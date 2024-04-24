Сенат США проголосував за допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню
Верхня палата Конгресу США у вівторок ухвалила проєкт закону, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню, а також відповідь на інші виклики національній безпеці США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
Законопроєкт про виділення фінансування союзникам США набрав 79 голосів "за". "Проти" проголосувало 17 сенаторів.
Таким чином, обидві палати американського конгресу схвалили законопроєкт.
Для набуття чинності законопроєкт має підписати президент США Джо Байден.
Нагадаємо, минулого тижня Палата представників США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.
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Я до того, що Україна зараз виконує роботу США (знищення військових спроможностей геополітичного ворога) за копійки. І не те щоб в США повинні бути вдячними, а хоч б просто не лізти з своїм недолугим і зверхнім невмінням воювати розповідати Україні - ЯК треба воювати і що корупція, а що солоденька какашка з рижим чубчиком.
Якщо хтось забув, то США здриснуло з Афганістану після 20 років "воювання" і витрачених $2'000'000'000'000 з фактично НУЛЬОВИМ результатом - і залишило терористам тисячі одиниць техніки та можливість перерізати горлянки взагалі всім, кому захочеться. А Україна за 2 роки знищила/побила півмільйона організованих вояків справжньої армії і десятки тисяч одиниць танків, БТР-ів, БМП, літаків та третину одного з флотів найбільшої країни на планеті.
І помідори в банцi зашарiлись.
А в пляшечцi, так тихо як роса,
Горiлочка домашня причаїлась.
I сало нiжно зваблює тiльцем,
I хлiб наставив загорiлу спину…
Якщо ж ти млiєш, слухаючи це,
Чому ж ти, бл#ть, не любиш Україну?!
Олександр Бойчук, 2005
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