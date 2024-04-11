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Зеленському постійно брехали щодо будівництва захисту енергооб’єктів та фортифікацій, - Шкіль

трипільська

Мінфін та Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури не виконали задачі щодо захисту енергетичних об’єктів від російських обстрілів.

Про це заявив засновник і CEO холдингу MS Capital Максим Шкіль, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато було критики і блокування щодо будівництва захисту енергетичних обʼєктів. Можливі втрати для економіки внаслідок таких дій є неспіврозмірні з витратами. Це розумів Президент, ставив задачі, але йому постійно брехали! Борг перед "Автострада" тільки за захист енергетичних обʼєктів понад 5 млрд. Міністерство фінансів вважало, що це не є пріоритетно і грали в постійний футбол між Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, результат - фінансування нема, а ті задачі, які ставив Верховний Головнокомандувач нереалізовані", - зазначив він.

Коментуючи питання фортифікацій Шкіль зазначив, що компанію, яка є лідером ринку, ніхто до виконання робіт не залучив.

"Результат - виконання програми Президента щодо будівництва фортифікаційних споруд теж всі бачать.  Говорити - не робити… погано, що за брехню перед Президентом в умовах війни нема відповідальності! Сьогодні наслідки таких дій можуть бути катастрофічні!" - підсумував він.

Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки в ніч проти 11 квітня російські війська повністю зруйнували Трипільську ТЕС Київської області.

Також читайте: Зеленський зустрівся з Науседою: Обговорили боєприпаси для України, ППО та посилення взаємодії на рівні ЄС і НАТО

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Максим Шкіль (9)


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Топ коментарі
+111
Цар хороший! Йому просто брехали...
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11.04.2024 18:57
+76
Частково і народ винен, бо голосувати за Зеленського ніхто не примушував. Голосували за клоуна от і отримали цирк.
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11.04.2024 18:55
+70
Мустафа Найоб нахвалював споруди. Але крав з них , як з залізниці лєщєнко.
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11.04.2024 18:59
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Але ж тепер він все взнав та його вже не обдуриш!
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12.04.2024 06:42 Відповісти
..я ваш вирок.. -- забули для кого це було сказано ???
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12.04.2024 06:42 Відповісти
Знов маячня про хорошего царя та поганих бояр...
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12.04.2024 06:55 Відповісти
В якій африканський країні в нас ще нема амбасади? Мустафа чекає на нове почеснепризначення !
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12.04.2024 06:57 Відповісти
Цар в нас хороший. То боярє погані.
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12.04.2024 08:16 Відповісти
Что ж он говорил, что не лох? Тоже врал что-ли?
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12.04.2024 08:24 Відповісти
Єдина брехня від початку 2019 року. Це народ дурять щоб гроші роздеребанювати.
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12.04.2024 08:34 Відповісти
їбанько Дима, а чем тебя минск не устраивает?
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12.04.2024 09:49 Відповісти
Зелупі постійно брехали, що він керує державою!
Насправді nigapcький агент єрмак.
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12.04.2024 08:59 Відповісти
Везде кудо скоморох влез - всё разваливается
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12.04.2024 09:00 Відповісти
У нас просто президент, любить ті хмаринки які нам розповідає марафон, такі самі малює йому його офіс. Некомпетентне абсолютно, з'їдає все, що скормлює йому єрмак. Чекаю 21 травня, щоб він зник з життя країни з своїми посіпаками.
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12.04.2024 09:08 Відповісти
Вот не надо уподобляться русне: "Царь хороший, бояре плохие". Аж противно!
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12.04.2024 09:26 Відповісти
******* подобається брехня. Він сам весь час бреше.на брехні прийшов до влади, брехнею тримається у владі. Якщо би йому не подобались брехуни, то жодного не було би у його оточенні, починаючи з дєрьмака, хламідій та подляків з татаровими.
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12.04.2024 10:43 Відповісти
******.
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12.04.2024 11:52 Відповісти
Будут подымать тарифы до 7грн.она до войны наладом дышала.бабки ******* никто нихуя не делал.война все спишет.сами и взрывают.вообще всем коммуникациям скоро ******.
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12.04.2024 11:57 Відповісти
Хз, як до 7 грн, але про 5 грн вже тихенько на деяких сайтах роблять попередні вкиди..
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12.04.2024 13:58 Відповісти
Умник а ничего что когда Порошенко стал президентом крым и полностью донбасс были оккупированы. Дешевиш пропагандист!
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12.04.2024 16:35 Відповісти
То при Януковощу. У тільконообраного Пороха не було часу посилити армію, в якій міністром був росіянин. А твоєму Зелі від Пороха дістався замінований Чонгар, набираючий розвиток ВПК , більш менш очищені від агентів СБУ та інші органи влади. Твій членограй все помножив на нуль, розмінував Чонгар і загнав свій народ під кулі . Краще б втік.
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13.04.2024 08:06 Відповісти
Ой, та що ж це таке, нашому бубочці всі довкола брешуть, всі говорять неправду, опозиція погана, Залужний поганий, всі погані… а він нічого не знає… кошмар… То в мене питання, а нах..я нам такий президент, якого можна обводити довкола пальця як ідіота??? Чи може усеж таки знав…Якщо обманули де покарання??? А, напевно в дипломати переведуть😆😆😆
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12.04.2024 12:25 Відповісти
Який цар, такі й бояри... Навіть не вистачає ні кеби, ні "яєць" щоб знайти і поставить на ключові посади буквально трьох!!! непродажних фахівців і все в країні зміниться на краще... але нема...
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12.04.2024 12:31 Відповісти
"ах обмануть мєня нє сложно, я сам обманываться рад"........ шкіль - ще один придворний сраколиз для ze.
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12.04.2024 14:04 Відповісти
Почитала. Яка гидота збирається на цьому сайті. Самі шоколадоїди смердючи. Комент, звичайно, ви видалите, то хоч самі прочитаєте.
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12.04.2024 14:19 Відповісти
Я не є прихильником Порошенка, просто кажу, що є шанс дійсно довести, що людина нормальна.. Скільки крадуть, а ніхто не покараний.. Як так можна під час війни?
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12.04.2024 18:45 Відповісти
Так він виявляється ЛОХ, а казав всім що він не лох. Так сам Найєм казав що все добре, це аж який рехформатор.
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12.04.2024 14:38 Відповісти
Стара пісня! Клоуно-царьок гарний, бояри погані
Невже ще є бевзі які в цю муйню повірять?
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12.04.2024 15:04 Відповісти
А кто думает что кто то повертт в эту чушь. Путину постоянно врут, Зеленскому постоянно врут. Кто в это поверит, Щеля что такой же мудак как и Путлер? Воры у власти, они сбегут с награбленным а народу выгребать. Пора менять эту шваль.
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12.04.2024 15:26 Відповісти
Що означає :"Зєлєнскому брехали...."Значить завідомо знали,що йому можна брехати так,як він "не в темі"А може,навпаки,навіть дуже в темі розподілу цих коштів,котрі пішли по офшорах..котрі просто Вкрали!!!!А тепер знайдуть чергового "козлавідбувайла"..І так скрізь:на всіх напрямках..Зеленський людина у котрої Зеро управлінського досвіду..То і брехати,і красти дуже легко....
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12.04.2024 15:41 Відповісти
Наївний Зеленський
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12.04.2024 16:32 Відповісти
Що за проблема. Всіх хто брехали з лопатами на будівництво фортифікацій
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12.04.2024 16:53 Відповісти
Колооберт брехні в Україні! Депутати брешуть "За", "Зе" бреше своїм 73 % електорату - "все норамльно, все під контролем, йдемо на дно, але це так задумано", електорат ковтає брехню і знову брехливо підтримує депутатів від "Зе"! А результат один - повна ж**а!
Незабаром русня з таким успіхом добереться до Києва і брехня закінчиться москальськими катівнями. Тоді 73% про "Зе" не будуть такими оптимістичними як у 2019 році, що голосували з думками, - "а що, хоч поржем"!
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12.04.2024 16:57 Відповісти
Якщо преЗЕдента дурять, то він не відповідає своїй посаді. Треба йти з неї. ДОБРОВІЛЬНО. Люди життями за його помилки розплачуються.
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12.04.2024 18:10 Відповісти
Якщо не знав, йому брехали, то брехунів нехай на нуль відправить, а їхнє майно конфіскує і продасть, вилучені кошти на потребу ЗСУ... Але ж так ніхто робити не буде, бо рука руку миє...
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12.04.2024 18:43 Відповісти
Пидаров стало ещё больше никого не посадили бо судьи продажные шакалы и Верховный суд *******
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12.04.2024 19:13 Відповісти
Тому що корупція.
Чого не садять бо ці зальотні зеблді самі розробляли ті схеми.
Тут варто розуміти, що нікуди вони не підуть якщо не розпочати їх стріляти і варто розпочинати з сім'ї
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12.04.2024 21:31 Відповісти
Зеленський очільник крадівництва.
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12.04.2024 22:44 Відповісти
Зеленський сам обрав своє оточення. Тому в першу чергу він винен.
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13.04.2024 08:43 Відповісти
Чи все таки ЛОХ.....?
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13.04.2024 09:23 Відповісти
Хотів би я побачити як би крали гроші та брезали ті розумники які заращ хають Зеленського. Ви самі клоуни. Хіба одна людина в змозі усе контролювати та робити самостійно ? Ви йолопи. Впевнений що в вашому особистому житті. у усіх власних негараздах ви також звинувачуїте Зеленського, або когось іншого але не себе коханого. А ви погляньте у дзеркало та спитайте в себе, що особисто ви зробили для країни, для перемоги ? Я відповім вам - нічого. Чого ви сидте на діванах, підіть та витягніть з кабінету Найєма, Ермака чи когось іще, доведіть що він краде та бреше, та допоможіть навести лад в країні. Ви ж усі рожеві, це Зеленський паганий. Ви на це неспроможні. Ви вмієте тільки підгавкувати тим, кому дуже хочеться зайняти крісло президента.
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13.04.2024 09:53 Відповісти
Знову булочка не винен, як вже це дістало!!!
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13.04.2024 13:24 Відповісти
Вже задовбали відмазувати боневтіка. Він привів свою фсбешно корупційну гопкомпашку, значить він і винен. Він не наказує за такі ситуації, значить бере відповідальність на себе. Те що він весільний генерал, це й так зрозуміло. Просто лялька з чиєюсь, відомою всім рукою в дупі, яка спеціально навчена по папірцю відкривати рота і щось патріотичне ним говорити для лохторату.
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13.04.2024 16:09 Відповісти
Так сам же ставленников ставил.хотя он у нас НЕЛОХ ,😂
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13.04.2024 20:59 Відповісти
Знов сцаря відгороджують, феєрично прикриває дупою анонімних поганців. Якщо у цього борця за справу так болить, то хоч би одне ім'я назвав.
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16.04.2024 02:50 Відповісти
зеленський і сам вміє добре брехати, це єдинне шо він добре вміє
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18.04.2024 06:04 Відповісти
Не ******* проше Пана, цей президент бреше на кожному кроці, де не повернеться, там брехня і ошуканство, чимось нагадує мого чоловіка, як тільки не впильнувала, так і збрехав і то на кожному кроці треба давити фактами. Це в ДНК, не витравити ніякими доказами. Кацапи блд...
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04.05.2024 14:17 Відповісти
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