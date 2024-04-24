Из-за задержки с помощью в Конгрессе Украина потеряла Авдеевку, - Белый дом
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что задержка в Конгрессе с одобрением финансирования для Украины позволила России захватить часть территорий, в частности - Авдеевку.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Комментируя одобрение дополнительного финансирования для союзников США, в частности - для Украины, Салливан признал, что на этот процесс ушло "слишком много" времени. "Последствия задержки почувствовали в Украине. За последние полгода Украина была вынуждена экономить боеприпасы, и это привело к потере части территории на востоке, в частности - Авдеевки", - отметил советник Байдена.
Он добавил, что сегодняшний пакет военной помощи США на 1 миллиард долларов "является отличной новостью для Украины", но украинские Вооруженные Силы все еще находятся под жестким давлением на поле боя.
"И вполне возможно, что Россия может получить дополнительные тактические достижения", - указал Салливан, вспомнив, в частности, попытки наступления российских сил ценой значительных потерь на город Часов Яр и населенные пункты к востоку от Авдеевки.
"Факт заключается в том, что уйдет некоторое время, чтобы выйти из той ямы, которую образовала полугодовая задержка до одобрения Конгрессом дополнительного финансирования", - подытожил представитель Белого дома.
Принятие Конгрессом США помощи для Украины
Принятие законопроекта о помощи Украине продолжалось в Конгрессе США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.
В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.
В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.
20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.
23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.
24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине. В этот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1 млрд.
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через відсутність належної підтримки ми загрузли у війні.
хто заважав, наприклад, підготувати пілотів Ф-16 зазлегідь ?
.
власним коштом, невідомо коли, бігти вчити англійську, бо можливо у майбутньому саме їх виберуть на ф-16 .
тут питання не до пілотів, а нашим зеленим дебілам
Низзя иксколации допустить, низзя по кацапской нефтянке стрелять, по кацапам ВООБЩЕ низзя стрелять, а то иксколацея...пуйло асирчаит и премии не даст.
Вааще низзя расеюжке ваву делать, сдавайтесьнах, нам вас нижалко.
Ну а те що він, руками своїх прибічників блокував з осені допомогу, це не важливо. Головне і далі молитись на нього.
Який там не є Байден, але від нього є військова допомога, а від Трампа, лише його поцілунки Путлєра в ж**у. Якби ж на республіканському пагорбі стояв покійний уже Маккейн, або Хейлі, або ...., то і розмова була б іншою, а поки краще Байден ніж руде чмо.
"ЩО ПОГАНОГО ЗРОБИВ ТРАМП ТОБІ АБО УКРАІНІ"???
Найстрашніші обвинуваченя - це : "він рудий".... "У нього чубчик"..." а от ОТОЙ саказав, що трампів син сказав. " .... " .А йорбан казав, шо йому трамп казав... "
Я вбачаю в усих цих потоках лайна лише ОДНУ МЕТУ :
ЗАБЕЗПЕЧИТИ БЕЗПОМIЧНІСТЬ УКРАІНИ, якщо Трамп виявиться злопам'ятною шавкою та залишить тупих та невдячних ха%лів без допомоги за всі оці потоки лайна .
Тобто - помста.
Вважаю - марна надія, Трамп вище цього та добре знає, що Украіна- це вразлива ерія та має бути врятована попри зусилля смердючих кацапських ботів.
та республіканська партія розробляє стратегію та план перемоги України
хоча є й противники цього...
допис нижче
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815 Варіант закона від адміністрації + демократи - коли всі вимоги додавали в один закон
Introduced in House (02/02/2023) - внесений в Палату представників
Passed House (03/07/2023) - пройшов Палату представників
Passed Senate (02/13/2024) - пройшов Сенат
Сенат маючи демократичну більшість працював над законом 7 місяців з 3 липня 2023 по 13 лютого 2024
Палата представників маючи республіканську більшість працювала над законом 2 місяці з 13 лютого по 20 квітня 2024,
в результаті розділивши один закон на окремі, та додавши змін
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8035/text новий закон для України
який має вимоги:
- розробити багаторічний секретний план перемоги України
- надати ракети дальної дії атакамс
Хто довго
блокувавпрацював - очевидно
Наступний закон
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
має
DIVISION B-REBUILDING ECONOMIC PROSPERITY AND OPPORTUNITY FOR UKRAINIANS ACT
(a) Short Title.-This Act may be cited as the "Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act" or the "REPO for Ukrainians Act".
