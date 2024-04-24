Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1 млрд

Министерство обороны США, после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине, объявило о новом новом пакете помощи Украине в области безопасности и обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, после принятия дополнительного закона о национальной безопасности, который президент только что подписал, Министерство обороны объявило о новой значительной помощи в области безопасности для срочного удовлетворения важнейших потребностей Украины", - говорится в сообщении на сайте Пентагона.

Сообщается, что пакет в 1 млрд долларов включает возможности для поддержки самых насущных потребностей Украины, в том числе - перехватчики ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехнику и противотанковые средства.

Пакет включает:

ракеты для ПВО RIM-7 и AIM-9M;

ПЗРК "Стингер";

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, включая патроны калибра .50 для борьбы с дронами;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155-мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным зарядом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;

артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

минометные снаряды калибра 60 мм;

боевые машины пехоты Брэдли;

MRAP; HMMWV;

транспортные средства материально-технического обеспечения; тактические автомобили для буксирования и транспортировки техники;

ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и ведущим наведением (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

аэродромно-вспомогательное оборудование;

противотанковые мины;

противопехотные боеприпасы Claymore;

подрывные боеприпасы уничтожения препятствий;

приборы ночного видения;

запасные части, полевое оборудование, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

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