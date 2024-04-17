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Новости Помощь Украине
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Новый пакет помощи Украине от США предусматривает $61 млрд для Киева и союзников и передачу ATACMS

джонсон,майк

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон обнародовал новый законопроект по помощи Украине, он предусматривает $61 миллиард и передачу Киеву ATACMS.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст документа.

Согласно ему, почти 28 миллиардов долларов будут выделены на все операции, связанные с военной помощью США в Украине.

В частности, 13,8 миллиарда долларов до 30 сентября 2025 года направляются на программу Ukraine Security Assistance Initiative, согласно которой Пентагон подписывает контракты с американскими оборонными компаниями для предоставления Киеву нового вооружения и оборудования.

Также чуть более 13,4 миллиардов долларов могут быть использованы для замены и ремонта переданного Украине вооружения, а также для финансирования обучения украинцев.

Дополнительно по программе Foreign Military Financing, предусматривающей выделение грантов на покупку оружия у производителей, проект Джонсона закладывает 1,6 миллиарда долларов.

Кроме того, в законопроекте говорится, что администрация Джо Байдена должна "быстрее" передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. В то же время, президент США может отложить это решение, если оно "будет вредить интересам национальной безопасности США".

Также законопроект предполагает выделение 7,85 миллиарда долларов экономической помощи в виде кредитов до 30 сентября 2025 года. Среди условий расходования этих средств – запрет выплат пенсий. При этом после ноября 2025 г. президент США сможет списать 50% задолженности по этим кредитам, а с 1 января 2026 г. – 100% задолженности при условии, если это решение поддержит Конгресс.

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Законопроект Джонсона содержит ряд требований к администрации Байдена по отчетности.

В частности, в течение 30 дней после принятия администрация должна предоставить Конгрессу отчет о всем оружии и связанном финансировании, которое США предоставили Украине с 24 февраля 2022 года. А в течение 60 дней – отчет о том, как осуществлялся контроль за учетом оружия.

Кроме того, в течение 45 дней Конгресс США должен получить от администрации Байдена "стратегию поддержки Украины", которая должна быть многолетней и содержать перечень "конкретных целей", которые администрация стремится достичь.

Ранее сообщалось, что голосование за помощь Украине в Конгрессе состоится в эту субботу вечером.

Автор: 

Конгресс США (1228) помощь (7754) США (26368) Джонсон Майк (133)


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Топ комментарии
+38
Ніяких грошей ! Тільки зброя, техніка, обладнання. Гроші одразу ... заскочать в кишеню зеленСКОГО. Цей блазень готує "зелений коридор" десь на південних островах.
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17.04.2024 21:06
+19
Рожайте скоріше!
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17.04.2024 21:01
+19
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17.04.2024 21:24
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Страница 4 из 4
По-перше, респект Джонсону за те, що не піддався шантажу Білого дому та окремих груп конгресменів, і зміг знайти компроміс з обома фракціями. Адже, 13,8 млрд за каналом PDA і стільки ж каналом USAI. Плюс 1,6 млрд гранти. Чітко та ясно. Також 7,85 млрд. економічної допомоги у вигляді кредитів, які будуть очевидно повністю списані. З приводу передачі атакамс далекого радіусу дії у мене великі сумніви, оскільки це буде рішення Байдена. Що мені особливо сподобалося, це те, що протягом 45 днів Конгрес США має отримати від адміністрації Байдена стратегію підтримки України. Це буде найважчий виклик для адміністрації Байдена, оскільки вона має лише стратегію, як не дати програти росії.
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18.04.2024 09:13 Ответить
цифри залишились тіж самі, просто розділили на окремі законопроекти
13.8 млрд це не PDA, це відновлення запасів
PDA складає 7.8 млрд
SEC. 401. During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2318(a)(1)) shall be applied by substituting ''$7,800,000,000'' for ''$100,000,000''

USAI не відомо коли, зараз там залишок 6.6млрд

саме цікаве, що суму 7.8млрд на PDA скопіювали на три країни в кожному законопроекті
в тексті не сказано якій саме країні будуть допомогати в рамках цієї суми

