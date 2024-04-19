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Новости Помощь Украине
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Джонсон о пакете с помощью Украине: Это лучшее, что мы можем получить при этих обстоятельствах

Спікер Палати представників США Майк Джонсон

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после процедурного голосования за законопроекты с дополнительным финансированием, в частности Украине, заявил, что они являются наилучшим возможным вариантом при имеющихся условиях.

Об этом он сказал журналистам в кратком комментарии на Капитолийском холме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Джонсон заявил, что сенатский законопроект, где объединялось финансирование для Украины, Израиля и Тайваня, был "фактически безлимитным чеком на получение иностранной помощи", и в этом смысле разделение их на отдельные законопроекты является "лучшим процессом".

Читайте также: США сделали шаг к принятию пакета помощи Украине: Палата представителей Конгресса проголосовала за рассмотрение законопроекта

"Каждый может проголосовать в соответствии со своей волей и желанием своих избирателей относительно помощи Израилю, помощи Украине, Индо-Тихоокеанского региона, а также нашего четвертого пакета по вопросам национальной безопасности, который содержит все наши нововведения", – добавил он.

Говоря о законопроектах, спикер нижней палаты Конгресса отметил, что там содержится закон об использовании активов коррумпированных российских олигархов для финансирования помощи Украине, а финансовая поддержка Киева предоставляется в кредит, а не как грант.

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"Даже если это законодательство не идеально и не то, которое мы бы разработали, если бы республиканцы возглавляли и Палату представителей, и Сенат, и Белый дом, это лучший возможный продукт, который мы можем получить в этих обстоятельствах, чтобы позаботиться об этих действительно важных обязательствах", – подытожил Джонсон.

Автор: 

Конгресс США (1228) Джонсон Майк (133)


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Топ комментарии
+13
Ех скільки хлопців та дівчат загинуло сволото за твої амбіції політичні…
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19.04.2024 22:32
+6
Джонсон - це не Боря Джонсонюк((((((
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19.04.2024 22:32
+5
DW

Позика, яку пропонують надати Україні на бюджетну підтримку доволі цікава. По-перше, поки що невідомо під який відсоток вона надаватиметься чи вона буде взагалі некомерційною. У законопроєкті лише зазначено, що президент США має протягом 60 днів після ухвалення документу домовитись зі своїм українським колегою про умови повернення коштів.

Борг Києву можна буде і списати рішенням президента США. Але будь-які списання можливі лише після 15 листопада 2024 року. Отже, доля українського боргу буде у руках переможця президентських виборів, які відбудуться у перших числах листопада. Таким чином, не виключено, що рішення скільки і коли повертатиме Україна, вирішуватиме вже не демократ Джо Байденhttps://www.dw.com/uk/joe-biden/t-18898774 , а республіканець Дональд Трамп.

Після 15 листопада 2024 року господар Білого дому зможе - після консультацій з Конгресом і звіту щодо результатів допомоги Україні - списати до половини загальної суми боргу. Після 1 січня за такою самою процедурою може бути списана решта боргу.
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19.04.2024 22:36
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Ех скільки хлопців та дівчат загинуло сволото за твої амбіції політичні…
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19.04.2024 22:32 Ответить
Ти випадково не переплутав Джонсона з Байденом?
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20.04.2024 12:12 Ответить
Джонсон - це не Боря Джонсонюк((((((
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19.04.2024 22:32 Ответить
ви їх за діями порівнюйте: виявиться, що не такі вони й різні.

просто один, що Майк, як вуж, відтягував допомогу до посиніння.

а інший, що Борис, гарно язиком молов, а як доходило до діла, то одразу скромняга.
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19.04.2024 22:57 Ответить
Якби Боря став в .... НАТО - я б не думав
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19.04.2024 23:11 Ответить
Цей скромняга в перші дні війни взяв і приїхав в Київ, це скромняга з кінця 21 року закидав ВСУ зрк, птрк і багато інших ніщаків на той час що допомогли в перші дні повномасштабної війни, можно продовжувати що він справжній друг України!!!
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19.04.2024 23:27 Ответить
Байден мав всі інструменти, щоб Україна вийшла на кордони мінімум 2014 року , натомість по чайній ложці давав свої "президенські пакетики по 100-200 млн раз на два три місяці "
А ви мяко кажучи ДЕБІЛ
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20.04.2024 04:34 Ответить
Читайте уважно ,коментар ,на який відповідаєте ,не про Байдена .
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20.04.2024 07:26 Ответить
Як раз Джонсонюк доводив діями
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19.04.2024 23:30 Ответить
Джонсон сам себе заспокоів і оправдав
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19.04.2024 22:34 Ответить
Не заплакали, то хоть СКРИВИЛИСЯ!!
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19.04.2024 22:34 Ответить
DW

