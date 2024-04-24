США продовжать постачати Україні ракети ATACMS, - радник Байдена Салліван

США і надалі продовжать постачати Україні тактичні ракети ATACMS.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Як я вже сказав у вступному слові, ми вже відправили кілька (ракет - ред.), і тепер, коли у нас є додаткові повноваження і кошти, ми відправимо більше", - сказав Салліван.

Водночас радник Байдена відмовився називати конкретну кількість ракет ATACMS, які планує поставити Вашингтон в Україну.

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