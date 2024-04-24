Из-за задержки с помощью в Конгрессе Украина потеряла Авдеевку, - Белый дом

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что задержка в Конгрессе с одобрением финансирования для Украины позволила России захватить часть территорий, в частности - Авдеевку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Комментируя одобрение дополнительного финансирования для союзников США, в частности - для Украины, Салливан признал, что на этот процесс ушло "слишком много" времени. "Последствия задержки почувствовали в Украине. За последние полгода Украина была вынуждена экономить боеприпасы, и это привело к потере части территории на востоке, в частности - Авдеевки", - отметил советник Байдена.

Он добавил, что сегодняшний пакет военной помощи США на 1 миллиард долларов "является отличной новостью для Украины", но украинские Вооруженные Силы все еще находятся под жестким давлением на поле боя.

"И вполне возможно, что Россия может получить дополнительные тактические достижения", - указал Салливан, вспомнив, в частности, попытки наступления российских сил ценой значительных потерь на город Часов Яр и населенные пункты к востоку от Авдеевки.

"Факт заключается в том, что уйдет некоторое время, чтобы выйти из той ямы, которую образовала полугодовая задержка до одобрения Конгрессом дополнительного финансирования", - подытожил представитель Белого дома.

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Принятие Конгрессом США помощи для Украины

Принятие законопроекта о помощи Украине продолжалось в Конгрессе США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.

В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине. В этот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1 млрд.