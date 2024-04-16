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Новини Війна
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На жаль, частина енергетики була захищена недостатньо, будуть відповідні висновки, - Зеленський

зеленський

Володимир Зеленський заявив, що частина української енергетики була недостатньо захищена під час російських атак.

Як інформує Цензор.НЕТ про це президент розповів у своєму щоденному зверненні.

Зеленський зазначив, що на Ставці 15 квітня була "окрема й детальна розмова про застосування РЕБ, про захист критичної інфраструктури".

"Це стосується, зокрема, енергетики - того, що захищене, і того, що було, на жаль, захищене недостатньо. Будуть відповідні висновки", - сказав глава держави.

Крім того, на засіданні розібрали необхідні дії з відновлення генерації та ключових енергообʼєктів.

Також була доповідь про стан захисту критичної інфраструктури в районах поблизу фронту та в прикордонні.

Раніше засновник і CEO холдингу MS Capital Максим Шкіль заявив, що Зеленському постійно брехали щодо будівництва захисту енергооб’єктів та фортифікацій.

Читайте: Зеленський провів засідання Ставки: Найважливіші теми - фронт та енергетика

Автор: 

захист (157) Зеленський Володимир (23764) енергетика (2585)


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Топ коментарі
+69
Він тупий. А зрозуміти це він не може саме через те що він тупий. От чому при владу не треба пускати клінічних ідіотів. Але якщо у вас 75% країни вірить що під час війни яка іде уже роки можна вибрати в головнокомандувачі імбіцила - то це діагноз всьому народу
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16.04.2024 01:46
+33
Нажаль? Нажаль тебе недоумку безвїдповїдальна частина населення обрала президентом, але не ти, нї бїльша частина твоїх обранцїв висновкїв з цього безглудзя не зробили й досї......А всї їншї висновки не мають зараз нїякого значення. Поки ти ї всї тї хто тебе обрав не зрозумїють що ти маєш пїти туди. звїдки ти прийшов до твлади. Ї чим скорїше ти пїдеш - тим краще буде для всїх, Бо цю вїйну виграти пїд таким керївництвом- це дуже велике питання...... Ї ось це дїйсно нажаль! Ще Бонопарт казав свого часу що навїть стадо баранїв може виграти битву пїд керївництвом лева, Але нїколи стадо левїв не зможе виграти битву, якщо ними керує баран......Нажаль....
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16.04.2024 02:49
+26
Тупому пишут тексти- а він читає ТІЛЬКИ ЧИТАЄ. АЛЕ!!! Не було б за що тримати його за бубєнчики, він би дослухався, якщо не до опозиції то хо ча до вимог ЄС та ЦРУ. Значить ним править ЗРАДА =ЗРАДНИК ВІН САМ . Й досить його тупізною виправдовувати його ЗРАДУ!!!
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16.04.2024 02:45
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При Залужному цю станцію атакували і не раз і попадали то в р.Дніпро ,то в вугілля ,частину збивали. Тут 4 прильоти. Тут зрада .
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16.04.2024 10:03 Відповісти
Долбоебы зелёные.
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16.04.2024 10:09 Відповісти
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16.04.2024 10:11 Відповісти
...частина енергетики була захищена недостатньо ...
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Вот за это и надо именно тебя и привлечь к ответственности.
Меньше надо писать видосиков, а больше уделять внимания безопасности страны, энергетической в том числе.
Ведь лично тебе подчиняется СБУ!
Где она была? Где ты был? В течение 1,5 лет.
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16.04.2024 10:20 Відповісти
Пізно вже висновки робити...
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16.04.2024 10:22 Відповісти
Думаєш, крадії повернуть гроші? А дзузьки, це ж твої посіпаки, точніше єрмакові...
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16.04.2024 10:25 Відповісти
Недостаточно!
Недостаточно ежедневного видосика!
Для спасения Украины необходимо минимум ДВА ЕЖЕДНЕВНЫХ ВИДОСТКА!
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16.04.2024 10:27 Відповісти
гундос штопаний
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16.04.2024 10:28 Відповісти
Нові посли в теплі країни?
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16.04.2024 10:43 Відповісти
Ти диви яка мудра мудрила - все помічає, коментує. І шоб ми без цього робили - жили б у справжній темряві інфопростору.
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16.04.2024 10:54 Відповісти
У радянські часи робити такі висновки відправили б на Колиму, або кулю у лоба. Тобі саме місце там. Гроші вкрав на. Дон та робе він висновки
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16.04.2024 11:06 Відповісти
Застрелься!
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16.04.2024 11:19 Відповісти
Годі сніданками годувати нездаро. Вали із влади.
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16.04.2024 11:24 Відповісти
А будут выводы, откуда у Кириленко 70 млн?

А откуда у спикера МО, Маляр - бизнес по разработке оружия? Или человек который выдает ротом новости, внезапно оказывается супер талантливым, тогда почему он только ротом новости выдает?

Много слов, но мало дела. Не ждите победы с таким подходом.
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16.04.2024 11:27 Відповісти
А ти доповідав,що все захищено ю,на менорі тобі ....
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16.04.2024 11:33 Відповісти
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