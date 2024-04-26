Пакет допомоги від США полегшить нам дихання, - Повітряні сили

У Повітряних силах заявили, що пакет допомоги від США полегшить роботу сил ППО, оскільки вони потребують різних типів ракет та систем.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

"Пакет допомоги від США полегшить нам дихання, оскільки ми вкрай потребуємо різних типів ракет, озброєнь, систем ППО. Ми бачили, як протягом останнього місяця комбінованими атаками ворог намагався виснажити наші системи, перенавантажити їх. Тому зараз будь-які ракети, в тому числі до різних систем, нам потрібні, оскільки це розхідний і дуже дорогий матеріал", - наголосив він.

За словами Євлаша, Україні необхідні не лише Patriot, а й системи ППО малого та середнього радіуса дії. "Це дуже потрібно у боротьбі з безпілотниками типу "Шахед", – зазначив речник Повітряних сил.

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Ухвалення Конгресом США допомоги для України

Ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні тривало у Конгресі США з жовтня 2023 року. Тоді Білий дім подав бюджетний запит до Конгресу, який передбачав фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол. Однак питання не виносилося на голосування через позіцію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто спікера Палати представників Майка Джонсона.

У лютому 2024 року Сенат США схвалив об'єднаний законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування.

У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроекти - про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США.

20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.

23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні. В цей же день Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд.

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