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Конгрес має негайно ухвалити допомогу Україні, - Комітет розвідки США

сша,конгрес

Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу по Україні закликав Конгрес терміново ухвалити допомогу Україні, до кінця цього тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

Завчається, що відповідну заяву оприлюднили голова Комітету конгресмен-республіканець Майк Тернер та високопоставлений член комітету, конгресмен-демократ Джим Гаймс. В тому числі й в соціальних медіа.

"Ми повинні передати допомогу Україні. Сьогодні на секретному брифінгу наш комітет був поінформований про критичну необхідність надання Україні військової допомоги цього тижня. Сполучені Штати повинні протистояти загарбницькій війні Путіна зараз, оскільки ситуація в Україні критична", - заявили конгресмени від обох партій.

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Автор: 

Конгрес США (1226) США (22685) зовнішня розвідка (465)


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Топ коментарі
+7
Розвідники не політики - вони кажуть як є.
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17.04.2024 07:46
+5
Що об стінку горохом ...
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17.04.2024 07:23
+5
Не для того кацапські бізнесмени спонсорували Джонсона, щоб Палата під його керівництвом щось там для України приймала.
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17.04.2024 07:53
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Що об стінку горохом ...
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17.04.2024 07:23 Відповісти
Це газети повітря від гороху ганяють. Звідки вони знають,що і як. Там не буданови,а розвідка в повному розумінні цього слова.
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17.04.2024 09:10 Відповісти
комітат затягнув стару пісню, але все вирішує Трамп
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17.04.2024 07:28 Відповісти
Є нормальні люди в США, ось які люди зараз повинні керувати країною.
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17.04.2024 07:43 Відповісти
Розвідники не політики - вони кажуть як є.
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17.04.2024 07:46 Відповісти
Не для того кацапські бізнесмени спонсорували Джонсона, щоб Палата під його керівництвом щось там для України приймала.
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17.04.2024 07:53 Відповісти
А контррозвідка в США є? І цей,загальновідомий всім факт,що мордор фінансував виборчу кампанію джонсона,це нормально????
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17.04.2024 08:22 Відповісти
Те, що не доведено в суді, є просто спекуляцією, не ведіться.
Спецслужби є в усіх розвинутих країнах і вони, як не дивно, навіть добре працюють. Проблема у відсутності політичної волі та стратегічного мислення політичних діячів діяти відповідно до отриманої від спецслужб інформації...
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17.04.2024 08:40 Відповісти
РОЗВІДНИКИ КАЖУТЬ, А ПОЛІТИКАМ *****
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17.04.2024 08:20 Відповісти
Не підривайте своїми заявами економіку (США)! У (США) є своя розвідка і (США) довіряє їй більше!.
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17.04.2024 08:39 Відповісти
 
 