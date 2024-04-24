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Сенат США проголосовал за помощь Украине, Израилю и Тайваню

Голосування в Сенаті США за допомогу Україні

Верхняя палата Конгресса США во вторник приняла проект закона H.R.815, который предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также ответ на другие вызовы национальной безопасности США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Законопроект о выделении финансирования союзникам США набрал 79 голосов "за". "Против" проголосовало 17 сенаторов.

Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект.

Для вступления в силу законопроект должен подписать президент США Джо Байден.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сенат США проголосовал за сокращенную процедуру рассмотрения законодательного пакета помощи Украине

Напомним, на прошлой неделе Палата представителей США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

Автор: 

Байден (2785) помощь (7758) Сенат США (498)


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Топ комментарии
+32
Є такий анекдот...
Сідають пасажири у літак Нюйорк - Тальавів, молодий борт-провідник дивиться, у нього у салоні 50 бородатих, добре вдягнених літніх євреїв, думає - "добре обслужу, дадуть гарні чайові, може доларів по 5, а може навіть і по 10"...
Весь час літав між ними як горобчик, "і те нате, і ось вам ще, може ще чогость?", загалом виклався як тільки міг.
Приземлюється літак, усі євреї шикуються на вихід і проходячи повз бортпровіднтка дякують, кажуть що все було дуже добре як ніколи, що дуже сподобалось і ніхто нічого недає...
Бідолаха стоїть сумний, головою киває, тут підходить старший цієї групи, старий єврей з сідою бородою, каже як йому тут усе сподобалось і вже коли майже вийшов з літака зупиняється, достає з кишені конверт, протягує йому і каже: - Ви нас так гарно обслуговували, ми вирішили вам віддячити, й уходить...
Хлопець розкриває конверт, а там 1000 баксів!
І стойть цей бортпровідник, махає у слід євреям пухлим конвертом, сльози на очах і каже - Євреї, може ви і невбивали Ісуса Христа, але якжеш ви його мучили...
p.s. Дякуємо за допомогу)))
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24.04.2024 06:56
+29
Дякуємо 🇺🇦🇺🇸
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24.04.2024 06:22
+28
Нарешті, думаю Байден не буде затягувати з підписом. Русня, готуйтеся, буде боляче 😂
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24.04.2024 06:23
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Класно контрнаступати на засрашинців, сидячи в Техасі і передаючи на контрнаступ БТР-и 60-річного віку та танки 30-річного віку, при цьому розповідаючи про "не схвалюємо удари по засрашинським НПЗ, бо на заправках ціна галону бензину в Каліфорнії на 30 центів підніметься", а також вибираючи в свій парламент кінчених, які серед своєї алабами достеменно бачать біолабораторії в Україні.

Я до того, що Україна зараз виконує роботу США (знищення військових спроможностей геополітичного ворога) за копійки. І не те щоб в США повинні бути вдячними, а хоч б просто не лізти з своїм недолугим і зверхнім невмінням воювати розповідати Україні - ЯК треба воювати і що корупція, а що солоденька какашка з рижим чубчиком.

Якщо хтось забув, то США здриснуло з Афганістану після 20 років "воювання" і витрачених $2'000'000'000'000 з фактично НУЛЬОВИМ результатом - і залишило терористам тисячі одиниць техніки та можливість перерізати горлянки взагалі всім, кому захочеться. А Україна за 2 роки знищила/побила півмільйона організованих вояків справжньої армії і десятки тисяч одиниць танків, БТР-ів, БМП, літаків та третину одного з флотів найбільшої країни на планеті.
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25.04.2024 09:53 Ответить
Як романтично пахне ковбаса
І помідори в банцi зашарiлись.
А в пляшечцi, так тихо як роса,
Горiлочка домашня причаїлась.

I сало нiжно зваблює тiльцем,
I хлiб наставив загорiлу спину…
Якщо ж ти млiєш, слухаючи це,
Чому ж ти, бл#ть, не любиш Україну?!

Олександр Бойчук, 2005
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24.04.2024 08:12 Ответить
Нарешті розродились. Та ще й без прив'язки допомоги Україні до мексиканських мігрантів та до нересту лосося в річках Аляски.
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24.04.2024 08:30 Ответить
а ще знімить заборону на удари по тер. московії!
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24.04.2024 09:01 Ответить
Фух, ***** я аж схудла на нервах)) Дякуємо! Америка, Британія, всі інші теж красотуни Нідерланди, Норвегія, Словацькі люди і всі інші! Може ж разом таки натовчем пику
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24.04.2024 09:09 Ответить
Ну, ми тут може теж якусь іриску підкинемо... ☺️
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24.04.2024 10:32 Ответить
Пакети допомоги від Німеччини останні півроку йшли більш-менш стабільно. Кожного місяця - снаряди, бронетехніка, інженерні машини тощо. Якщо думаєте, що в Україні цього не бачать...
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24.04.2024 12:47 Ответить
Бачать. Не думаю -- знаю. 👍
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24.04.2024 13:08 Ответить
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""
Адміни, надайте інфу з поіменим зазначенням ворогів України в Конгресі США!
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24.04.2024 10:17 Ответить
Якщо обидва сенатори з Вермонту проголосували проти законопроекту бо не підтримують допомогу Ізраїлю, це значить що вони - вороги України??
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24.04.2024 11:32 Ответить
справа в тому, що на цей раз голосувався не об'єднаний сенатський законопроект, а чотири окремі, джонсонівські. За об'єднаний сенатський в лютому (не помиляюсь з місяцем?) 70 сенаторів проголосували "за" і (здається) 28 "проти". От там проти таких вермонтців я хейт не піднімаю.
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24.04.2024 12:15 Ответить
довгий шлях у тищу миль починається з маленького кроку
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24.04.2024 13:59 Ответить
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