Конгресі, демократам, республіканцям, незалежним, хто голосував за цей законопроект. Це був важкий шлях, він мав бути простіше... Але зрештою, ми зробили те, що завжди робить Америка. Ми підійшли до моменту, ми зібралися разом і зробили це. Тепер нам потрібно рухатись швидко, і ми це робимо", - зазначив президент США.

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"Найближчим часом ми почнемо відправку зброї Україні. Йдеться про боєприпаси для систем ППО та артилерії, про ракети, бронетехніку", - додав Байден.

Закон про допомогу Україні передбачає виділення Україні приблизно $61 млрд. Запропонована сума не вся піде на передачу озброєнь. Понад $20 млрд використовують для поповнення військових арсеналів США. Ще частину грошей витратять на фінансування діяльності американських військових поблизу України. Близько $14 млрд підуть на те, щоб Україна сама придбала собі зброю.

Ухвалення Конгресом США допомоги для України

Ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні тривало у Конгресі США з жовтня 2023 року. Тоді Білий дім подав бюджетний запит до Конгресу, який передбачав фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол. Однак питання не виносилося на голосування через позіцію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто спікера Палати представників Майка Джонсона.

У лютому 2024 року Сенат США схвалив об'єднаний законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування.

У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроекти - про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США.

20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.

23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту.