На жаль, частина енергетики була захищена недостатньо, будуть відповідні висновки, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що частина української енергетики була недостатньо захищена під час російських атак.

Як інформує Цензор.НЕТ про це президент розповів у своєму щоденному зверненні.

Зеленський зазначив, що на Ставці 15 квітня була "окрема й детальна розмова про застосування РЕБ, про захист критичної інфраструктури".

"Це стосується, зокрема, енергетики - того, що захищене, і того, що було, на жаль, захищене недостатньо. Будуть відповідні висновки", - сказав глава держави.

Крім того, на засіданні розібрали необхідні дії з відновлення генерації та ключових енергообʼєктів.

Також була доповідь про стан захисту критичної інфраструктури в районах поблизу фронту та в прикордонні.

Раніше засновник і CEO холдингу MS Capital Максим Шкіль заявив, що Зеленському постійно брехали щодо будівництва захисту енергооб’єктів та фортифікацій.

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