Сенат США проголосовал за помощь Украине, Израилю и Тайваню

Верхняя палата Конгресса США во вторник приняла проект закона H.R.815, который предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также ответ на другие вызовы национальной безопасности США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Законопроект о выделении финансирования союзникам США набрал 79 голосов "за". "Против" проголосовало 17 сенаторов.

Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект.

Для вступления в силу законопроект должен подписать президент США Джо Байден.

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Напомним, на прошлой неделе Палата представителей США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.