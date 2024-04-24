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США продолжат поставлять Украине ракеты ATACMS, - советник Байдена Салливан
США и в дальнейшем продолжат поставлять Украине тактические ракеты ATACMS.
Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Как я уже сказал во вступительном слове, мы уже отправили несколько (ракет - ред.), и теперь, когда у нас есть дополнительные полномочия и средства, мы отправим больше", - сказал Салливан.
В то же время советник Байдена отказался называть конкретное количество ракет ATACMS, которые планирует поставить Вашингтон в Украину.
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Він додав, що сьогоднішній пакет військової допомоги США на 1 мільярд доларів "є чудовою новиною для України", але українські Збройні сили все ще перебувають під жорстким тиском на полі бою.
"І цілком можливо, що в прийдешні роки Росія може здобути додаткові тактичні досягнення", - вказав Салліван, згадавши зокрема спроби наступу російських сил ціною значних втрат на місто Часів Яр і населені пункти на схід від Авдіївки.
"Факт полягає в тому, що в нас піде певний час, аби вийти з тієї ями, яку утворила піврічна затримка до схвалення Конгресом додаткового фінансування", - підсумував представник Білого дому.
Ключове у цій заяві, якщо її правильно переклали, - це "прийдешні роки".. тобто цей дощ ще надовго...
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 Варіант закона від адміністрації + демократи - коли всі вимоги додавали в один закон
Introduced in House (02/02/2023) - внесений в Палату представників
Passed House (03/07/2023) - пройшов Палату представників
Passed Senate (02/13/2024) - пройшов Сенат
Сенат маючи демократичну більшість працював над законом 7 місяців з 3 липня 2023 по 13 лютого 2024
Палата представників маючи республіканську більшість працювала над законом 2 місяці з 13 лютого по 20 квітня 2024,
в результаті розділивши один закон на окремі, та додавши змін
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8035/text новий закон для України
який має вимоги:
- розробити багаторічний секретний план перемоги України
- надати ракети дальної дії атакамс
Хто довго
блокувавпрацював - очевидно