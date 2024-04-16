К сожалению, часть энергетики была защищена недостаточно, будут соответствующие выводы, - Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что часть украинской энергетики была недостаточно защищена во время российских атак.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент рассказал в своем ежедневном обращении.

Зеленский отметил, что на Ставке 15 апреля был "отдельный и детальный разговор о применении РЭБ, о защите критической инфраструктуры".

"Это касается, в частности, энергетики - того, что защищено, и того, что было, к сожалению, защищено недостаточно. Будут соответствующие выводы", - сказал глава государства.

Кроме того, на заседании разобрали необходимые действия по возобновлению генерации и ключевых энергообъектов.

Также был доклад о состоянии защиты критической инфраструктуры в районах вблизи фронта и в приграничных районах.

Ранее основатель и CEO холдинга MS Capital Максим Шкиль заявил, что Зеленскому постоянно врали относительно строительства защиты энергообъектов и фортификаций.

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