Позика, яку пропонують надати Україні на бюджетну підтримку доволі цікава. По-перше, поки що невідомо під який відсоток вона надаватиметься чи вона буде взагалі некомерційною. У законопроєкті лише зазначено, що президент США має протягом 60 днів після ухвалення документу домовитись зі своїм українським колегою про умови повернення коштів.

Борг Києву можна буде і списати рішенням президента США. Але будь-які списання можливі лише після 15 листопада 2024 року. Отже, доля українського боргу буде у руках переможця президентських виборів, які відбудуться у перших числах листопада. Таким чином, не виключено, що рішення скільки і коли повертатиме Україна, вирішуватиме вже не демократ Джо Байденhttps://www.dw.com/uk/joe-biden/t-18898774 , а республіканець Дональд Трамп.

Після 15 листопада 2024 року господар Білого дому зможе - після консультацій з Конгресом і звіту щодо результатів допомоги Україні - списати до половини загальної суми боргу. Після 1 січня за такою самою процедурою може бути списана решта боргу.
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19.04.2024 22:36 Ответить
Враховуючи, що законопроєкт базується на компромісному законопроєкті Сенату, який раніше погодили представники обох партій, а також містить низку положень, які можна розцінити як кроки назустріч "трампістам", експерти прогнозують схвалення документу більшістю голосів. Хоча й очікується, що низка найбільш радикальних опонентів допомоги Україні у лавах республіканців все одно проголосує проти і спробує затягнути процес.

Станом на кінець дня 18 квітня близько 20 республіканців подали на розгляд Палати представників більше 100 поправок, деякі з яких можна назвати доволі екзотичними. Зокрема, одна з найзапекліших опоненток допомоги Україні - представниця Республіканської партії Мерджорі Тейлор Ґрін - вимагає ухвалити поправку, згідно з якою всі, хто проголосує за цей законопроєкт, має поїхати воювати у лавах ЗСУ.
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19.04.2024 22:37 Ответить
Трамп с самого начала говорил, - "кредит. А отдадут, когда смогут. Или вообще не отдадут".

Но по мне, так надо, что б отдали, в гробу я видал всех этих начальников кибербезопасности сбу и киевских прокуроров, которые на это бабло будут недвижку скупать по всей стране, ***** не надо.
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19.04.2024 23:27 Ответить
кредитом та його умовами можна і потрібно тиснути на нашу корумповану владу стосовно тих чи інших реформ, а також стосовно кадрових питань, на кшалт зермаків і різних татарових. Американцям таким чином потрібно більше важелів впливу, щоб наші чиновники не подумували розвернутися з часом знову в сторону кацапів чи китайозів. це нормальна практика. лояльні - спишемо вам всі кредити. бикуєте - платіть. тільки от це потрібно було зробити ще у жовтні минулого року, а не тепер..
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19.04.2024 23:14 Ответить
Борг безвідсотковий, у законопроєкті немає нічого про відсотки. Ба більше, борг можна буде не віддавати - це питання віддається у відання Байдена, який обумовить повернення боргу.
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19.04.2024 23:38 Ответить
Видно кацапи когось із світового уряду крепко дістали або десь крупно не доплатили.
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19.04.2024 22:37 Ответить
Тільки на ту трансуху грин вистачає
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19.04.2024 22:48 Ответить
Хоч і обкалялися, але висралися-таки...
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19.04.2024 22:38 Ответить
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19.04.2024 22:50 Ответить
Джонсон - не сосіска!
Беру слова в зворот...

Коли сквіртить Трампістка-
Він просто рот...
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19.04.2024 22:40 Ответить
Других вариантов , у нас к сожалению НЕТ.
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19.04.2024 22:40 Ответить
Кредити від США ... хай так. Історія повна прикладів.
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19.04.2024 22:45 Ответить
Та може хай трильйон кредиту дадуть? Тоді вже точно не відмовляться від допомоги Україні, бо за своє бабло будуть гризти. А потім ще і інвесторів нагонять, щоб свої ж гроші було з чого повертати.
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19.04.2024 23:34 Ответить
Цинічно , але я це і мав на увазі.
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20.04.2024 17:50 Ответить
Краще скаже скільки штати зекономили на власній оборонці за кров українців, падло ...
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19.04.2024 22:47 Ответить
США , согласно СМИ, вложили в Украину, за 2 года, 45 млрд долларов...
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20.04.2024 01:46 Ответить
Чел поставил на кон все, всю свою политическую карьеру, что бы протащить этот закон, твари байданутые этого не понимают.

