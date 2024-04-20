Палата представників США ухвалила допомогу Україні на понад $60 млрд
Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Рішення підтримано 311 голосами - 210 демократів та 101 республіканець.
Далі рішення має ухвалити Сенат США.
Всі антиукраїнські правки до закону про допомогу Україні було відхилено.
Палата представників ухвалила законопроєкт про допомогу Тайваню на $8,1 млрд. Рішення підтримано 385 голосами. А також про допомогу Ізраїлю на $26,4 млрд.
Палата представників США підтримала "Акт про мир через силу у ХХІ столітті", який передбачає можливість конфіскації активів РФ на користь України.
Новий законопроєкт щодо допомоги Україні передбачає понад $60 млрд допомоги та передачу Києву ATACMS. Водночас президент США може відкласти рішення щодо ATACMS, якщо воно "шкодитиме інтересам національної безпеки США".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Білому домі очікують, що постачання американської військової допомоги почнуться "одразу ж" після того, як відповідне додаткове фінансування схвалить Конгрес США.
У Сенаті США заявили, що швидко ухвалять законопроєкти спікера Палати представників Майка Джонсона, зокрема про допомогу Україні.
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Варшавське сміття ваші пани.,
Ясновельможнії гетьмани,
Чого ж ви чванитеся, ви!
Сини сердешної Украйни,
Що добре ходите в ярмі?"
(Т.Г.Шевченко)
Вижебрали милостиню на чужій мусорці і заскавчали від щастя. Свою країну треба піднімати а не губити і розкрадати! Свою оборонку, свою зброю треба кувати! Свою Націю готувати з пеленок, зі школи! Свою Віру... І на скільки цього нажебраного вистачить? Через 2-3 місяці знову підете по світу з протягнутою рукою? А тим часом Цвіт Нації виб"ють на фронтах?
сейчас проголосовали "49,9 млрд - оборонні видатки"
Только непонятно, как другие страны за меньшие деньги получают больше техники
Украина 31 танк, "в 2022 году стало известно, что Марокко приобрело 162 танка Abrams M1A2 SEPv3 по ориентировочной стоимости 1,3 млрд долларов"
Украина 0 самолетов, "Министерство обороны Израиля одобрило приобретение у правительства США третьей эскадрильи истребителей-невидимок F-35 ("Adir"). Общая сумма сделки составляет 3 миллиарда долларов." - 25 самолетов
Украина 21 Himars, "Польша планирует приобрести около 500 ракетных систем залпового огня HIMARS", цена сделки 10млрд
Украина 1 Patriot. Німеччина купить додаткові Patriot на €1,2 млрд - 4 установки
Польща закупить у США зенітно-ракетні комплекси Patriot на суму до 15 млрд доларів.
В рамках угоди буде продано до 48 пускових установок Patriot PAC-3 та до 644 ракет Patriot PAC-3 MSE, а також радари та компоненти управління.
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USAI 13.8 много - но это лет через 5 будут первые поставки. Сейчас 6.6млрд по USAI без контракта
склады как бы восполнят на 13.4 млрд, может отдадут 4.2млрд PDA за 2022-2023 года
Итого на 2024 год: 7.8 (может все на Украину) + 1.6 + 4.2 (может быть) + ? (USAI если изготовили чтото)
разрешение Конгресса на восполнение запасов закончилось быстрее, чем PDA
т.к. передавали старое по цене нового,
поэтому возникла дыра в 6.2млрд - когда это вскрылось
и минобороны вынежденно признало, что есть остаток PDA на 4.2млрд,
но им не "комфортно" передавать оружие...
Как возникла разница в 6,2 млрд. см. выше. Что касается боеприпасов. Украине были переданы, например, боеприпасы MGM-140A ATACMS Block 1 (в девичестве - М39, это ракета с кассетной б/ч). Она поставлена на вооружение в 1991 году. Последние были выпущены в 1993 году. Почему? А США от них отказались и сняли с вооружения. Теперь "вишенка на торт": срок хранения боеприпаса - 20 лет. Через 20 лет его надо разряжать и перекомпоновывать/переснаряжать или уничтожать. Т.е. вам, по закупочной цене передавали боеприпасы, стоимость которых не то, что стремилась к нулю, стоимость которых - отрицательная (ибо на переснаряжение/перекомпоновку/уничтожение надо тратить деньги). По бухгалтерии пройдет заказ абсолютно нового боеприпаса по более высокой цене (рынок, сэр), а вам пришла одна ракета, фактическая цена которой - стоимость перевозки. Вот таким образом министерство обороны США, по указанию демократической администрации Байдена, тень на плетень и наводит: цифры большие, а поставок мало (говорили вам умные люди (я, например) два года назад: "Проводите мобилизацию промышленности, создавайте свою военную промышленность, пусть и в кооперации с иностранными компаниями, - здоровее будете".).