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Новости Помощь Украине
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Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1 млрд

сша,пентагон,допомога

Министерство обороны США, после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине, объявило о новом новом пакете помощи Украине в области безопасности и обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, после принятия дополнительного закона о национальной безопасности, который президент только что подписал, Министерство обороны объявило о новой значительной помощи в области безопасности для срочного удовлетворения важнейших потребностей Украины", - говорится в сообщении на сайте Пентагона.

Сообщается, что пакет в 1 млрд долларов включает возможности для поддержки самых насущных потребностей Украины, в том числе - перехватчики ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехнику и противотанковые средства.

Пакет включает:

  • ракеты для ПВО RIM-7 и AIM-9M;
  • ПЗРК "Стингер";
  • стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, включая патроны калибра .50 для борьбы с дронами;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным зарядом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;
  • артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
  • минометные снаряды калибра 60 мм;
  • боевые машины пехоты Брэдли;
  • MRAP; HMMWV;
  • транспортные средства материально-технического обеспечения; тактические автомобили для буксирования и транспортировки техники;
  • ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и ведущим наведением (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • аэродромно-вспомогательное оборудование;
  • противотанковые мины;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • подрывные боеприпасы уничтожения препятствий;
  • приборы ночного видения;
  • запасные части, полевое оборудование, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Читайте также: Байден подписал законопроект о помощи Украине

Автор: 

оружие (10198) Пентагон (1446) помощь (7758) США (26381)


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Топ комментарии
+37
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24.04.2024 18:52
+32
Спасибо США!
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24.04.2024 18:49
+21
- додаткові ********** для HIMARS
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24.04.2024 19:03
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Спасибо США!
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24.04.2024 18:49 Ответить
З поверненням, Америка!
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24.04.2024 19:21 Ответить
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24.04.2024 18:52 Ответить
Дякуємо, але ж де петріоти?(
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24.04.2024 18:56 Ответить
З атакамсами і томагавками
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24.04.2024 18:57 Ответить
і яз?
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24.04.2024 21:35 Ответить
останкінська вежа завалиться від розриву орківських жоп
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24.04.2024 18:56 Ответить
потужно, Uncle SAM!!!
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24.04.2024 18:57 Ответить
АТАКАМС не надали цього разу чи Нашваберним кацапам сюрприз буде?
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24.04.2024 18:59 Ответить
- додаткові ********** для HIMARS
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24.04.2024 19:03 Ответить
Ми потерпимо, і надамо русні право першими дізнатись про те, які саме "додаткові ********** для HIMARS" нам надають!
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24.04.2024 19:16 Ответить
У рашистів вже почали горіти пукани
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24.04.2024 19:51 Ответить
Це ще не все.Велика Британія вперше передасть Україні авіабомби Paveway IV із лазерним наведенням -

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24.04.2024 19:07 Ответить
Тільки для них літаки потрібні... і летять вони максимум до 30 км!

Тобто спочатку треба їхні літаки зняти з неба, і придушити ППО!
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24.04.2024 19:12 Ответить
бріти навряд передавали б щось, що неможливо використати на полі бою,в нас є міги з підвісами до натівських стандартів.
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24.04.2024 19:15 Ответить
Підвіси - фігня, це не ракети, яким треба ще дані загрузити перед пуском.

