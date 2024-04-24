Сенат США проголосував за допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню

Верхня палата Конгресу США у вівторок ухвалила проєкт закону, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню, а також відповідь на інші виклики національній безпеці США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Законопроєкт про виділення фінансування союзникам США набрав 79 голосів "за". "Проти" проголосувало 17 сенаторів.

Таким чином, обидві палати американського конгресу схвалили законопроєкт.

Для набуття чинності законопроєкт має підписати президент США Джо Байден.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенат США проголосував за скорочену процедуру розгляду законодавчого пакета допомоги Україні

Нагадаємо, минулого тижня Палата представників США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.