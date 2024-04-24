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США продолжат поставлять Украине ракеты ATACMS, - советник Байдена Салливан

салліван

США и в дальнейшем продолжат поставлять Украине тактические ракеты ATACMS.

Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Как я уже сказал во вступительном слове, мы уже отправили несколько (ракет - ред.), и теперь, когда у нас есть дополнительные полномочия и средства, мы отправим больше", - сказал Салливан.

В то же время советник Байдена отказался называть конкретное количество ракет ATACMS, которые планирует поставить Вашингтон в Украину.

Читайте также: Госдеп официально подтвердил, что США тайно передали Украине дальнобойные ATACMS в марте

Автор: 

США (26381) Салливан Джейк (254) ATACMS (138)


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God Bless America
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24.04.2024 23:09 Ответить
Коментуючи схвалення додаткового фінансування для союзників США, зокрема для України, Салліван визнав, що на цей процес пішло "надто багато" часу.

Він додав, що сьогоднішній пакет військової допомоги США на 1 мільярд доларів "є чудовою новиною для України", але українські Збройні сили все ще перебувають під жорстким тиском на полі бою.

"І цілком можливо, що в прийдешні роки Росія може здобути додаткові тактичні досягнення", - вказав Салліван, згадавши зокрема спроби наступу російських сил ціною значних втрат на місто Часів Яр і населені пункти на схід від Авдіївки.

"Факт полягає в тому, що в нас піде певний час, аби вийти з тієї ями, яку утворила піврічна затримка до схвалення Конгресом додаткового фінансування", - підсумував представник Білого дому.

Ключове у цій заяві, якщо її правильно переклали, - це "прийдешні роки".. тобто цей дощ ще надовго...
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24.04.2024 23:11 Ответить
К сожалению Атакамсами из-за их маленькой боеголовки крымский мост не уничтожить
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24.04.2024 23:20 Ответить
Залп из 15 штук вполне
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25.04.2024 00:19 Ответить
Атакамсами надо уничтожить ПВО, потом корыта, которые охраняют мост, ну и пускать Малышей
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25.04.2024 11:10 Ответить
Просто факти
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 Варіант закона від адміністрації + демократи - коли всі вимоги додавали в один закон
Introduced in House (02/02/2023) - внесений в Палату представників
Passed House (03/07/2023) - пройшов Палату представників
Passed Senate (02/13/2024) - пройшов Сенат

Сенат маючи демократичну більшість працював над законом 7 місяців з 3 липня 2023 по 13 лютого 2024
Палата представників маючи республіканську більшість працювала над законом 2 місяці з 13 лютого по 20 квітня 2024,
в результаті розділивши один закон на окремі, та додавши змін
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8035/text новий закон для України
який має вимоги:
- розробити багаторічний секретний план перемоги України
- надати ракети дальної дії атакамс

Хто довго блокував працював - очевидно
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25.04.2024 02:35 Ответить
 
 