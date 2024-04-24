США продолжат поставлять Украине ракеты ATACMS, - советник Байдена Салливан

США и в дальнейшем продолжат поставлять Украине тактические ракеты ATACMS.

Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Как я уже сказал во вступительном слове, мы уже отправили несколько (ракет - ред.), и теперь, когда у нас есть дополнительные полномочия и средства, мы отправим больше", - сказал Салливан.

В то же время советник Байдена отказался называть конкретное количество ракет ATACMS, которые планирует поставить Вашингтон в Украину.

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