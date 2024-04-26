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Новости Война
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"Работаем над эффективной защитой объектов энергетической инфраструктуры", - вице-премьер Кубраков

кубраков

Во время разговора с парламентариями об энергетике и защите критической инфраструктуры вице-премьер-министр Александр Кубраков сообщил, что в подчинении Минифраструктуры - почти 4 000 объектов критической инфраструктуры: от тяговых подстанций железной дороги и водоканалов до путепроводов и портовой инфраструктуры. Для каждого из них профильное предприятие находит различные типы защиты - от самой простой - габионов и бигбегов до сложной и дорогостоящей - например, установки средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом вице-премьер Александр Кубраков проинформировал на свои странице в сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме того, по словам Александра Кубракова, в сентябре прошлого года в соответствии с решением правительства, команда Мининфраструктуры взяла на себя обязательства возвести физическую защиту 22 распределительных подстанциях НЭК "Укрэнерго". Только на 22 из существующих 90 магистральных и еще тысяч меньших подстанций.

"Решение, какой именно должна быть такая защита, принимали совместно с инженерами Генерального штаба ВСУ, военными инженерами из США, Великобритании, Японии и Германии.

На всех 22 объектах, за которые отвечает наша команда, работа по возведению защиты II уровня завершена или находится на финальных стадиях. В некоторых областях сохранено распределение энергии именно благодаря этим укрытиям", - рассказал Кубраков.

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Он также сообщил, что защита объектов генерации энергии, таких как ТЭЦ, ТЭС или ГЭС, никогда не относилась к ответственности министерства. "Очевидно, что защитить статические объекты размером в несколько гектаров невозможно никаким саркофагом - это слишком долго и дорого. Единственное возможное решение - средства ПВО. Мы зависим от ритмичных поставок вооружения от стран-партнеров", - говорит Кубраков.

Напомним, недавно вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков принял участие во встрече Координационной группы G7+ по поддержке энергетического сектора Украины. Во время встречи были представлены обновленные данные относительно разрушений и потребностей Украины в связи с атаками России на энергетическую инфраструктуру. Также был представлен план модернизации и защиты генерирующих мощностей для потребителей в рамках подготовки к отопительному сезону.

Ранее сообщалось, что ключевые электроподстанции в нескольких областях Украины, которые больше всего страдают от российских обстрелов, благодаря второму уровню защиты выдержали и выдерживают вражеские атаки.

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Автор: 

энергетика (2551) Мининфраструктуры (941) Кубраков Александр (222)


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Топ комментарии
+18
Ще не усі гроші розікрала зелена ********
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26.04.2024 19:47
+16
це такий зелений жарт від бродячих клованів-броніків...
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26.04.2024 19:49
+14
вже намає що захищати... пару ТЕЦ в Києві та це все що є... курваков твоє прізвище, падлюка... передавай привіт пуштуну наєму.******
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26.04.2024 19:55
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Ще не усі гроші розікрала зелена ********
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26.04.2024 19:47 Ответить
Обмовився по Фрейду.

https://x.com/EvilMaksym/status/1783890792920015298
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26.04.2024 20:05 Ответить
Міг і коротше - освоюємо мільярди.
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26.04.2024 19:48 Ответить
це такий зелений жарт від бродячих клованів-броніків...
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26.04.2024 19:49 Ответить
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26.04.2024 19:52 Ответить
ще залишилось що захищати ?

ЗЄкурви !

.
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26.04.2024 19:53 Ответить
іпать пафосу нагородив
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26.04.2024 19:55 Ответить
вже намає що захищати... пару ТЕЦ в Києві та це все що є... курваков твоє прізвище, падлюка... передавай привіт пуштуну наєму.******
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26.04.2024 19:55 Ответить
на 27му місяці війни??? працюєте???
а почали "працювати" коли, як що не секрет.
саша стоматолог, знаєте як працював???
яник казав, мій син працює пісдєс як!!!
а чому не посадили Мосійчука???
він сказав що трипільська ТЕС розбита бо дали команду не збивати
чи це правда??
то хто дав команду??
чи як з розмінуванням та вагнерівцями??
винуватих нема?
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26.04.2024 19:57 Ответить
Воно і видно було! Захисничок хрінів знайшовся!
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26.04.2024 19:58 Ответить
Хрінів чи херів?
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26.04.2024 20:01 Ответить
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26.04.2024 21:00 Ответить
на роялі можна і так і так ? і навіть пісюном....
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26.04.2024 21:02 Ответить
На 3й рік війни до Зє-жирафів щось дойшло... Це коли 80% ТЕС і ТЕЦ рашисти знищили.. Але вони знову намагаються розпиляти бабки... Ну подивимося - як вони в 2025 році будуть опалювати мільйонний Харків...
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26.04.2024 19:59 Ответить
ніяк... здадуть його мабуть
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26.04.2024 20:55 Ответить
Шо? Опять? ********!!!
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26.04.2024 20:01 Ответить
Це ж було вже (с)
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26.04.2024 20:03 Ответить
прс
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26.04.2024 20:04 Ответить
Дивишся у ці чесні ,невинні очі цього голубого ворішки і розумієш де ділися 9 мільярдів на захист енергосистеми.
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26.04.2024 20:14 Ответить
А попередній рік ви з Найємом над чим працювали? Над розкраданням коштів? Паскуди...
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26.04.2024 21:02 Ответить
Ще не все випрацювали, ще гроші є
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26.04.2024 21:14 Ответить
Звучить загрозливо. Значить будуть красти.
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26.04.2024 21:58 Ответить
Після того, як 80 відстоків теплової та електрогенерації вже знищено?
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26.04.2024 22:00 Ответить
Працюємо ... ! Кому ці слова ? Петріот захищає небо Києва. А поруч Трипільська ТЕЦ. І БАХ ! У В.о.в над мацквою аеростати літали. Не знаю це допомагало чи ні. Але щось було. А що над Трипільською можна збудувати, накрити чи ще шось ? Мішки з піском по периметру ? Це не песимізм. Це реалізм. Тому не треба ... попросту БРЕХАТИ "ми працюємо ... "
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26.04.2024 22:09 Ответить
буба навіть свої 365 вечірніх відосів ні про що
все одно не дороблює на 500 вистав на рік в 10 областях України на бронь.
ну таке собі...
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26.04.2024 22:38 Ответить


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26.04.2024 23:00 Ответить
ЗЕфективні засоби від ДЕфективних ригіАналів 2,0
коло вже нічого не залишилось вони будуть захищати..
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26.04.2024 23:12 Ответить
Прийшов і твій час, синку. Заступників умножиа на ноль: є час розплати. Та й Богу дякувати!
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27.04.2024 00:03 Ответить
А люди пахали. Але ти Бога за бороду вхопив... Рано вхопив.
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27.04.2024 00:05 Ответить
О шановні ,а ви хоч знаєте хто хозяїн ціх ТЕС?Ненависні вам алігархи(ахметов,новинський та інші).Ви так божали посадить усіх алігархів.А тепер ниєте що світла нема,економікі гаплик.Так може "подякуємо" кацапам.Нема ТЕЦ,нема єлектрики-небуде високих тарифів.Які так муляли очі простому наріду з 2014,по 2019.
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27.04.2024 08:19 Ответить
Ну так писец и так и так. Не кацапы так задавили бы народ тарифами.😄
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27.04.2024 10:32 Ответить
 
 