Але я дійсно не зрозумів передачу цих бомб, особливо зважаючи що британці дійсно не дурні!
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24.04.2024 19:18 Ответить
З дронів кидать.
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24.04.2024 19:16 Ответить
TOW замість АТАКСМ і машини для буксирування. Обороняйтесь, але люлєй давати ніззя. Шо Шольц, шо Байден.
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24.04.2024 19:08 Ответить
Так ніхто є не повідомляє, які саме "додаткові ********** для HIMARS" нам дають!
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24.04.2024 19:14 Ответить
Ой блін. Ніхто не повідомляє, бо нічого іншого й дають. Коли тих перших АТАКСМ 20 шт тицьнули, щоб відчепились, то на весь світ роздзонили, щоб показати, як Байден турбується про захист країни, яку нахлобучили в Будапешті. Юра Швець вже всі склади ЗСУ запакував секретними ракетами з дальністю до 1000 вперемішку з АТАКСМ. Поживемо - побачимо, але радуватись рано. Хіба хоч снарядів підвезуть, отих, що забракували для своєї армії, - тепер зацінили, щоб за кошти, які нам в кредит, замістити собі відбраковані ********** новими. Зашибісь придумали - Україна на кредитному гачку утилізує непотріб на своїй території, а армія США нахаляву отримує ******* ********** і дурні радіють, ще й дякують.
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24.04.2024 19:51 Ответить
так і є. Неймовірний цинізм
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24.04.2024 21:38 Ответить
А ось і підтвердження не забарилось - США через рік потроять виробництво 155-мм снарядів до 100 тис. одиниць на місяць, - заступник начальника штабу армії США Мінгус Джерело: Армія США отримає свіженькі снаряди замість відбракованої просрочки, а кредит оплатить розбомблена Україна.
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25.04.2024 20:08 Ответить
Я слышал говорят на халяву и хлорка творог, и уксус сладкий
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25.04.2024 07:24 Ответить
На халяву? На підтримання паритету проти ядерного арсеналу, який був в України, Пентагон витрачав до 50 млрд дол на рік ( це при вартості долара в 80-90-х роках). Скільки США зекономили за 20 років зможете порахувати? А що отримала Українаі в результаті невиконання зобов'язань гарантами?- війну, розруху і несчислені людські жертви. США нічого не зробили, щоб запобігти вторгненню *********** орди, крім занепокоєння і попередження. Читайте п.2 Будапештського меморандуму, для вас на руском -
2. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают свое обязательство
воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной
целостности или политической независимости Украины и что никакие их вооружения
никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны или
каким-либо иным образом в соответствии с Уставом Организации Объединенных
Наций.
Я спеціально виділив жирним - це спільні зобов'язання гарантів не використовувати проти України их (множина, значить спільне) озброєння, а не своё, що означало б кожна країна відповідає за себе. Три країни взяли спільні зобов 'язання і мають нести спільну відповідальність. Я думаю в Україні таки з'явиться нормальний уряд, який виставить гарантам рахунок на кругленьку суму через Міжнародний суд.
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25.04.2024 19:56 Ответить
Це дуже цікаве зауваження, я такого не бачив раніше. Але ж , там theirs, чи their? Тому що тільки перше буде перекладене як / их.
Я звісно пом'ятаю про 1994 рік, але навіщо вигадувати цифри? Воєнний бюджет США в 1994 був 308 млрд, в 1991-299 млрд. Якщо і вистачали 50 млрд на щось, то це на утримання і придбання, тестування, розробки геть усієї ядерної зброї, і то наврядчи.
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25.04.2024 23:08 Ответить
До речи бюджет усієї України у 1992-3 році був менш за 2 млрд! Я полуниці продавав у Полтаві тоді десь за 5-6 центів за літрову банку. Абрикос був майже безкоштовний, десь 2-3 цента. О яком утриманні 1300 боєголовок можна було розмовляти. Треба було залишати символічний статус і пару "бімб" і міняти решту на членство в ЄС і НАТО або принаймні гарантії США яки є наприклад у Кореї та Філіппін
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25.04.2024 23:25 Ответить
Так. Або ізраїлький варіант.
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26.04.2024 16:54 Ответить
Я цифру не видумав, а запам'ятав з преси ще в кінці 90-х років. Якщо врахувати, що в України був третій ядерний потенціал в світі, крутіше ніж в Китаю плюс потужні стратегічні бомбардувальники-ракетоносці, тому США й витрачали величезні кошти на розробки для протидії, в той час тільки на розробку національної системи протиракетної оборони вздовж всього узбережжя США, здається включаючи канадське, пішло років десять і коштувало чимало для Пентагону.
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26.04.2024 17:13 Ответить
Я не знаток, але перекладач видає theirs - їхній, their - їх, в тексті their. В любому випадку це не змінює суті, бо це не займенник own (свою, власну), а якщо навіть their правильніше перекладати, як свої ( може бути підходить два займенника їх і свої ), то це теж множина.
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26.04.2024 18:35 Ответить
колишній КДБ-шник "юра швець" іде лісом на свій хєр. Як і всі, кому "ніхто нічого не дає".

