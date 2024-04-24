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Новости Помощь Украине
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Байден подписал законопроект о помощи Украине

байден

Президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Об этом Байден сообщил во время своего выступления в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

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"Это хороший день для Америки, хороший день для Европы и хороший день для мира во всем мире... Я только что подписал закон о пакете мер относительно национальной безопасности, который приняла Палата представителей в эти выходные, и вчера - Сенат. Это сделает Америку безопаснее, это сделает мир более безопасным и сохранит лидерство Америки в мире, и все это знают", - сказал Байден.

Президент США подчеркнул, что принятые меры "оказывают жизненно важную поддержку партнерам Америки, чтобы они могли защитить себя от угроз своему суверенитету, а также - жизни и свободе своих граждан". Также Байден назвал это инвестицией США в свою безопасность.

"Потому что, когда наши союзники сильнее, тогда, и я хочу подчеркнуть это снова, - мы сильнее. Я благодарен всем в Конгрессе - демократам, республиканцам, независимым, - всем, кто голосовал за этот законопроект. Это был трудный путь, он должен был быть проще... Но, наконец, мы сделали то, что всегда делает Америка. Мы подошли к моменту, мы собрались вместе и сделали это. Теперь нам нужно продвигаться быстро, и мы это делаем", - отметил президент США.

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"В ближайшее время мы начнем отправку оружия Украине. Речь идет о боеприпасах для систем ПВО и артиллерии, ракетах, бронетехнике", - добавил Байден.

Закон о помощи Украине предусматривает выделение Украине примерно $61 млрд. Предложенная сумма не вся пойдет на передачу вооружений. Более $20 млрд используются для пополнения военных арсеналов США. Еще часть денег потратят на финансирование деятельности американских военных вблизи Украины. Около $14 млрд пойдут на то, чтобы Украина сама приобрела оружие.

Напомним, на прошлой неделе Палата представителей США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил президенту на подпись.

Автор: 

Байден (2785) США (26381)


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Топ комментарии
+56
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24.04.2024 18:13
+55
Дякуємо! Боже, благослови Америку!
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24.04.2024 18:16
+48
Слава Штатам - Смерть кацапам!
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24.04.2024 18:12
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Страница 2 из 2
Надо быть реалистом только и всего, из 61 миллиарда Украине достанется менее четверти.
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24.04.2024 20:32 Ответить
Украине достанется помощь на ВСЮ сумму в 61 млрд. Не полыхай, кацап...
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24.04.2024 20:45 Ответить
Я абсолютно не злопыхатель, но больше верю главе Пентагона который несколько раз сказал что 80% денег останется в США, повторяю я не рад и не огорчён, нужно снять розовые очки и трезво смотреть на обстоятельства. Совсем недавно смотрел видео бойцов и они материли ура-патриотов которые кричат что всё замечательно, сейчас всё паршиво и надо честно об этом говорить и не лукавить.
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24.04.2024 21:43 Ответить
так залишаться, але за ці гроші вони куплять у своїх компаній необхідне озброєння та інші необхідні речі і передадуть Україні, тому Україна отримає допомогу на всі 61 лярд, тому кацапа, сиди рівно на пляшці і чекай прильота.
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24.04.2024 23:29 Ответить
Тебе, голодранцу, и твоим сблёвышам плясать придётся в течении пяти поколений, чурка ты макшанская !!!
Ты только ачко своё навазелинь, оборванец...
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25.04.2024 00:32 Ответить
Ты шо , касторки ******* поллитра вместо стекломоя?
Такая дрыстота на опохмел?
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25.04.2024 03:22 Ответить
Ты только успевай сглатывать, казламордый...
............................................................................................
И не забывай, што деньги, которые ты ещё не заработал, уже мои, чурка ты бурятская, и ещё пять поколений твоих сблёвышей сами будут жрать ягель, но контрибуции и репарации Украине будут платить исправно как минимум лет сто.
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25.04.2024 00:28 Ответить
Мляаааа....Шо, брюква закончилась и пурген закусить нечем?
Валинах в затопленные дярьовни, спасай дощатые сортиры, а то заметут в чмобики и пойдешь на удобрение на даунбасе.
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25.04.2024 03:27 Ответить
Немного больше,
PDA оружие сейчас 7.8, если Израилю+Тайваню дадут 0,
USAI оружие через 5+ лет 13.8
FMF 1.6
и бюджетную помощь - то примерно половина для Украины
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24.04.2024 20:47 Ответить
Я правильно зрозумів, що від сьогодні кацапів будуть трахати навіть імпотенти за допомогую швабри або держака від лопати ???
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24.04.2024 20:41 Ответить
Що так, що так, а кацапи все одно понасерають...А нам, в любому випадку, своє робити...
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24.04.2024 20:42 Ответить
Многії літа пану Джозефу!
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24.04.2024 20:51 Ответить
довго ручку розписував - засохли чорнила за півроку
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24.04.2024 21:01 Ответить
Хоч ми Байден і не обирали, але враження, що він наш президент, частково.
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24.04.2024 22:27 Ответить
Честь і хвала США І президенту Джо Байдену 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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24.04.2024 22:55 Ответить
Спасибі деду....
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24.04.2024 23:44 Ответить
Щира подяка американцям і тим, хто з нами поряд... Гарних днів нам усім!
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24.04.2024 23:53 Ответить
Просто факти
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 Варіант закона від адміністрації + демократи - коли всі вимоги додавали в один закон
Introduced in House (02/02/2023) - внесений в Палату представників
Passed House (03/07/2023) - пройшов Палату представників
Passed Senate (02/13/2024) - пройшов Сенат

