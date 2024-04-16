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Новости Война
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К сожалению, часть энергетики была защищена недостаточно, будут соответствующие выводы, - Зеленский

зеленський

Владимир Зеленский заявил, что часть украинской энергетики была недостаточно защищена во время российских атак.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент рассказал в своем ежедневном обращении.

Зеленский отметил, что на Ставке 15 апреля был "отдельный и детальный разговор о применении РЭБ, о защите критической инфраструктуры".

"Это касается, в частности, энергетики - того, что защищено, и того, что было, к сожалению, защищено недостаточно. Будут соответствующие выводы", - сказал глава государства.

Кроме того, на заседании разобрали необходимые действия по возобновлению генерации и ключевых энергообъектов.

Также был доклад о состоянии защиты критической инфраструктуры в районах вблизи фронта и в приграничных районах.

Ранее основатель и CEO холдинга MS Capital Максим Шкиль заявил, что Зеленскому постоянно врали относительно строительства защиты энергообъектов и фортификаций.

Также читайте: Зеленский провел заседание Ставки: Важнейшие темы – фронт и энергетика

Автор: 

защита (183) Зеленский (20202) энергетика (2549)


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Топ комментарии
+69
Він тупий. А зрозуміти це він не може саме через те що він тупий. От чому при владу не треба пускати клінічних ідіотів. Але якщо у вас 75% країни вірить що під час війни яка іде уже роки можна вибрати в головнокомандувачі імбіцила - то це діагноз всьому народу
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16.04.2024 01:46
+33
Нажаль? Нажаль тебе недоумку безвїдповїдальна частина населення обрала президентом, але не ти, нї бїльша частина твоїх обранцїв висновкїв з цього безглудзя не зробили й досї......А всї їншї висновки не мають зараз нїякого значення. Поки ти ї всї тї хто тебе обрав не зрозумїють що ти маєш пїти туди. звїдки ти прийшов до твлади. Ї чим скорїше ти пїдеш - тим краще буде для всїх, Бо цю вїйну виграти пїд таким керївництвом- це дуже велике питання...... Ї ось це дїйсно нажаль! Ще Бонопарт казав свого часу що навїть стадо баранїв може виграти битву пїд керївництвом лева, Але нїколи стадо левїв не зможе виграти битву, якщо ними керує баран......Нажаль....
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16.04.2024 02:49
+26
Тупому пишут тексти- а він читає ТІЛЬКИ ЧИТАЄ. АЛЕ!!! Не було б за що тримати його за бубєнчики, він би дослухався, якщо не до опозиції то хо ча до вимог ЄС та ЦРУ. Значить ним править ЗРАДА =ЗРАДНИК ВІН САМ . Й досить його тупізною виправдовувати його ЗРАДУ!!!
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16.04.2024 02:45
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При Залужному цю станцію атакували і не раз і попадали то в р.Дніпро ,то в вугілля ,частину збивали. Тут 4 прильоти. Тут зрада .
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16.04.2024 10:03 Ответить
Долбоебы зелёные.
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16.04.2024 10:09 Ответить
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16.04.2024 10:11 Ответить
...частина енергетики була захищена недостатньо ...
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Вот за это и надо именно тебя и привлечь к ответственности.
Меньше надо писать видосиков, а больше уделять внимания безопасности страны, энергетической в том числе.
Ведь лично тебе подчиняется СБУ!
Где она была? Где ты был? В течение 1,5 лет.
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16.04.2024 10:20 Ответить
Пізно вже висновки робити...
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16.04.2024 10:22 Ответить
Думаєш, крадії повернуть гроші? А дзузьки, це ж твої посіпаки, точніше єрмакові...
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16.04.2024 10:25 Ответить
Недостаточно!
Недостаточно ежедневного видосика!
Для спасения Украины необходимо минимум ДВА ЕЖЕДНЕВНЫХ ВИДОСТКА!
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16.04.2024 10:27 Ответить
гундос штопаний
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16.04.2024 10:28 Ответить
Нові посли в теплі країни?
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16.04.2024 10:43 Ответить
Ти диви яка мудра мудрила - все помічає, коментує. І шоб ми без цього робили - жили б у справжній темряві інфопростору.
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16.04.2024 10:54 Ответить
У радянські часи робити такі висновки відправили б на Колиму, або кулю у лоба. Тобі саме місце там. Гроші вкрав на. Дон та робе він висновки
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16.04.2024 11:06 Ответить
Застрелься!
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16.04.2024 11:19 Ответить
Годі сніданками годувати нездаро. Вали із влади.
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16.04.2024 11:24 Ответить
А будут выводы, откуда у Кириленко 70 млн?

А откуда у спикера МО, Маляр - бизнес по разработке оружия? Или человек который выдает ротом новости, внезапно оказывается супер талантливым, тогда почему он только ротом новости выдает?

Много слов, но мало дела. Не ждите победы с таким подходом.
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16.04.2024 11:27 Ответить
А ти доповідав,що все захищено ю,на менорі тобі ....
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16.04.2024 11:33 Ответить
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