Через затримку з допомогою в Конгресі Україна втратила Авдіївку, - Білий дім

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван визнав, що затримка в Конгресі із схваленням фінансування для України дала змогу Росії захопити частину територій, зокрема Авдіївку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Коментуючи схвалення додаткового фінансування для союзників США, зокрема для України, Салліван визнав, що на цей процес пішло "надто багато" часу. "Наслідки затримки відчули в Україні. За останні пів року Україна була змушена економити боєприпаси, і це призвело до втрати частини території на сході, зокрема Авдіївки", – зазначив радник Байдена.

Він додав, що сьогоднішній пакет військової допомоги США на 1 мільярд доларів "є чудовою новиною для України", але українські Збройні Сили все ще перебувають під жорстким тиском на полі бою.

"І цілком можливо, що Росія може здобути додаткові тактичні досягнення", – вказав Салліван, згадавши зокрема спроби наступу російських сил ціною значних втрат на місто Часів Яр і населені пункти на схід від Авдіївки.

"Факт полягає в тому, що піде певний час, аби вийти з тієї ями, яку утворила піврічна затримка до схвалення Конгресом додаткового фінансування", – підсумував представник Білого дому.

Також читайте: Нової військової допомоги США для України недостатньо для перемоги над Росією, - Кулеба

Ухвалення Конгресом США допомоги для України

Ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні тривало у Конгресі США з жовтня 2023 року. Тоді Білий дім подав бюджетний запит до Конгресу, який передбачав фінансування додаткових видатків на допомогу Україні у розмірі близько 61,4 млрд дол. Однак питання не виносилося на голосування через позіцію частини конгресменів від Республіканської партії та особисто спікера Палати представників Майка Джонсона.

У лютому 2024 року Сенат США схвалив об'єднаний законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився виносити його на голосування.

У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроекти - про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США.

20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.

23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні. В цей же день Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд.