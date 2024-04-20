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Новини Допомога Україні
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Палата представників США ухвалила допомогу Україні на понад $60 млрд

сша,україна

Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рішення підтримано 311 голосами - 210 демократів та 101 республіканець.

конгрес

Далі рішення має ухвалити Сенат США.

Всі антиукраїнські правки до закону про допомогу Україні було відхилено.

Палата представників ухвалила законопроєкт про допомогу Тайваню на $8,1 млрд. Рішення підтримано 385 голосами. А також про допомогу Ізраїлю на $26,4 млрд. 

Палата представників США підтримала "Акт про мир через силу у ХХІ столітті", який передбачає можливість конфіскації активів РФ на користь України.

Новий законопроєкт щодо допомоги Україні передбачає понад $60 млрд допомоги та передачу Києву ATACMS. Водночас президент США може відкласти рішення щодо ATACMS, якщо воно "шкодитиме інтересам національної безпеки США".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Білому домі очікують, що постачання американської військової допомоги почнуться "одразу ж" після того, як відповідне додаткове фінансування схвалить Конгрес США.

У Сенаті США заявили, що швидко ухвалять законопроєкти спікера Палати представників Майка Джонсона, зокрема про допомогу Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джонсон про пакет з допомогою Україні: Це найкраще, що ми можемо отримати за цих обставин

Автор: 

Конгрес США (1226) допомога (8328) США (22685)


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Топ коментарі
+88
Боже Храни Америку та Україну!!!!😇🙏
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20.04.2024 20:49
+85
Боже храни Америку.
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20.04.2024 20:48
+76
В знак благодарности предлагаю передать США Беню и Зелю.....
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20.04.2024 20:52
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А власного ВПК так і немає...
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21.04.2024 00:45 Відповісти
У запоребрікових підарів пердаки палають нє падєцкі
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21.04.2024 00:58 Відповісти
Та уїбіть вже ж ту, **************, остопіздіну кацапську *****!!! Щоб жодного ******** уйобіщного не лишилося!