(a) Коротка Назва . Цей Закон можна цитувати як «Закон про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців» або «Закон про РЕПО для українців».
це про блокування 300млрд російських активів, відновлення України, за чий рахунок і т.п.
Наступний закон
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/4179 S.4179 - A bill to extend and modify the lend-lease authority to Ukraine.
https://www.cornyn.senate.gov/news/cornyn-shaheen-scott-coons-introduce-bill-to-reauthorize-ukraine-lend-lease-program/ поки на розгляді
відновити закон про лендліз для України до 2026 року
Це дійсно стратегія та план, котрий пропонує республіканська партія
щось в новинах цього нема, та посол також мовчить
повторила тільки дезу, що допомога 61млрд
автор, той самий котрий запропонував лендліз в січні 2022, щоб запобігти війні
відновити кордони
та з терміном дії умовно "до перемоги України"
зараз пропонуються тіж самі умови - окрім терміну
якщо проголосують, то спікеру держдуми володіну прийдеться знову казати, що Україну заганяють в "борги"
а за ним всі ЛОМи повторять, "халяви" достатньо, запасний варіант, треба почекати початку року і т.п.
To protect our border,
You must vote for the great Donald Trump,
He will sooner or later
Make America greater,
He will rescue us all from this dump!
Truth speaks loud through his mike,
Trump is certainly God-like,
No Einstein would equal his brain.
Trump hates chaos and terror,
His true love is Bandera
And he secretly worships Ukraine.
He's like Reagan, but better,
It does not really matter
What Trump says, what he does, how he acts -
If you are a believer,
Trump will always deliver,
Just have faith and don't bother with facts.
Before million of eyes
He will come like the sunrise,
And the Land of the Free will rejoice!
All these liberal traitors
Will soon feed alligators
If America makes the right choice.
Look at his sky-high rating!
People are salivating
At the sight of this beautiful face!
We are Trump's loyal legion,
Trump is our religion,
Trump is proof of God's wisdom and Grace!
Trump has really no rival
Who could stop his arrival,
It is obvious: he is the one!
Trump has captured in whole
The American soul,
He's America's favorite son!
тоді переходять до повчань
Згадаймо, як 11 березня 2024 року Джон Кірбі сказав на брифінгу Білого дому, що без пакету Білого дому жодної військової допомоги Україні не буде. Буде багато авдіївок. І адміністрація Байдена виконала свою обіцянку - починаючи з 27 грудня 2023 року Білий дім не передав Українi ані патрона, ані цента. Раптово знайдені 300 млн в рукаві фокусника Байдена я не рахую, бо їх там не було, як він казав. І це при тому, що Байден досі має 4,2 млрд по каналу PDA (тобто на зброю) із загальної суми у 25 млрд, які проголосував Конгрес ще 2022 року, і які Байден так і не передав Україні. Це факт, який не може заперечити навіть віртуоз брехні Салліван. Адже не затримка в Конгресі із схваленням фінансування для України дала змогу Росії захопити частину територій, зокрема Авдіївку, а блокування впродовж трьох місяців будь-якої військової допомоги Україні адміністрацією Білого дому.
>>> Коментуючи схвалення додаткового фінансування для союзників США, зокрема для України, Салліван визнав, що на цей процес пішло "надто багато" часу.
Хто затягував ухвалення законопроекту про допомогу Україні? Це не важко з'ясувати. Демократичний варіант законопроекту було затверджено Сенатом 13 лютого 2024 року, а підготовка його розпочалася ще у липні 2023 року. 7 серпня 2023 року CNN заявила, що Байден розробляє законопроект про військову допомогу Україні. З цього дня, коли з'явилася перша версія цього законопроекту, і до 13 лютого 2024 року минуло понад 6 місяців. За цей час перша версія законопроекту зазнала щонайменше 6 змін. Остання версія, яка була проголосована в Сенаті, з'явилася в самому Сенаті лише на початку лютого 2024 року. Тобто, до лютого 2024 року, незважаючи на всю пропагандистську компанію, розгорнуту навколо цього законопроекту, голосувати за нього було не можна, він був ще сирим. У первісному варіанті законопроекту була допомога лише Україні, потім до неї додалася допомога Ізраїлю, потім допомога Тайваню, потім допомога Мікронезії, потім боротьба зі змінами клімату, потім боротьба проти епідемії, потім ситуація на кордонах США, потім гуманітарна допомога у різних регіонах світу. Все це було включено до одного законопроекту під назвою "Національна безпека США".
