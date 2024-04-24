Сенат США проголосовал за помощь Украине, Израилю и Тайваню
Верхняя палата Конгресса США во вторник приняла проект закона H.R.815, который предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также ответ на другие вызовы национальной безопасности США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Законопроект о выделении финансирования союзникам США набрал 79 голосов "за". "Против" проголосовало 17 сенаторов.
Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект.
Для вступления в силу законопроект должен подписать президент США Джо Байден.
Напомним, на прошлой неделе Палата представителей США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.
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Я до того, що Україна зараз виконує роботу США (знищення військових спроможностей геополітичного ворога) за копійки. І не те щоб в США повинні бути вдячними, а хоч б просто не лізти з своїм недолугим і зверхнім невмінням воювати розповідати Україні - ЯК треба воювати і що корупція, а що солоденька какашка з рижим чубчиком.
Якщо хтось забув, то США здриснуло з Афганістану після 20 років "воювання" і витрачених $2'000'000'000'000 з фактично НУЛЬОВИМ результатом - і залишило терористам тисячі одиниць техніки та можливість перерізати горлянки взагалі всім, кому захочеться. А Україна за 2 роки знищила/побила півмільйона організованих вояків справжньої армії і десятки тисяч одиниць танків, БТР-ів, БМП, літаків та третину одного з флотів найбільшої країни на планеті.
І помідори в банцi зашарiлись.
А в пляшечцi, так тихо як роса,
Горiлочка домашня причаїлась.
I сало нiжно зваблює тiльцем,
I хлiб наставив загорiлу спину…
Якщо ж ти млiєш, слухаючи це,
Чому ж ти, бл#ть, не любиш Україну?!
Олександр Бойчук, 2005
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Адміни, надайте інфу з поіменим зазначенням ворогів України в Конгресі США!