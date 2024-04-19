США сразу после решения Конгресса начнут поставлять оружие Украине, - Белый дом
Белый дом ожидает, что поставки американской военной помощи начнутся "сразу" после того, как соответствующее дополнительное финансирование одобрит Конгресс США.
Об этом на брифинге 19 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
На вопрос, как быстро США начнут поставлять новую военную помощь Украине после решения Конгресса, спикер сказал: "Сразу же", - напомнив, что администрация Джо Байдена не раз подчеркивала необходимость быстрого решения со стороны законодателей.
"Как мы неоднократно говорили, украинцы уступали территории из-за бездействия Конгресса. Но мы очень благодарны, что Конгресс движется вперед и на двухпартийной основе. Мы хотим, чтобы он (пакет помощи. – Ред.) был одобрен Конгрессом, Сенатом и попал на стол президента. И он сразу подпишет эту помощь", – добавила она.
Жан-Пьер напомнила, что цель Путина в Украине - "захватить ее суверенную территорию".
"И мы не можем этого допустить. Мы знаем, что происходит, когда не останавливают тирана и диктатора. И мы не можем позволить, чтобы история повторилась снова", – подытожила она.
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Ну и пару эшелонов гусофобии
В буєгалтерії ДУС, і кошториси покажуть..
йа - на суше, ти - на морє
ми нє встрєтімся нікак
Хто проти допомоги Україні від США? Це не конспірологія й суб'єктивізм, це пазли реальних фактів.
https://www.youtube.com/watch?v=tWJAJDY6DuE