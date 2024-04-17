Конгресс должен немедленно принять помощь Украине, - Комитет разведки США

Комитет разведки Палаты представителей США после секретного брифинга по Украине призвал Конгресс срочно принять помощь Украине до конца этой недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

Сообщается, что соответствующее заявление обнародовали председатель Комитета, конгрессмен-республиканец Майк Тернер, и высокопоставленный член комитета, конгрессмен-демократ Джим Гаймс. В том числе и в социальных медиа.

"Мы должны передать помощь Украине. Сегодня на секретном брифинге наш комитет был проинформирован о критической необходимости оказания Украине военной помощи на этой неделе. Соединенные Штаты должны противостоять захватнической войне Путина сейчас, поскольку ситуация в Украине критическая", - заявили конгрессмены от обеих партий.

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