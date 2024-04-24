Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1 млрд
Министерство обороны США, после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине, объявило о новом новом пакете помощи Украине в области безопасности и обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, после принятия дополнительного закона о национальной безопасности, который президент только что подписал, Министерство обороны объявило о новой значительной помощи в области безопасности для срочного удовлетворения важнейших потребностей Украины", - говорится в сообщении на сайте Пентагона.
Сообщается, что пакет в 1 млрд долларов включает возможности для поддержки самых насущных потребностей Украины, в том числе - перехватчики ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехнику и противотанковые средства.
Пакет включает:
- ракеты для ПВО RIM-7 и AIM-9M;
- ПЗРК "Стингер";
- стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, включая патроны калибра .50 для борьбы с дронами;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным зарядом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;
- артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
- минометные снаряды калибра 60 мм;
- боевые машины пехоты Брэдли;
- MRAP; HMMWV;
- транспортные средства материально-технического обеспечения; тактические автомобили для буксирования и транспортировки техники;
- ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и ведущим наведением (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- аэродромно-вспомогательное оборудование;
- противотанковые мины;
- противопехотные боеприпасы Claymore;
- подрывные боеприпасы уничтожения препятствий;
- приборы ночного видения;
- запасные части, полевое оборудование, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
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Тобто спочатку треба їхні літаки зняти з неба, і придушити ППО!
Але я дійсно не зрозумів передачу цих бомб, особливо зважаючи що британці дійсно не дурні!
2. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство
воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной
целостности или политической независимости Украины и что никакие их вооружения
никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или
каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединенных
Наций.
Я спеціально виділив жирним - це спільні зобов'язання гарантів не використовувати проти України их (множина, значить спільне) озброєння, а не своё, що означало б кожна країна відповідає за себе. Три країни взяли спільні зобов 'язання і мають нести спільну відповідальність. Я думаю в Україні таки з'явиться нормальний уряд, який виставить гарантам рахунок на кругленьку суму через Міжнародний суд.
Я звісно пом'ятаю про 1994 рік, але навіщо вигадувати цифри? Воєнний бюджет США в 1994 був 308 млрд, в 1991-299 млрд. Якщо і вистачали 50 млрд на щось, то це на утримання і придбання, тестування, розробки геть усієї ядерної зброї, і то наврядчи.
Як ви забєбали, кінчені провокатори та нитва... Не дають зброї - ниєте. Дають на мільярди (за тиждень повідомлено принаймні про 4 пакети допомоги на приблизно $2`000`000`000 баксів зброї, ракет, техніки, снарядів, обладнання) - ниєте.
В тебе, андрюшанчик, професія - нити, чи що?
Ну і звісно, кінчені провокатори типу тебе думають, що ніхто не буде читати текст того закону і не побачить, що там прямим текстом написано "...все це призначено для прискорення ПЕРЕМОГИ України над силами вторгнення рашки..." (сторінка 33). А також "...президент США повинен якнайшвидше передати ATACMS уряду України для перемоги над російською федерацією..." (сторінка 35).
Але ти продовжуй зрадойобити, продовжуй.
Але ти продовжуй, продовжуй, провокаторе, виставляти себе ідіотом. Навіть трішки смішно дивитись на твої потуги.
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Спокійно, засрашинці, на відстанях 100-150 кілометрів від ЛБЗ збирайтеся великими зграями, ставте рядками справну техніку, бажано льотну. НІЯКИХ ATACMS-ів В ЗСУ НЕМАЄ!!!
Червоної лінії немає для власного озброєння. Чому воно масово не виготовляється питайте зєрмаків
чи просили, проте найти не можуть, або не хочуть?
7 батарей петріотів - все ще шукають
техніки передається дуже мало...
Есть открытые поставки, а есть закрытые.
Так было всегда, так и будет.
Точно также, как договора открытые, так и закрытые (тайные).
а ось і забезпечення ескадрілій F-16 завчано починає передаватись...