Новый пакет помощи Украине от США предусматривает $61 млрд для Киева и союзников и передачу ATACMS

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон обнародовал новый законопроект по помощи Украине, он предусматривает $61 миллиард и передачу Киеву ATACMS.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст документа.

Согласно ему, почти 28 миллиардов долларов будут выделены на все операции, связанные с военной помощью США в Украине.

В частности, 13,8 миллиарда долларов до 30 сентября 2025 года направляются на программу Ukraine Security Assistance Initiative, согласно которой Пентагон подписывает контракты с американскими оборонными компаниями для предоставления Киеву нового вооружения и оборудования.

Также чуть более 13,4 миллиардов долларов могут быть использованы для замены и ремонта переданного Украине вооружения, а также для финансирования обучения украинцев.

Дополнительно по программе Foreign Military Financing, предусматривающей выделение грантов на покупку оружия у производителей, проект Джонсона закладывает 1,6 миллиарда долларов.

Кроме того, в законопроекте говорится, что администрация Джо Байдена должна "быстрее" передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. В то же время, президент США может отложить это решение, если оно "будет вредить интересам национальной безопасности США".

Также законопроект предполагает выделение 7,85 миллиарда долларов экономической помощи в виде кредитов до 30 сентября 2025 года. Среди условий расходования этих средств – запрет выплат пенсий. При этом после ноября 2025 г. президент США сможет списать 50% задолженности по этим кредитам, а с 1 января 2026 г. – 100% задолженности при условии, если это решение поддержит Конгресс.

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Законопроект Джонсона содержит ряд требований к администрации Байдена по отчетности.

В частности, в течение 30 дней после принятия администрация должна предоставить Конгрессу отчет о всем оружии и связанном финансировании, которое США предоставили Украине с 24 февраля 2022 года. А в течение 60 дней – отчет о том, как осуществлялся контроль за учетом оружия.

Кроме того, в течение 45 дней Конгресс США должен получить от администрации Байдена "стратегию поддержки Украины", которая должна быть многолетней и содержать перечень "конкретных целей", которые администрация стремится достичь.

Ранее сообщалось, что голосование за помощь Украине в Конгрессе состоится в эту субботу вечером.