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Новости Помощь Украине
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США сразу после решения Конгресса начнут поставлять оружие Украине, - Белый дом

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр

Белый дом ожидает, что поставки американской военной помощи начнутся "сразу" после того, как соответствующее дополнительное финансирование одобрит Конгресс США.

Об этом на брифинге 19 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

На вопрос, как быстро США начнут поставлять новую военную помощь Украине после решения Конгресса, спикер сказал: "Сразу же", - напомнив, что администрация Джо Байдена не раз подчеркивала необходимость быстрого решения со стороны законодателей.

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"Как мы неоднократно говорили, украинцы уступали территории из-за бездействия Конгресса. Но мы очень благодарны, что Конгресс движется вперед и на двухпартийной основе. Мы хотим, чтобы он (пакет помощи. – Ред.) был одобрен Конгрессом, Сенатом и попал на стол президента. И он сразу подпишет эту помощь", – добавила она.

Жан-Пьер напомнила, что цель Путина в Украине - "захватить ее суверенную территорию".

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"И мы не можем этого допустить. Мы знаем, что происходит, когда не останавливают тирана и диктатора. И мы не можем позволить, чтобы история повторилась снова", – подытожила она.

Автор: 

помощь (7754) США (26368) Жан-Пьер-Карин (56)


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Топ комментарии
+10
Я так думаю что всё что надо , уже в Польше , погружено в фуры , и ждёт отмашки от конгреса.
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19.04.2024 23:10
+3
Ви там "думайте"" але цілком можливо шо необхідна зброя вже там де потрібно
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19.04.2024 23:47
+3
Найвпливовіша людина року?
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19.04.2024 23:50
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Я так думаю что всё что надо , уже в Польше , погружено в фуры , и ждёт отмашки от конгреса.
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19.04.2024 23:10 Ответить
я теж так гадаю - США нас не кинуть....
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19.04.2024 23:30 Ответить
Ви там "думайте"" але цілком можливо шо необхідна зброя вже там де потрібно
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19.04.2024 23:47 Ответить
а то © кротовнику из ОП(ы)Г никто данные не доверит в здравом уме
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20.04.2024 00:21 Ответить
Это печеньки Нуланд))
Ну и пару эшелонов гусофобии
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20.04.2024 00:20 Ответить
в здешнем телевизоре сказали, что часть действительно уже на складах в Европе, а часть будет лететь/плыть из США.
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20.04.2024 00:58 Ответить
СОЛІДОЛ !!!
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19.04.2024 23:11 Ответить
з кожним днем допомога все одразіше
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19.04.2024 23:14 Ответить
А до рішення не можна??!!!
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19.04.2024 23:18 Ответить
утром - дєньгі, вєчєром - стулья
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19.04.2024 23:20 Ответить
Це ви питаєте, що можна було в Україні зробити, замість асфальту з 2019 року? Ви про це, у Зеленського та його призначенців з Урядового кварталу95, запитайте?? Він відосики, з Оману на лижах, покрутить…
В буєгалтерії ДУС, і кошториси покажуть..
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20.04.2024 00:27 Ответить
Можно. Но сначала решение.
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20.04.2024 01:00 Ответить
Не треба давати,все одно *******ь
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19.04.2024 23:18 Ответить
зброю не ******** - гроші можливо ДА
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19.04.2024 23:32 Ответить
Найвпливовіша людина року?
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19.04.2024 23:50 Ответить
более 90% средств которые выделяет США на вооружение для Украины остается в США так было всегда , а где можно действительно с пи.... так это помощь от ЕС на гуманитарные нужды ( зарплаты , выплаты и т.д )
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20.04.2024 00:29 Ответить
Сенат до 29 на канікулах.....
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19.04.2024 23:20 Ответить
йа - марачка, ти - марак
йа - на суше, ти - на морє
ми нє встрєтімся нікак
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19.04.2024 23:22 Ответить
Побежал рельсы салом мазать, чтобы доставка была в режиме экспресс!!!
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19.04.2024 23:38 Ответить
так колеса пробуксовывать будут - сцепление с рельсами будет плохое , так и до крушения недалеко
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20.04.2024 00:30 Ответить
"Одразу" це три-чотири місяці. За цей час загине багато людей в містах і селах України... Дякуємо...
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19.04.2024 23:42 Ответить
"Одразу" - це послє дождічка. Як Джонсон сцикне - так одразу рак і свисне.
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20.04.2024 13:27 Ответить
Чорновіл ВІДВЕРТО

Хто проти допомоги Україні від США? Це не конспірологія й суб'єктивізм, це пазли реальних фактів.

https://www.youtube.com/watch?v=tWJAJDY6DuE
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20.04.2024 00:00 Ответить
Краще б ти задонатив на ЗСУ.
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20.04.2024 05:30 Ответить
Про ефект доміно чули? Посипеться Україна - посипеться світ. Як показують події останнього часу придурків в світі хватає. Не думаю, шо захід цього не бачить і не знає. Друга справа, щоб захід нарешті зрозумів, що "каби чего не вишло" не проходить, пора переходити до другого плану - гасити пожежу зустрічним вогнем. Воно спрацьовує.
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20.04.2024 05:47 Ответить
как токо так сразу
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20.04.2024 06:26 Ответить
краткость - сестра таланта
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20.04.2024 06:27 Ответить
Знов по чайній ложці і знов з обмеженннями на далекобійні ракети?
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20.04.2024 07:40 Ответить
Джонсон в своем варианте закона включил ракеты атакамс дальнего радиуса действия .Теперь дело за байденом подписать или заблокировать
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20.04.2024 08:43 Ответить
Ну дасть з десяток касетних атакамсів. Чисто для проформи. А далі знов буде зволікати...
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20.04.2024 08:59 Ответить
В Україні зросла покупка дорогих авто ...мабуть Америка бабла дала...
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20.04.2024 08:57 Ответить
А як же пакет, без якого Байден відмовлявся надавати допомогу Україні? Напевно, він про нього просто забув. З'явилося нове лихо: кудись зникли вставні щелепи?
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20.04.2024 12:24 Ответить
То пакет для блювання як у літаку.
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20.04.2024 13:31 Ответить
 
 