К сожалению, часть энергетики была защищена недостаточно, будут соответствующие выводы, - Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что часть украинской энергетики была недостаточно защищена во время российских атак.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент рассказал в своем ежедневном обращении.
Зеленский отметил, что на Ставке 15 апреля был "отдельный и детальный разговор о применении РЭБ, о защите критической инфраструктуры".
"Это касается, в частности, энергетики - того, что защищено, и того, что было, к сожалению, защищено недостаточно. Будут соответствующие выводы", - сказал глава государства.
Кроме того, на заседании разобрали необходимые действия по возобновлению генерации и ключевых энергообъектов.
Также был доклад о состоянии защиты критической инфраструктуры в районах вблизи фронта и в приграничных районах.
Ранее основатель и CEO холдинга MS Capital Максим Шкиль заявил, что Зеленскому постоянно врали относительно строительства защиты энергообъектов и фортификаций.
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Вот за это и надо именно тебя и привлечь к ответственности.
Меньше надо писать видосиков, а больше уделять внимания безопасности страны, энергетической в том числе.
Ведь лично тебе подчиняется СБУ!
Где она была? Где ты был? В течение 1,5 лет.
Недостаточно ежедневного видосика!
Для спасения Украины необходимо минимум ДВА ЕЖЕДНЕВНЫХ ВИДОСТКА!
А откуда у спикера МО, Маляр - бизнес по разработке оружия? Или человек который выдает ротом новости, внезапно оказывается супер талантливым, тогда почему он только ротом новости выдает?
Много слов, но мало дела. Не ждите победы с таким подходом.