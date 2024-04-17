Конгрес має негайно ухвалити допомогу Україні, - Комітет розвідки США

Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу по Україні закликав Конгрес терміново ухвалити допомогу Україні, до кінця цього тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

Завчається, що відповідну заяву оприлюднили голова Комітету конгресмен-республіканець Майк Тернер та високопоставлений член комітету, конгресмен-демократ Джим Гаймс. В тому числі й в соціальних медіа.

"Ми повинні передати допомогу Україні. Сьогодні на секретному брифінгу наш комітет був поінформований про критичну необхідність надання Україні військової допомоги цього тижня. Сполучені Штати повинні протистояти загарбницькій війні Путіна зараз, оскільки ситуація в Україні критична", - заявили конгресмени від обох партій.

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