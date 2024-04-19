Джонсон о пакете с помощью Украине: Это лучшее, что мы можем получить при этих обстоятельствах
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после процедурного голосования за законопроекты с дополнительным финансированием, в частности Украине, заявил, что они являются наилучшим возможным вариантом при имеющихся условиях.
Об этом он сказал журналистам в кратком комментарии на Капитолийском холме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Джонсон заявил, что сенатский законопроект, где объединялось финансирование для Украины, Израиля и Тайваня, был "фактически безлимитным чеком на получение иностранной помощи", и в этом смысле разделение их на отдельные законопроекты является "лучшим процессом".
"Каждый может проголосовать в соответствии со своей волей и желанием своих избирателей относительно помощи Израилю, помощи Украине, Индо-Тихоокеанского региона, а также нашего четвертого пакета по вопросам национальной безопасности, который содержит все наши нововведения", – добавил он.
Говоря о законопроектах, спикер нижней палаты Конгресса отметил, что там содержится закон об использовании активов коррумпированных российских олигархов для финансирования помощи Украине, а финансовая поддержка Киева предоставляется в кредит, а не как грант.
"Даже если это законодательство не идеально и не то, которое мы бы разработали, если бы республиканцы возглавляли и Палату представителей, и Сенат, и Белый дом, это лучший возможный продукт, который мы можем получить в этих обстоятельствах, чтобы позаботиться об этих действительно важных обязательствах", – подытожил Джонсон.
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просто один, що Майк, як вуж, відтягував допомогу до посиніння.
а інший, що Борис, гарно язиком молов, а як доходило до діла, то одразу скромняга.
А ви мяко кажучи ДЕБІЛ
Позика, яку пропонують надати Україні на бюджетну підтримку доволі цікава. По-перше, поки що невідомо під який відсоток вона надаватиметься чи вона буде взагалі некомерційною. У законопроєкті лише зазначено, що президент США має протягом 60 днів після ухвалення документу домовитись зі своїм українським колегою про умови повернення коштів.
Борг Києву можна буде і списати рішенням президента США. Але будь-які списання можливі лише після 15 листопада 2024 року. Отже, доля українського боргу буде у руках переможця президентських виборів, які відбудуться у перших числах листопада. Таким чином, не виключено, що рішення скільки і коли повертатиме Україна, вирішуватиме вже не демократ Джо Байденhttps://www.dw.com/uk/joe-biden/t-18898774 , а республіканець Дональд Трамп.
Після 15 листопада 2024 року господар Білого дому зможе - після консультацій з Конгресом і звіту щодо результатів допомоги Україні - списати до половини загальної суми боргу. Після 1 січня за такою самою процедурою може бути списана решта боргу.
Станом на кінець дня 18 квітня близько 20 республіканців подали на розгляд Палати представників більше 100 поправок, деякі з яких можна назвати доволі екзотичними. Зокрема, одна з найзапекліших опоненток допомоги Україні - представниця Республіканської партії Мерджорі Тейлор Ґрін - вимагає ухвалити поправку, згідно з якою всі, хто проголосує за цей законопроєкт, має поїхати воювати у лавах ЗСУ.
Но по мне, так надо, что б отдали, в гробу я видал всех этих начальников кибербезопасности сбу и киевских прокуроров, которые на это бабло будут недвижку скупать по всей стране, ***** не надо.
Беру слова в зворот...
Коли сквіртить Трампістка-
Він просто рот...
Скажите кто хуже рашисты, байданутые или зеленые? Для меня рашисты враги, а байданутые и зеленые - предатели Украины.
Коли з цим законопроектом була проблема (хоча там грошей на зброю менше 7млрд на 2024 рік), в цей момент демократи відмовились від лендлізу в Сенаті.
пояснивши "Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву"
а через пару тижнів - адміністрація заявила, що PDA не можливо скористатись
Уже забыли, кто заморозил Ленд-лиз в мае 2023, за который проголосовали обе палатыКонгресса ?
Коли з цим законопроектом була проблема (хоча там грошей на зброю менше 7млрд на 2024 рік), в цей момент демократи відмовились від лендлізу в Сенаті.
пояснивши "Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву"
а через пару тижнів - адміністрація заявила, що PDA не можливо скористатись