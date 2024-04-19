Джонсон о пакете с помощью Украине: Это лучшее, что мы можем получить при этих обстоятельствах

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после процедурного голосования за законопроекты с дополнительным финансированием, в частности Украине, заявил, что они являются наилучшим возможным вариантом при имеющихся условиях.

Об этом он сказал журналистам в кратком комментарии на Капитолийском холме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Джонсон заявил, что сенатский законопроект, где объединялось финансирование для Украины, Израиля и Тайваня, был "фактически безлимитным чеком на получение иностранной помощи", и в этом смысле разделение их на отдельные законопроекты является "лучшим процессом".

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"Каждый может проголосовать в соответствии со своей волей и желанием своих избирателей относительно помощи Израилю, помощи Украине, Индо-Тихоокеанского региона, а также нашего четвертого пакета по вопросам национальной безопасности, который содержит все наши нововведения", – добавил он.

Говоря о законопроектах, спикер нижней палаты Конгресса отметил, что там содержится закон об использовании активов коррумпированных российских олигархов для финансирования помощи Украине, а финансовая поддержка Киева предоставляется в кредит, а не как грант.

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"Даже если это законодательство не идеально и не то, которое мы бы разработали, если бы республиканцы возглавляли и Палату представителей, и Сенат, и Белый дом, это лучший возможный продукт, который мы можем получить в этих обстоятельствах, чтобы позаботиться об этих действительно важных обязательствах", – подытожил Джонсон.