Як ви забєбали, кінчені провокатори та нитва... Не дають зброї - ниєте. Дають на мільярди (за тиждень повідомлено принаймні про 4 пакети допомоги на приблизно $2`000`000`000 баксів зброї, ракет, техніки, снарядів, обладнання) - ниєте.

В тебе, андрюшанчик, професія - нити, чи що?
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25.04.2024 10:26 Ответить
Іди пожуй шашличків, оптіміст недороблений.
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25.04.2024 19:27 Ответить
Ось тобі свіженький шашличок - з риторики зникла перемога України. Включай мізки, а не співай вдячні дифирамби.
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25.04.2024 20:21 Ответить
Кінчені рашковани, дивлюсь, вже на гімно сходять від того, що Конгрес прийняв закон про допомогу Україні на $61'000'000'000, в якому чорним по білому розписано плани з підтримки України та ЗСУ на роки вперед, більша частина допомоги там взагалі не безпосередня передача якоїсь зброї, а "забезпечення" родів військ довготривалими процесами постачання та відновлення.

Ну і звісно, кінчені провокатори типу тебе думають, що ніхто не буде читати текст того закону і не побачить, що там прямим текстом написано "...все це призначено для прискорення ПЕРЕМОГИ України над силами вторгнення рашки..." (сторінка 33). А також "...президент США повинен якнайшвидше передати ATACMS уряду України для перемоги над російською федерацією..." (сторінка 35).

Але ти продовжуй зрадойобити, продовжуй.
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25.04.2024 23:56 Ответить
Ти вже законом про ленд-ліз натішився? Продовжуй довбойити далі, в тебе гарно виходить.
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26.04.2024 16:51 Ответить
Кінчений провокатор навіть не здогадується, що останні півроку, з 01.10.2023 року всі щомісячні пакети допомоги Україні Президент США Д.Байден виділяв фактично в рамках "закону про ленд-ліз", бо спеціального бюджетного фінансування допомоги Україні в бюджеті США 2024-року не прийняли, тому Байден своїм рішенням "перерозподіляв фонди", виконуючи згаданий режим ("ленд-лізу").

Але ти продовжуй, продовжуй, провокаторе, виставляти себе ідіотом. Навіть трішки смішно дивитись на твої потуги.
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26.04.2024 19:36 Ответить
Ідіот, ти хоч за новинами слідкуй. Ленд-ліз скис навіть не запустившись, для цього потрібен новий закон. За останні півроку допомога виділялась за рахунок 4,5 лярдів, які зависли в Пентагоні з виділених Конгресом в 2023-му, але використав Байден з них лише щось біля 500 млн, 4 млрд заникали, типу для заміщення зброї на складах Пентагону, хоча по закону прийнятому Конгресом і підписаному Байденом на цю суму повинні були відправити ********** і озброєння ЗСУ.
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26.04.2024 20:03 Ответить
Хто тобі сказав, що в цьому пакеті допомоги не має АТАKMS ?
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24.04.2024 19:16 Ответить
А хто тобі сказав, що є?
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24.04.2024 19:25 Ответить
Щойно, Зеленський підтвердив, що у новому пакеті допомоги від США буде ATACMS...

http://t.me/Donbasschat_bot
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24.04.2024 19:35 Ответить
Зеленському вірити, собі дорожче, але, якщо й включили, то велике питання, яка кількість - для перелому у війні чи для галочки?
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24.04.2024 19:56 Ответить
зеленське - це щось розумне, можно вірити?
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24.04.2024 20:19 Ответить
Правильно! НІЯКИХ ATACMS-і НЕ передається. Взагалі! Суцільна зрада! США кинуло Україну!

