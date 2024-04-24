Байден подписал законопроект о помощи Украине
Президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Об этом Байден сообщил во время своего выступления в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.
"Это хороший день для Америки, хороший день для Европы и хороший день для мира во всем мире... Я только что подписал закон о пакете мер относительно национальной безопасности, который приняла Палата представителей в эти выходные, и вчера - Сенат. Это сделает Америку безопаснее, это сделает мир более безопасным и сохранит лидерство Америки в мире, и все это знают", - сказал Байден.
Президент США подчеркнул, что принятые меры "оказывают жизненно важную поддержку партнерам Америки, чтобы они могли защитить себя от угроз своему суверенитету, а также - жизни и свободе своих граждан". Также Байден назвал это инвестицией США в свою безопасность.
"Потому что, когда наши союзники сильнее, тогда, и я хочу подчеркнуть это снова, - мы сильнее. Я благодарен всем в Конгрессе - демократам, республиканцам, независимым, - всем, кто голосовал за этот законопроект. Это был трудный путь, он должен был быть проще... Но, наконец, мы сделали то, что всегда делает Америка. Мы подошли к моменту, мы собрались вместе и сделали это. Теперь нам нужно продвигаться быстро, и мы это делаем", - отметил президент США.
"В ближайшее время мы начнем отправку оружия Украине. Речь идет о боеприпасах для систем ПВО и артиллерии, ракетах, бронетехнике", - добавил Байден.
Закон о помощи Украине предусматривает выделение Украине примерно $61 млрд. Предложенная сумма не вся пойдет на передачу вооружений. Более $20 млрд используются для пополнения военных арсеналов США. Еще часть денег потратят на финансирование деятельности американских военных вблизи Украины. Около $14 млрд пойдут на то, чтобы Украина сама приобрела оружие.
Напомним, на прошлой неделе Палата представителей США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.
23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил президенту на подпись.
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Ты только ачко своё навазелинь, оборванец...
Такая дрыстота на опохмел?
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И не забывай, што деньги, которые ты ещё не заработал, уже мои, чурка ты бурятская, и ещё пять поколений твоих сблёвышей сами будут жрать ягель, но контрибуции и репарации Украине будут платить исправно как минимум лет сто.
Валинах в затопленные дярьовни, спасай дощатые сортиры, а то заметут в чмобики и пойдешь на удобрение на даунбасе.
PDA оружие сейчас 7.8, если Израилю+Тайваню дадут 0,
USAI оружие через 5+ лет 13.8
FMF 1.6
и бюджетную помощь - то примерно половина для Украины
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 Варіант закона від адміністрації + демократи - коли всі вимоги додавали в один закон
Introduced in House (02/02/2023) - внесений в Палату представників
Passed House (03/07/2023) - пройшов Палату представників
Passed Senate (02/13/2024) - пройшов Сенат
Сенат маючи демократичну більшість працював над законом 7 місяців з 3 липня 2023 по 13 лютого 2024
Палата представників маючи республіканську більшість працювала над законом 2 місяці з 13 лютого по 20 квітня 2024,
в результаті розділивши один закон на окремі, та додавши змін
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8035/text новий закон для України
який має вимоги:
- розробити багаторічний секретний план перемоги України
- надати ракети дальної дії атакамс
Хто довго
блокувавпрацював - очевидно
Наступний закон
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
має
DIVISION B-REBUILDING ECONOMIC PROSPERITY AND OPPORTUNITY FOR UKRAINIANS ACT
(a) Short Title.-This Act may be cited as the "Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act" or the "REPO for Ukrainians Act".
(a) Коротка Назва . Цей Закон можна цитувати як «Закон про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців» або «Закон про РЕПО для українців».
це про блокування 300млрд російських активів, відновлення України, за чий рахунок і т.п.
Наступний закон
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 S.4179 - A bill to extend and modify the lend-lease authority to Ukraine.
https://www.cornyn.senate.gov/news/cornyn-shaheen-scott-coons-introduce-bill-to-reauthorize-ukraine-lend-lease-program/ поки на розгляді
відновити закон про лендліз для України до 2026 року
Це дійсно стратегія та план, котрий пропонує республіканська партія
Але влада, ВР зірвали мобілізацію, ротація не відбувається - на фронті втома, влада спровокувала і фактично підтримувала ескалацію руху масового ухилянства від мобілізації: зброї, можливо , стане більше, а вояків менше...
не потрiбно закiнчувати цю бiйню. Так що не будьте наiвними. 👽👈