(ТАК, ДІСТАЛО!!! НЕМА МОЖЛИВОСТІ СТРИМУВАТИСЬ! Вибачте за погані слова, але НЕ вибвчте за зміст)
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21.04.2024 01:38 Відповісти
Тю. а я вас попудрю, за геть ласкавi слова, що до цапорилоi гомосятини.
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21.04.2024 06:08 Відповісти
Вікторія Спартц проголосувала проти законопроекту про допомогу Україні. З усіх 4 законопроектів для голосування в Палаті представників США, законопроект про допомогу Україні був єдиним, за який вона проголосувала проти. Слава Богу, 101 республіканців проголосував «за», як і всі демократи. Тисячі українських життів будуть врятовані! Але для Спартц було важливіше переобратися цього року, отримати більше грошей на свою передвиборчу кампанію від донорів і довести що вона справжня трампістка, ніж Україна. Один з інших кандидатів-республіканців, який балатується на її місце, дає рекламу, що для неї «Україна - перш за все». Тепер вона дійсно довела, що для неї Україна не має значення, навіть не є останньою. Але якщо дивитися глибше, то виглядає, що вона є просто одним із проектів Кремля.
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21.04.2024 06:16 Відповісти
Цей "проект кремля" був одним із тих, хто змусив Байдена підписати закон про ленд-ліз для України. Інша річ, що Байден цей закон саботував. І з Єрмаком вона жорстко схльоснулася, звинувачувала його в корупції. Вже забули? Щось у вас коротка пам'ять. І згадайте ще, як Спартц поливали брудом у всіх українських медіа, згадайте, що ви писали про неї у коментах. А тепер ви дивуєтесь, що вона проти допомоги Україні. Ви, українці, маєте унікальний дар створювати собі ворогів.
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21.04.2024 07:34 Відповісти
Вівк теж надягав овечу шкуру, щоб залізти у вівчарню. Так, ми вміємо розпізнавати вовка, навіть коли він одягне жовту спідницю і блакитний кожушок. А Єрмак це внутрішня справа України, як суверенної держави. Спартц критикували багато американських сенаторів та конгресменів за шкоду, що вона робила Україні. А ви краще не обливайте брудом Байдена, а то він теж із-за вас може на німців образитися і проголусувати проти Німеччини.
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21.04.2024 10:06 Відповісти
Та кумирів. Но то що вона голосовала проти на мій погляд, недалекоглядний для боротьби с рашизмом.Щоб говорити про Спарц,треба знати її мотивацію.
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21.04.2024 12:59 Відповісти
Вона мабуть відокремлює Україну від зеленського.
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21.04.2024 09:57 Відповісти
Если бы она отделяла, то она бы проголосовала "за" помощь украинскому народу.
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21.04.2024 14:47 Відповісти
Це "помощь" не народу, а владі.
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21.04.2024 17:11 Відповісти
керманычи растащут гаубичные снаряды по дачам на Конче-Заспе?
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21.04.2024 18:56 Відповісти
і будуть на атакамсах літати на роботу
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21.04.2024 19:36 Відповісти
Пока фронт держится- они при власти.
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21.04.2024 20:10 Відповісти
У-у, как все тяжко проходит.
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21.04.2024 19:06 Відповісти
десь ми не там і цей зелений прістріл і це зелене хамство не там де Україні треба бути...
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21.04.2024 06:19 Відповісти
Цей погляд Байдена на моль ...
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21.04.2024 09:23 Відповісти
Байден дивлячись на карлiкове ***** дума: ******* ти *****.
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21.04.2024 14:14 Відповісти
Предлагаю отметить это массированным налетом укрбезпелотников на российские НПЗ! Хорошо-бы еще на какую-нить российскую ГЕС и ТЕЦ. Что меня больше всего удиливо:не все умные инженеры свалили из Украины. Даже в условиях отскутствия поддержки государсва-наши лучшие умы,наши патриоты делают высокоэффективные беспилотники большого радиуса . Лично от меня большое спасибо тем кто не свалил,тем кто работает на военпроме Украины!
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21.04.2024 12:06 Відповісти
"...грязь Москви,
Варшавське сміття ваші пани.,
Ясновельможнії гетьмани,
Чого ж ви чванитеся, ви!
Сини сердешної Украйни,
Що добре ходите в ярмі?"
(Т.Г.Шевченко)
Вижебрали милостиню на чужій мусорці і заскавчали від щастя. Свою країну треба піднімати а не губити і розкрадати! Свою оборонку, свою зброю треба кувати! Свою Націю готувати з пеленок, зі школи! Свою Віру... І на скільки цього нажебраного вистачить? Через 2-3 місяці знову підете по світу з протягнутою рукою? А тим часом Цвіт Нації виб"ють на фронтах?
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21.04.2024 12:45 Відповісти
трампісти змінили думку, бо рейтинг трампа почав падати, якщо раніше йшли ніздря в ніздрю, то зараз Байден випереджає на 8 відсотків....отже змінили стратегію.
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21.04.2024 15:20 Відповісти
это как раз с того стародавнего инглиша, на котором отцы-основатели балакали. традиция осталась.
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21.04.2024 19:00 Відповісти
не прошло и полгода....
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21.04.2024 18:56 Відповісти
Велике людяне дякую від щирого серця!!
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21.04.2024 19:54 Відповісти
Вони, очевидно, готувалися до довгого розгляду кожної поправки, до довгих суперечок і дебатів. Але в Палаті представників відбулася неймовірна консолідація. Це відразу відроджує віру в стабільність американської політичної системи.
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21.04.2024 20:40 Відповісти
Клоунам грошей не давати, це вже як правило.
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21.04.2024 20:46 Відповісти
Я не знаю, скільки грошей буде розкрадено.
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22.04.2024 01:28 Відповісти
Стать я не подписана - вроде, как от редакции. Дорогая редакция, вы - идиоты. Ни о каких 60 млрд. речь не идет. Прекратите своих читателей дезинформировать.
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22.04.2024 01:54 Відповісти
во всех новостях, США дали Украине военной помощи в 2022-2023 годах на 46млрд
сейчас проголосовали "49,9 млрд - оборонні видатки"

