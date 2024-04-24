Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні
Президент США Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
Про це Байден повідомив під час свого виступу у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.
"Це гарний день для Америки, гарний день для Європи й гарний день для миру в усьому світі... Я щойно підписав закон про пакет заходів із національної безпеки, який ухвалила Палата представників цими вихідними й учора - Сенат. Це зробить Америку безпечнішою, це зробить світ безпечнішим і збереже лідерство Америки у світі, і всі це знають", - сказав Байден.
Президент США підкреслив, що вжиті заходи "надають життєво важливу підтримку партнерам Америки, щоб вони могли захистити себе від загроз своєму суверенітету, а також життю та свободі своїх громадян". Також Байден назвав це інвестицією США у власну безпеку.
"Тому що, коли наші союзники сильніші, і я хочу підкреслити це знову, ми сильніші. Я вдячний усім у Конгресі, демократам, республіканцям, незалежним, хто голосував за цей законопроект. Це був важкий шлях, він мав бути простіше... Але зрештою, ми зробили те, що завжди робить Америка. Ми підійшли до моменту, ми зібралися разом і зробили це. Тепер нам потрібно рухатись швидко, і ми це робимо", - зазначив президент США.
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"Найближчим часом ми почнемо відправку зброї Україні. Йдеться про боєприпаси для систем ППО та артилерії, про ракети, бронетехніку", - додав Байден.
Закон про допомогу Україні передбачає виділення Україні приблизно $61 млрд. Запропонована сума не вся піде на передачу озброєнь. Понад $20 млрд використовують для поповнення військових арсеналів США. Ще частину грошей витратять на фінансування діяльності американських військових поблизу України. Близько $14 млрд підуть на те, щоб Україна сама придбала собі зброю.
Ухвалення Конгресом США допомоги для України
Ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні тривало у Конгресі США з жовтня 2023 року. Тоді Білий дім подав бюджетний запит до Конгресу, який передбачав фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол. Однак питання не виносилося на голосування через позіцію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто спікера Палати представників Майка Джонсона.
У лютому 2024 року Сенат США схвалив об'єднаний законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування.
У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроекти - про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США.
20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.
23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту.
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Ты только ачко своё навазелинь, оборванец...
Такая дрыстота на опохмел?
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И не забывай, што деньги, которые ты ещё не заработал, уже мои, чурка ты бурятская, и ещё пять поколений твоих сблёвышей сами будут жрать ягель, но контрибуции и репарации Украине будут платить исправно как минимум лет сто.
Валинах в затопленные дярьовни, спасай дощатые сортиры, а то заметут в чмобики и пойдешь на удобрение на даунбасе.
PDA оружие сейчас 7.8, если Израилю+Тайваню дадут 0,
USAI оружие через 5+ лет 13.8
FMF 1.6
и бюджетную помощь - то примерно половина для Украины
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 Варіант закона від адміністрації + демократи - коли всі вимоги додавали в один закон
Introduced in House (02/02/2023) - внесений в Палату представників
Passed House (03/07/2023) - пройшов Палату представників
Passed Senate (02/13/2024) - пройшов Сенат
Сенат маючи демократичну більшість працював над законом 7 місяців з 3 липня 2023 по 13 лютого 2024
Палата представників маючи республіканську більшість працювала над законом 2 місяці з 13 лютого по 20 квітня 2024,
в результаті розділивши один закон на окремі, та додавши змін
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8035/text новий закон для України
який має вимоги:
- розробити багаторічний секретний план перемоги України
- надати ракети дальної дії атакамс
Хто довго
блокувавпрацював - очевидно
Наступний закон
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
має
DIVISION B-REBUILDING ECONOMIC PROSPERITY AND OPPORTUNITY FOR UKRAINIANS ACT
(a) Short Title.-This Act may be cited as the "Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act" or the "REPO for Ukrainians Act".
(a) Коротка Назва . Цей Закон можна цитувати як «Закон про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців» або «Закон про РЕПО для українців».
це про блокування 300млрд російських активів, відновлення України, за чий рахунок і т.п.
Наступний закон
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 S.4179 - A bill to extend and modify the lend-lease authority to Ukraine.
https://www.cornyn.senate.gov/news/cornyn-shaheen-scott-coons-introduce-bill-to-reauthorize-ukraine-lend-lease-program/ поки на розгляді
відновити закон про лендліз для України до 2026 року
Це дійсно стратегія та план, котрий пропонує республіканська партія
Але влада, ВР зірвали мобілізацію, ротація не відбувається - на фронті втома, влада спровокувала і фактично підтримувала ескалацію руху масового ухилянства від мобілізації: зброї, можливо , стане більше, а вояків менше...
не потрiбно закiнчувати цю бiйню. Так що не будьте наiвними. 👽👈