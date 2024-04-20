Палата представників США ухвалила допомогу Україні на понад $60 млрд

Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рішення підтримано 311 голосами - 210 демократів та 101 республіканець.

Далі рішення має ухвалити Сенат США.

Всі антиукраїнські правки до закону про допомогу Україні було відхилено.

Палата представників ухвалила законопроєкт про допомогу Тайваню на $8,1 млрд. Рішення підтримано 385 голосами. А також про допомогу Ізраїлю на $26,4 млрд.

Палата представників США підтримала "Акт про мир через силу у ХХІ столітті", який передбачає можливість конфіскації активів РФ на користь України.

Новий законопроєкт щодо допомоги Україні передбачає понад $60 млрд допомоги та передачу Києву ATACMS. Водночас президент США може відкласти рішення щодо ATACMS, якщо воно "шкодитиме інтересам національної безпеки США".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Білому домі очікують, що постачання американської військової допомоги почнуться "одразу ж" після того, як відповідне додаткове фінансування схвалить Конгрес США.

У Сенаті США заявили, що швидко ухвалять законопроєкти спікера Палати представників Майка Джонсона, зокрема про допомогу Україні.

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