Только непонятно, как другие страны за меньшие деньги получают больше техники

Украина 31 танк, "в 2022 году стало известно, что Марокко приобрело 162 танка Abrams M1A2 SEPv3 по ориентировочной стоимости 1,3 млрд долларов"

Украина 0 самолетов, "Министерство обороны Израиля одобрило приобретение у правительства США третьей эскадрильи истребителей-невидимок F-35 ("Adir"). Общая сумма сделки составляет 3 миллиарда долларов." - 25 самолетов

Украина 21 Himars, "Польша планирует приобрести около 500 ракетных систем залпового огня HIMARS", цена сделки 10млрд

Украина 1 Patriot. Німеччина купить додаткові Patriot на €1,2 млрд - 4 установки
Польща закупить у США зенітно-ракетні комплекси Patriot на суму до 15 млрд доларів.
В рамках угоди буде продано до 48 пускових установок Patriot PAC-3 та до 644 ракет Patriot PAC-3 MSE, а також радари та компоненти управління.

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22.04.2024 02:49 Відповісти
А в том пакете 2/3 всех средств идет на оплату заказов промышленности США, а вовсе не на вооружение Украине. Например, поставлены были Украине танки М1 Абрамс. Это были танки, которые сняты с вооружения, и заканчивают свой век в пустыне Аризона. Никто в США их модернизировать не собирался (США уже около 30 лет создают новый ОБТ). Стоимость их - стоимость металла. А будет пересчитан, как новый, а деньги - на разработку нового танка. Или, например, МРАПы. Стоимость нового была около от 250 000 до 0,9 млн. долларов. Понаделали много и сняли с вооружения. Остаточная стоимость около 20 000 долларов. Вам их передали совсем немного (по сравнению с тем, что стоит в пустыне), но в бухгалтерии пойдет, как полноценный и новый. Разница останется в США. Ай да Байден, ай да молодец.
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22.04.2024 03:15 Відповісти
В том пакете 7.8млрд на PDA (на все страны - непонятно сколько Украине), 1.6 FMF
USAI 13.8 много - но это лет через 5 будут первые поставки. Сейчас 6.6млрд по USAI без контракта
склады как бы восполнят на 13.4 млрд, может отдадут 4.2млрд PDA за 2022-2023 года

Итого на 2024 год: 7.8 (может все на Украину) + 1.6 + 4.2 (может быть) + ? (USAI если изготовили чтото)

разрешение Конгресса на восполнение запасов закончилось быстрее, чем PDA
т.к. передавали старое по цене нового,
поэтому возникла дыра в 6.2млрд - когда это вскрылось
и минобороны вынежденно признало, что есть остаток PDA на 4.2млрд,
но им не "комфортно" передавать оружие...
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22.04.2024 03:29 Відповісти
Так точно.
Как возникла разница в 6,2 млрд. см. выше. Что касается боеприпасов. Украине были переданы, например, боеприпасы MGM-140A ATACMS Block 1 (в девичестве - М39, это ракета с кассетной б/ч). Она поставлена на вооружение в 1991 году. Последние были выпущены в 1993 году. Почему? А США от них отказались и сняли с вооружения. Теперь "вишенка на торт": срок хранения боеприпаса - 20 лет. Через 20 лет его надо разряжать и перекомпоновывать/переснаряжать или уничтожать. Т.е. вам, по закупочной цене передавали боеприпасы, стоимость которых не то, что стремилась к нулю, стоимость которых - отрицательная (ибо на переснаряжение/перекомпоновку/уничтожение надо тратить деньги). По бухгалтерии пройдет заказ абсолютно нового боеприпаса по более высокой цене (рынок, сэр), а вам пришла одна ракета, фактическая цена которой - стоимость перевозки. Вот таким образом министерство обороны США, по указанию демократической администрации Байдена, тень на плетень и наводит: цифры большие, а поставок мало (говорили вам умные люди (я, например) два года назад: "Проводите мобилизацию промышленности, создавайте свою военную промышленность, пусть и в кооперации с иностранными компаниями, - здоровее будете".).
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22.04.2024 04:43 Відповісти
Так скоро ми завоюємо весь світ, як в приказці "Все буде Україна"
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23.04.2024 18:40 Відповісти
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