Палата представителей США приняла помощь Украине более чем на $60 млрд

Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине более 60 млрд долларов помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Решение поддержано 311 голосами - 210 демократов и 101 республиканец.

Далее решение должен принять Сенат США.

Все антиукраинские поправки к закону о помощи Украине были отклонены.

Также Палата представителей приняла законопроект о помощи Тайваню на $8,1 млрд. Решение поддержано 385 голосами. А также о помощи Израилю на $26,4 млрд.

Палата представителей США поддержала "Акт о мире через силу в ХХІ веке", предусматривающий возможность конфискации активов РФ в пользу Украины.

Новый законопроект о помощи Украине предусматривает более $60 млрд помощи и передачу Киеву ATACMS. В то же время президент США может отложить решение по ATACMS, если оно будет "вредить интересам национальной безопасности США".

Напомним, ранее сообщалось, что в Белом доме ожидают, что поставки американской военной помощи начнутся "сразу" после того, как соответствующее дополнительное финансирование одобрит Конгресс США.

В Сенате США заявили, что быстро примут законопроекты спикера Палаты представителей Майка Джонсона, в том числе о помощи Украине.

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