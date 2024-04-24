Байден подписал законопроект о помощи Украине

Президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Об этом Байден сообщил во время своего выступления в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

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"Это хороший день для Америки, хороший день для Европы и хороший день для мира во всем мире... Я только что подписал закон о пакете мер относительно национальной безопасности, который приняла Палата представителей в эти выходные, и вчера - Сенат. Это сделает Америку безопаснее, это сделает мир более безопасным и сохранит лидерство Америки в мире, и все это знают", - сказал Байден.

Президент США подчеркнул, что принятые меры "оказывают жизненно важную поддержку партнерам Америки, чтобы они могли защитить себя от угроз своему суверенитету, а также - жизни и свободе своих граждан". Также Байден назвал это инвестицией США в свою безопасность.

"Потому что, когда наши союзники сильнее, тогда, и я хочу подчеркнуть это снова, - мы сильнее. Я благодарен всем в Конгрессе - демократам, республиканцам, независимым, - всем, кто голосовал за этот законопроект. Это был трудный путь, он должен был быть проще... Но, наконец, мы сделали то, что всегда делает Америка. Мы подошли к моменту, мы собрались вместе и сделали это. Теперь нам нужно продвигаться быстро, и мы это делаем", - отметил президент США.

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"В ближайшее время мы начнем отправку оружия Украине. Речь идет о боеприпасах для систем ПВО и артиллерии, ракетах, бронетехнике", - добавил Байден.

Закон о помощи Украине предусматривает выделение Украине примерно $61 млрд. Предложенная сумма не вся пойдет на передачу вооружений. Более $20 млрд используются для пополнения военных арсеналов США. Еще часть денег потратят на финансирование деятельности американских военных вблизи Украины. Около $14 млрд пойдут на то, чтобы Украина сама приобрела оружие.

Напомним, на прошлой неделе Палата представителей США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил президенту на подпись.