Сенат маючи демократичну більшість працював над законом 7 місяців з 3 липня 2023 по 13 лютого 2024
Палата представників маючи республіканську більшість працювала над законом 2 місяці з 13 лютого по 20 квітня 2024,
в результаті розділивши один закон на окремі, та додавши змін
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8035/text новий закон для України
який має вимоги:
- розробити багаторічний секретний план перемоги України
- надати ракети дальної дії атакамс

Хто довго блокував працював - очевидно

Наступний закон
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
має
DIVISION B-REBUILDING ECONOMIC PROSPERITY AND OPPORTUNITY FOR UKRAINIANS ACT
(a) Short Title.-This Act may be cited as the "Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act" or the "REPO for Ukrainians Act".
(a) Коротка Назва . Цей Закон можна цитувати як «Закон про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців» або «Закон про РЕПО для українців».
це про блокування 300млрд російських активів, відновлення України, за чий рахунок і т.п.

Наступний закон
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 S.4179 - A bill to extend and modify the lend-lease authority to Ukraine.
https://www.cornyn.senate.gov/news/cornyn-shaheen-scott-coons-introduce-bill-to-reauthorize-ukraine-lend-lease-program/ поки на розгляді
відновити закон про лендліз для України до 2026 року

Це дійсно стратегія та план, котрий пропонує республіканська партія
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25.04.2024 02:15 Ответить
Thank you, Joe! God Bless America. Слава Україні
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25.04.2024 05:31 Ответить
Допомога від США, Європи нарешті поступить... Навіть т.зв. фермери Польщі, можливо, розблокують кордон...

Але влада, ВР зірвали мобілізацію, ротація не відбувається - на фронті втома, влада спровокувала і фактично підтримувала ескалацію руху масового ухилянства від мобілізації: зброї, можливо , стане більше, а вояків менше...
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25.04.2024 06:52 Ответить
жаль, что нет анализа номенклатуры боеприпасов и вооружений. Это не тайна: надо всего лишь прочитать и перевести.
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25.04.2024 08:05 Ответить
Це все хорошо, але схоже що нi Зелупi , нi Бiдону , нi #уйлу, нi iншим iгрокам
не потрiбно закiнчувати цю бiйню. Так що не будьте наiвними. 👽👈
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25.04.2024 08:16 Ответить
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