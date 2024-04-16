На жаль, частина енергетики була захищена недостатньо, будуть відповідні висновки, - Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що частина української енергетики була недостатньо захищена під час російських атак.
Як інформує Цензор.НЕТ про це президент розповів у своєму щоденному зверненні.
Зеленський зазначив, що на Ставці 15 квітня була "окрема й детальна розмова про застосування РЕБ, про захист критичної інфраструктури".
"Це стосується, зокрема, енергетики - того, що захищене, і того, що було, на жаль, захищене недостатньо. Будуть відповідні висновки", - сказав глава держави.
Крім того, на засіданні розібрали необхідні дії з відновлення генерації та ключових енергообʼєктів.
Також була доповідь про стан захисту критичної інфраструктури в районах поблизу фронту та в прикордонні.
Раніше засновник і CEO холдингу MS Capital Максим Шкіль заявив, що Зеленському постійно брехали щодо будівництва захисту енергооб’єктів та фортифікацій.
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Вот за это и надо именно тебя и привлечь к ответственности.
Меньше надо писать видосиков, а больше уделять внимания безопасности страны, энергетической в том числе.
Ведь лично тебе подчиняется СБУ!
Где она была? Где ты был? В течение 1,5 лет.
Недостаточно ежедневного видосика!
Для спасения Украины необходимо минимум ДВА ЕЖЕДНЕВНЫХ ВИДОСТКА!
А откуда у спикера МО, Маляр - бизнес по разработке оружия? Или человек который выдает ротом новости, внезапно оказывается супер талантливым, тогда почему он только ротом новости выдает?
Много слов, но мало дела. Не ждите победы с таким подходом.