Отримавши 13 лютого 2024 року цей законопроект Сенату, республіканці за термін трохи більше 2 місяців підготували свій варіант законопроекту, який вони внесли до Конгресу 17 квітня 2024 року. Отже, ми бачимо, що демократи працювали над своєю версією законопроекту понад 6 місяців, республіканці - трохи більше ніж 2 місяці. Запитання: хто затягував час?
>>> сьогоднішній пакет військової допомоги США на 1 мільярд доларів "є чудовою новиною для України
Це чудова новина, але вона могла б бути ще прекраснішою, якби адміністрація Білого дому передала Україні озброєнь на 4,2 млрд доларів, адміністрація має на руках.
>>> Факт полягає в тому, що піде певний час, аби вийти з тієї ями, яку утворила піврічна затримка до схвалення Конгресом додаткового фінансування
Як ми бже бачили, факт полягає в тому, що демократам знадобилося півроку на підготовку остаточної версії свого єдиного законопроекту. До чого тут республіканці? Вони зробили 6 окремих законопроектів за 2 місяці, тобто працювали у 3 рази швидше та підготували набагато більше документів.
Дальнейшую ложь уже лень опровергать. Пожалуй надо остановитъся только на еще одном моменте.
>>> У квітні 2024 року Майк Джонсон запропонував Конгресу власні чотири окремі законопроекти - про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та щодо питань нацбезпеки США.
Це знову брехня. Республіканці підготували не чотири, а шість законопроектів. Перший з них про допомогу Україні, другий про допомогу Ізраїлю, третій про допомогу Тайваню.
Є 4-й законопроект, про який вся американська преса мовчить. Іноді пишуть про закон про заборону ТікТока на території США. Насправді жодного законопроекту про ТікТок Конгрес не приймав. Він має зовсім іншу назву: "Мир через силу у 21 столітті". Це те гасло, з яким виступив Рональд Рейган понад 40 років тому. Не дивно, що дем. преса замовчує як сам закон, так і його назву. Ось лише деякі позиції цього найважливішого закону. У ньому є санкції проти росії, санкції проти Ірану, санкції проти китайських компаній, заходи проти відмивання грошей, заходи проти поширення фентонілу (синтетичні опіоїди), заходи проти міжнародних кримінальних синдикатів і, особливо вражаюче для українців, два потужні блоки як окремі акти: відтворення економічного добробуту та можливостей в Україні та використання російських заморожених активів на мету відновлення України. Хтось в Україні розповідає про це? Хтось в Україні знає, що ці два акти було запропоновано Трампом і проголосовано Конгресом окремо? Далі там є санкції проти закордонних противників США, захист даних американців, боротьба з іранським морським піратством, санкції проти іранського верховного лідера, санкції проти контактів у галузі енергетики Китаю та Ірану, санкції проти хамасу, ісламського джихаду та інших палестинських терористичних організацій, санкції проти хамаса, акт боротьби з технологічним терором, акт проти використання цивільних як живий щит, боротьба з кіберзлочинністю, боротьба проти перевезення наркотику каптагону тощо.
Крім того, республіканці підготували 5-й законопроект про кордони США і теж внесли його на голосування 20 квітня 2024 року. Цей законопроект набрав просту більшість голосів, але за ним потрібна була кваліфікована більшість, і тому він був провалений. При цьому майже всі республіканці проголосували за і майже всі демократи проти. Законопроект передбачав заборону та покарання будь-кому, хто став би перешкоджати прикордонникам, митникам та нацгвардії у виконанні їхніх прямих обов'язків. По суті, це була заборона державним чиновникам втручатися в роботу служб, що займаються охороною кордону.
І нарешті 6-й законопроект, мабуть, найнеймовірніший для української аудиторії. Про нього взагалі ніхто не говорить ні в українській, ні в англомовній пресі. Це закон про відновлення ленд-лізу для України. Того самого закону про ленд-ліз для України, ухваленого Конгресом ще у квітні 2022 року, підписано Байденом 6 травня 2022 року і який за 1,5 року жодного разу не було виконано адміністрацією Байдена. Автор закону про ленд-ліз сенатор-республіканець Корнін вніс нову версію закону про ленд-ліз, за якою термін дії закону встановлено до 30 вересня 2026 року, тобто, на 2,5 роки. Подивимося, яку позицію щодо цього законопроекту займуть демократи і особливо адміністрація Байдена.