Скажите кто хуже рашисты, байданутые или зеленые? Для меня рашисты враги, а байданутые и зеленые - предатели Украины.
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19.04.2024 22:48 Ответить
твари байданутые запрашивали этот пакет помощи ещё в августе-сентябре прошлого года, чтобы успели его проголосовать в Конгрессе до начала нового финансового года. так что не неси тут эту дичь.
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19.04.2024 23:23 Ответить
https://www.holosameryky.com/a/ndaa-ukraine-democracy-defense-lend-lease-act-of-2022-congress-aid-to-ukraine-senate-house-law/7409306.html Минулого четверга, 14-го грудня , Конгрес проголосував за оборонний бюджет США (NDAA), із якого прибрали пункт щодо продовження дії ленд-лізу. Фактично дія цього закону завершилась у вересні 2023-го.

Коли з цим законопроектом була проблема (хоча там грошей на зброю менше 7млрд на 2024 рік), в цей момент демократи відмовились від лендлізу в Сенаті.

пояснивши "Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву"

а через пару тижнів - адміністрація заявила, що PDA не можливо скористатись
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20.04.2024 02:05 Ответить
Я это знаю, байданутые не знают, но они и знать не хотят, бо у них во всем виноваты республиканцы и лично Трамп.
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20.04.2024 10:14 Ответить
Висновок може бути тільки один - потрібно самим робити більше для свого захисту і не розраховувати занадто на американців. Виявляється не тільки кацапи говорять одне, а роблять інше...
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19.04.2024 23:12 Ответить
..с Майком психологически не все хорошо...Он прикидывает верующего трамписта, с некоторыми аномалиями в поступках и высказываниях..Придет время и в сми появится компромат, возможны и связи с агентурой кремля..
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19.04.2024 23:18 Ответить
Для чего ты запускаешь фейки ФСБ??
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20.04.2024 01:30 Ответить
Це результат нашої дипломатії. Ще в 14-му потрібно було подати позов в Міжнародний суд до гарантів на пару сотень мільярдів за збитки через недотримання ними своїх зобов'язань по Будапештському меморандуму. Але й сьогодні не пізно це зробити, поки не підписали якусь мурню, яка перекреслить Меморандум, на кшталт безпекових угод, з якими Тойщоневтік носиться. Дякувати Богу так сталось, що Мінські угоди не підписували діючі президенти і вони не отримали статус міжнародного документу.
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19.04.2024 23:34 Ответить
Демократам плевать. Главное они оставят границы открытыми для своих любимых мигрантов.
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20.04.2024 00:53 Ответить
Джонсон с ноября 2023 продвигал законопроект, об отдельном голосовании: за Украину, Израиль, Тайвань...., но только, в апреле демократы дали согласие , за отдельные голосования...
Уже забыли, кто заморозил Ленд-лиз в мае 2023, за который проголосовали обе палатыКонгресса ?
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20.04.2024 01:29 Ответить
https://www.holosameryky.com/a/ndaa-ukraine-democracy-defense-lend-lease-act-of-2022-congress-aid-to-ukraine-senate-house-law/7409306.html Минулого четверга, 14-го грудня , Конгрес проголосував за оборонний бюджет США (NDAA), із якого прибрали пункт щодо продовження дії ленд-лізу. Фактично дія цього закону завершилась у вересні 2023-го.

Коли з цим законопроектом була проблема (хоча там грошей на зброю менше 7млрд на 2024 рік), в цей момент демократи відмовились від лендлізу в Сенаті.

пояснивши "Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву"

а через пару тижнів - адміністрація заявила, що PDA не можливо скористатись
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20.04.2024 02:07 Ответить
Ни кто не запрещает покупать оружие в США. Нет денег, чтоб купить есть два варианта: меньше воровать или быть радым тому, что хоть как то дают. А воровать и полосать не выйдет.
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20.04.2024 02:43 Ответить
Дякуємо США!!!
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20.04.2024 20:54 Ответить
 
 