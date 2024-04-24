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Сенат США проголосував за допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню

Голосування в Сенаті США за допомогу Україні

Верхня палата Конгресу США у вівторок ухвалила проєкт закону, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню, а також відповідь на інші виклики національній безпеці США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Законопроєкт про виділення фінансування союзникам США набрав 79 голосів "за". "Проти" проголосувало 17 сенаторів.

Таким чином, обидві палати американського конгресу схвалили законопроєкт.

Для набуття чинності законопроєкт має підписати президент США Джо Байден.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенат США проголосував за скорочену процедуру розгляду законодавчого пакета допомоги Україні

Нагадаємо, минулого тижня Палата представників США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та  проголосували за розширення антиросійських санкцій.

Автор: 

Байден (2883) допомога (8288) Сенат США (596)


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Топ коментарі
+32
Є такий анекдот...
Сідають пасажири у літак Нюйорк - Тальавів, молодий борт-провідник дивиться, у нього у салоні 50 бородатих, добре вдягнених літніх євреїв, думає - "добре обслужу, дадуть гарні чайові, може доларів по 5, а може навіть і по 10"...
Весь час літав між ними як горобчик, "і те нате, і ось вам ще, може ще чогость?", загалом виклався як тільки міг.
Приземлюється літак, усі євреї шикуються на вихід і проходячи повз бортпровіднтка дякують, кажуть що все було дуже добре як ніколи, що дуже сподобалось і ніхто нічого недає...
Бідолаха стоїть сумний, головою киває, тут підходить старший цієї групи, старий єврей з сідою бородою, каже як йому тут усе сподобалось і вже коли майже вийшов з літака зупиняється, достає з кишені конверт, протягує йому і каже: - Ви нас так гарно обслуговували, ми вирішили вам віддячити, й уходить...
Хлопець розкриває конверт, а там 1000 баксів!
І стойть цей бортпровідник, махає у слід євреям пухлим конвертом, сльози на очах і каже - Євреї, може ви і невбивали Ісуса Христа, але якжеш ви його мучили...
p.s. Дякуємо за допомогу)))
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24.04.2024 06:56
+29
Дякуємо 🇺🇦🇺🇸
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24.04.2024 06:22
+28
Нарешті, думаю Байден не буде затягувати з підписом. Русня, готуйтеся, буде боляче 😂
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24.04.2024 06:23
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Класно контрнаступати на засрашинців, сидячи в Техасі і передаючи на контрнаступ БТР-и 60-річного віку та танки 30-річного віку, при цьому розповідаючи про "не схвалюємо удари по засрашинським НПЗ, бо на заправках ціна галону бензину в Каліфорнії на 30 центів підніметься", а також вибираючи в свій парламент кінчених, які серед своєї алабами достеменно бачать біолабораторії в Україні.

Я до того, що Україна зараз виконує роботу США (знищення військових спроможностей геополітичного ворога) за копійки. І не те щоб в США повинні бути вдячними, а хоч б просто не лізти з своїм недолугим і зверхнім невмінням воювати розповідати Україні - ЯК треба воювати і що корупція, а що солоденька какашка з рижим чубчиком.

Якщо хтось забув, то США здриснуло з Афганістану після 20 років "воювання" і витрачених $2'000'000'000'000 з фактично НУЛЬОВИМ результатом - і залишило терористам тисячі одиниць техніки та можливість перерізати горлянки взагалі всім, кому захочеться. А Україна за 2 роки знищила/побила півмільйона організованих вояків справжньої армії і десятки тисяч одиниць танків, БТР-ів, БМП, літаків та третину одного з флотів найбільшої країни на планеті.
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25.04.2024 09:53 Відповісти
Як романтично пахне ковбаса
І помідори в банцi зашарiлись.
А в пляшечцi, так тихо як роса,
Горiлочка домашня причаїлась.

I сало нiжно зваблює тiльцем,
I хлiб наставив загорiлу спину…
Якщо ж ти млiєш, слухаючи це,
Чому ж ти, бл#ть, не любиш Україну?!

Олександр Бойчук, 2005
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24.04.2024 08:12 Відповісти
Нарешті розродились. Та ще й без прив'язки допомоги Україні до мексиканських мігрантів та до нересту лосося в річках Аляски.
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24.04.2024 08:30 Відповісти
а ще знімить заборону на удари по тер. московії!
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24.04.2024 09:01 Відповісти
Фух, ***** я аж схудла на нервах)) Дякуємо! Америка, Британія, всі інші теж красотуни Нідерланди, Норвегія, Словацькі люди і всі інші! Може ж разом таки натовчем пику
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24.04.2024 09:09 Відповісти
Ну, ми тут може теж якусь іриску підкинемо... ☺️
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24.04.2024 10:32 Відповісти
Пакети допомоги від Німеччини останні півроку йшли більш-менш стабільно. Кожного місяця - снаряди, бронетехніка, інженерні машини тощо. Якщо думаєте, що в Україні цього не бачать...
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24.04.2024 12:47 Відповісти
Бачать. Не думаю -- знаю. 👍
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24.04.2024 13:08 Відповісти
""
""
Адміни, надайте інфу з поіменим зазначенням ворогів України в Конгресі США!
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24.04.2024 10:17 Відповісти
Якщо обидва сенатори з Вермонту проголосували проти законопроекту бо не підтримують допомогу Ізраїлю, це значить що вони - вороги України??
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24.04.2024 11:32 Відповісти
справа в тому, що на цей раз голосувався не об'єднаний сенатський законопроект, а чотири окремі, джонсонівські. За об'єднаний сенатський в лютому (не помиляюсь з місяцем?) 70 сенаторів проголосували "за" і (здається) 28 "проти". От там проти таких вермонтців я хейт не піднімаю.
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24.04.2024 12:15 Відповісти
довгий шлях у тищу миль починається з маленького кроку
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24.04.2024 13:59 Відповісти
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