USAI та FMF сказано, що будуть для України
7.8млрд не сказано, яким країнам президент повинен витрати в рамках PDA
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18.04.2024 11:39 Ответить
Ваня скілька зім ,? Ваня а мене особисто Юля та її фірма пограбувала ЄЕС України , на газе , та не тільки мені пів країни , тому що не було личильників , як тебе це ? А ти знею особисто зустрічався , тобі відомо , як вона народ називала , бидлом .
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18.04.2024 09:19 Ответить
Невже не зрозуміло, що ніякої допомоги не буде. Захід та США чітко відробляють стратегію: максимально ослабити росію за рахунок України, змусити Україну до перемовин на російських умовах тобто з втратою території (інакше росія на такі перемовини не піде), продовжувати бізнес з росією as usual. Бізнес з росією для Заходу має подвійну вигоду: він зберігає свої природні ресурси, продає росії свої товари. Ну кому зарад якоїсь там України, корумпованої, дурної, слабкої хочеться різати курочку, яка несе золоті яйця. Вся "допомога " Заходу йде через призму цієї стратегії. Кім Чин Ір поговорив з путіним і через тиждень росія отримала 1 млн снарядів. І без всяких Рамштайнів. А тут Павел вже пів року гундосить про знайдені снаряли а реально жодного сраряду немає, США все працюють над проектом допомоги Україні. Будуть напевно працювати, коли тієї України вже не буде. А про Європу я вже мовчу. Досить подивитись на того переляканого путіним Шольца та запамперсованого Столтенберга.
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18.04.2024 09:55 Ответить
Якби не ядерна зброя то вже давно рашу спіткала -б доля Югославії. Тому її відберуть рано чи пізно, бо це як скажений собака- не важливо кого вкусив першого - алкаша, дитину чи здорового бугая. Ніхто не хоче бути наступним тому будуть ліквідовувати, але максимально обережно. Після цього США можуть одразу скорочувати 3/4 ядерних боєзарядів, а це шалена економія, гроші рахувати вони вміють. Плюс природні ресурси можна буде взагалі майже даром у голодних якутів міняти а не купляти за грубі гроші у божевільного диктатора, які зрештою йшли на озброєння проти заходу.
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18.04.2024 10:39 Ответить
законопроєкт.. законопроєкт.. ЗАЇБАЛИ вже !!
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18.04.2024 10:04 Ответить
" голосування за допомогу Україні в Конгресі відбудеться цієї суботи ввечері." - дай Бог, дай Бог....
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18.04.2024 11:03 Ответить
Для розуміння, як була https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/7691/text допомога в 2022 році

Sec. 501. During <<NOTE: Applicability.>> fiscal year 2022, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2318(a)(1)) shall be applied by substituting ``$11,000,000,000'' for ``$100,000,000'

11млрд повноважень президенту в рамках PDA

That of the total amount provided under this heading in this Act, up to $9,050,000,000, to remain available until September 30, 2023, may be transferred to accounts under the headings ``Operation and Maintenance'' and ``Procurement'' for replacement of defense articles from the stocks of the Department of Defense

9.05млрд на поповнення запасів міноборони

За 2022-2023 роки, на поповнення запасів міноборони виділено 25.9млрд
на PDA 25.5млрд
в 2023 році вияснилось, що PDA залишок 4.2млрд (це просто дозвіл),
проте 25.9млрд на поповнення вже потрачені
міноборони взагалі каже, що https://www.politico.com/news/2024/03/11/pentagon-weapons-ukraine-congress-00146287 потрібно 10млрд на відновлення запасів

https://rules.house.gov/sites/republicans.rules118.house.gov/files/APRIL2024_UKRAINE_xml_0.pdf Зараз ці цифри в новому законопроекті

13.4млрд на поповнення запасів міноборони
7.8млрд повноважень президенту в рамках PDA

виходить президент матиме повноважень на 12млрд, як 7.8млрд + 4.2млрд (не використані 2023 році)

якщо не брати до уваги заяву про "діра в 10млрд в запасах", та перерахувати коли закінчаться гроші на поповнення по новим цінам, коли PDA надається по старим цінам
то виходить

13..4 (поповнення 2024) / (25.9 (поповнення 2022-2023) / (25.5 PDA - 4.2 не використаний PDA - 1.6 згоріли в 2022)) = 10.2млрд

10.2млрд новий PDA, з врахуванням залишка 4.2млрд, та різниці цін на основі 2022-2023 років

поповнення складів до 30.09.2025
PDA до 30.09.2024

щоб встигнути використати, наприклад з травня - то потрібно виділяти по 2млрд в місяць
інакше право згорить 1.10.2024
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18.04.2024 11:31 Ответить
Долго телились. Но и $61 млрд. мало, нужно $300 млрд чтобы раздавить всю пуйловскую саранчу в Украине и все заводы военпрома на русне
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18.04.2024 13:48 Ответить
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