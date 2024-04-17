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Конгресс должен немедленно принять помощь Украине, - Комитет разведки США

сша,конгрес

Комитет разведки Палаты представителей США после секретного брифинга по Украине призвал Конгресс срочно принять помощь Украине до конца этой недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

Сообщается, что соответствующее заявление обнародовали председатель Комитета, конгрессмен-республиканец Майк Тернер, и высокопоставленный член комитета, конгрессмен-демократ Джим Гаймс. В том числе и в социальных медиа.

"Мы должны передать помощь Украине. Сегодня на секретном брифинге наш комитет был проинформирован о критической необходимости оказания Украине военной помощи на этой неделе. Соединенные Штаты должны противостоять захватнической войне Путина сейчас, поскольку ситуация в Украине критическая", - заявили конгрессмены от обеих партий.

Также читайте: Помощь США Украине, Израилю и другим: законопроект разделят на 4 отдельных документа. За каждый будут голосовать отдельно, - спикер Джонсон

Автор: 

Конгресс США (1228) США (26368) внешняя разведка (373)


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Топ комментарии
+7
Розвідники не політики - вони кажуть як є.
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17.04.2024 07:46
+5
Що об стінку горохом ...
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17.04.2024 07:23
+5
Не для того кацапські бізнесмени спонсорували Джонсона, щоб Палата під його керівництвом щось там для України приймала.
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17.04.2024 07:53
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Що об стінку горохом ...
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17.04.2024 07:23 Ответить
Це газети повітря від гороху ганяють. Звідки вони знають,що і як. Там не буданови,а розвідка в повному розумінні цього слова.
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17.04.2024 09:10 Ответить
комітат затягнув стару пісню, але все вирішує Трамп
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17.04.2024 07:28 Ответить
Є нормальні люди в США, ось які люди зараз повинні керувати країною.
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17.04.2024 07:43 Ответить
Розвідники не політики - вони кажуть як є.
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17.04.2024 07:46 Ответить
Не для того кацапські бізнесмени спонсорували Джонсона, щоб Палата під його керівництвом щось там для України приймала.
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17.04.2024 07:53 Ответить
А контррозвідка в США є? І цей,загальновідомий всім факт,що мордор фінансував виборчу кампанію джонсона,це нормально????
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17.04.2024 08:22 Ответить
Те, що не доведено в суді, є просто спекуляцією, не ведіться.
Спецслужби є в усіх розвинутих країнах і вони, як не дивно, навіть добре працюють. Проблема у відсутності політичної волі та стратегічного мислення політичних діячів діяти відповідно до отриманої від спецслужб інформації...
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17.04.2024 08:40 Ответить
РОЗВІДНИКИ КАЖУТЬ, А ПОЛІТИКАМ *****
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17.04.2024 08:20 Ответить
Не підривайте своїми заявами економіку (США)! У (США) є своя розвідка і (США) довіряє їй більше!.
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17.04.2024 08:39 Ответить
 
 