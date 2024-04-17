Новый пакет помощи Украине от США предусматривает $61 млрд для Киева и союзников и передачу ATACMS
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон обнародовал новый законопроект по помощи Украине, он предусматривает $61 миллиард и передачу Киеву ATACMS.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст документа.
Согласно ему, почти 28 миллиардов долларов будут выделены на все операции, связанные с военной помощью США в Украине.
В частности, 13,8 миллиарда долларов до 30 сентября 2025 года направляются на программу Ukraine Security Assistance Initiative, согласно которой Пентагон подписывает контракты с американскими оборонными компаниями для предоставления Киеву нового вооружения и оборудования.
Также чуть более 13,4 миллиардов долларов могут быть использованы для замены и ремонта переданного Украине вооружения, а также для финансирования обучения украинцев.
Дополнительно по программе Foreign Military Financing, предусматривающей выделение грантов на покупку оружия у производителей, проект Джонсона закладывает 1,6 миллиарда долларов.
Кроме того, в законопроекте говорится, что администрация Джо Байдена должна "быстрее" передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. В то же время, президент США может отложить это решение, если оно "будет вредить интересам национальной безопасности США".
Также законопроект предполагает выделение 7,85 миллиарда долларов экономической помощи в виде кредитов до 30 сентября 2025 года. Среди условий расходования этих средств – запрет выплат пенсий. При этом после ноября 2025 г. президент США сможет списать 50% задолженности по этим кредитам, а с 1 января 2026 г. – 100% задолженности при условии, если это решение поддержит Конгресс.
Законопроект Джонсона содержит ряд требований к администрации Байдена по отчетности.
В частности, в течение 30 дней после принятия администрация должна предоставить Конгрессу отчет о всем оружии и связанном финансировании, которое США предоставили Украине с 24 февраля 2022 года. А в течение 60 дней – отчет о том, как осуществлялся контроль за учетом оружия.
Кроме того, в течение 45 дней Конгресс США должен получить от администрации Байдена "стратегию поддержки Украины", которая должна быть многолетней и содержать перечень "конкретных целей", которые администрация стремится достичь.
Ранее сообщалось, что голосование за помощь Украине в Конгрессе состоится в эту субботу вечером.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
13.8 млрд це не PDA, це відновлення запасів
PDA складає 7.8 млрд
SEC. 401. During fiscal year 2024, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2318(a)(1)) shall be applied by substituting ''$7,800,000,000'' for ''$100,000,000''
USAI не відомо коли, зараз там залишок 6.6млрд
саме цікаве, що суму 7.8млрд на PDA скопіювали на три країни в кожному законопроекті
в тексті не сказано якій саме країні будуть допомогати в рамках цієї суми
USAI та FMF сказано, що будуть для України
7.8млрд не сказано, яким країнам президент повинен витрати в рамках PDA
Sec. 501. During <<NOTE: Applicability.>> fiscal year 2022, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2318(a)(1)) shall be applied by substituting ``$11,000,000,000'' for ``$100,000,000'
11млрд повноважень президенту в рамках PDA
That of the total amount provided under this heading in this Act, up to $9,050,000,000, to remain available until September 30, 2023, may be transferred to accounts under the headings ``Operation and Maintenance'' and ``Procurement'' for replacement of defense articles from the stocks of the Department of Defense
9.05млрд на поповнення запасів міноборони
За 2022-2023 роки, на поповнення запасів міноборони виділено 25.9млрд
на PDA 25.5млрд
в 2023 році вияснилось, що PDA залишок 4.2млрд (це просто дозвіл),
проте 25.9млрд на поповнення вже потрачені
міноборони взагалі каже, що https://www.politico.com/news/2024/03/11/pentagon-weapons-ukraine-congress-00146287 потрібно 10млрд на відновлення запасів
https://rules.house.gov/sites/republicans.rules118.house.gov/files/APRIL2024_UKRAINE_xml_0.pdf Зараз ці цифри в новому законопроекті
13.4млрд на поповнення запасів міноборони
7.8млрд повноважень президенту в рамках PDA
виходить президент матиме повноважень на 12млрд, як 7.8млрд + 4.2млрд (не використані 2023 році)
якщо не брати до уваги заяву про "діра в 10млрд в запасах", та перерахувати коли закінчаться гроші на поповнення по новим цінам, коли PDA надається по старим цінам
то виходить
13..4 (поповнення 2024) / (25.9 (поповнення 2022-2023) / (25.5 PDA - 4.2 не використаний PDA - 1.6 згоріли в 2022)) = 10.2млрд
10.2млрд новий PDA, з врахуванням залишка 4.2млрд, та різниці цін на основі 2022-2023 років
поповнення складів до 30.09.2025
PDA до 30.09.2024
щоб встигнути використати, наприклад з травня - то потрібно виділяти по 2млрд в місяць
інакше право згорить 1.10.2024