Спокійно, засрашинці, на відстанях 100-150 кілометрів від ЛБЗ збирайтеся великими зграями, ставте рядками справну техніку, бажано льотну. НІЯКИХ ATACMS-ів В ЗСУ НЕМАЄ!!!
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25.04.2024 10:57 Ответить
Ви новин не слухаєте? Американці повідомили що таємно передали Україні Атакмс ще у лютому
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25.04.2024 12:12 Ответить
Про це таємно півсвіту знає. Я вже писав, що важлива кількість - передали аби відбились чи для капітальної зачистки ординських тилів? Червону лінію по кордону боліт Салліван вже жирно обвів, ще не встигли шмальнути.
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25.04.2024 19:25 Ответить
Сказали більше сотні одиниць. Самі вирішуйте для чого.
Червоної лінії немає для власного озброєння. Чому воно масово не виготовляється питайте зєрмаків
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26.04.2024 00:07 Ответить
Дєрмаків питати - час гаяти, їх не питати потрібно, а як мінімум гнати. А сотня - дві це звичайно не двадцять, щоб тільки відлякати, але якраз для якось відбитись без перевищення самооборони. Тобто гопника з ножем арматурою їб...ти можна тільки раз, два вже перевищення необхідної самооборони. .
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26.04.2024 16:46 Ответить
А шо то таке? Це говорить тільки про додаткові ********** для Хаймерс і не більше.
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24.04.2024 19:23 Ответить
А где касетные боеприпасы 155мм и к Хаймарсам? До жопы нам 105-ти мм боеприпасы. Ими по наступающей пехоте и технике не попадешь особенно если они на мотоциклах. Сейчас на разную ерунду распишут ети пару десятков лярдов и опять сядем на жопе.
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24.04.2024 19:14 Ответить
Дають що просили. Значить це просили.
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24.04.2024 19:17 Ответить
тобто ППО не просили?
чи просили, проте найти не можуть, або не хочуть?
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24.04.2024 19:58 Ответить
Ну перший же пункт.
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24.04.2024 20:17 Ответить
мається на увазі техніка, а не "витрати" ракети, снаряди
7 батарей петріотів - все ще шукають

техніки передається дуже мало...
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24.04.2024 20:26 Ответить
155-мм артилерійські снаряди, включаючи снаряди з фугасним зарядом та покращені звичайні ********** подвійного призначення
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24.04.2024 19:18 Ответить
Тупым хахлам и маларосам , которым всегда и все зрада, рекомендую обратить внимание на последнюю строчку "и другое оборудование".
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24.04.2024 23:32 Ответить
кому "вам" до жопы 105 мм?
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24.04.2024 23:33 Ответить
засрашинським провокаторам.
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25.04.2024 10:22 Ответить
Кассетные к Хаймерсам не делают больше. Можно на завод позвонить заказать если сильно надо
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25.04.2024 23:11 Ответить
аеродромно-допоміжне обладнання , eta uzhe interesno , dumaiu eta v sviazi s F-16 ...🤔
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24.04.2024 19:31 Ответить
Щас бы еще F-16 и сравнивать линию суровикина с землей пока рашисты не опомнились. Хотя бы в етом году перекрыть крымский перешеек.
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24.04.2024 19:58 Ответить
мечты мечты. Где ваша сладость
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24.04.2024 21:39 Ответить
Херрингом наслаждайся, а не умничай тут. А можешь и началом слова
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24.04.2024 22:21 Ответить
Ми ще 60 не потратили а він ще насипає, ми так всю планету завоюємо як в приказці "Все буде Україна!"
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24.04.2024 20:28 Ответить
Мені вас шкода, де знайти такі ж рожеві окуляри?
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25.04.2024 16:38 Ответить
А почему некоторые здесь считают, что американцы должны обо всем до иголочки сообщить на весь мир?
Есть открытые поставки, а есть закрытые.
Так было всегда, так и будет.
Точно также, как договора открытые, так и закрытые (тайные).
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24.04.2024 20:57 Ответить
>> аеродромно-допоміжне обладнання;

а ось і забезпечення ескадрілій F-16 завчано починає передаватись...
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25.04.2024 10:20 Ответить
 
 