Зеленському постійно брехали щодо будівництва захисту енергооб’єктів та фортифікацій, - Шкіль
Мінфін та Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури не виконали задачі щодо захисту енергетичних об’єктів від російських обстрілів.
Про це заявив засновник і CEO холдингу MS Capital Максим Шкіль, інформує Цензор.НЕТ.
"Багато було критики і блокування щодо будівництва захисту енергетичних обʼєктів. Можливі втрати для економіки внаслідок таких дій є неспіврозмірні з витратами. Це розумів Президент, ставив задачі, але йому постійно брехали! Борг перед "Автострада" тільки за захист енергетичних обʼєктів понад 5 млрд. Міністерство фінансів вважало, що це не є пріоритетно і грали в постійний футбол між Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, результат - фінансування нема, а ті задачі, які ставив Верховний Головнокомандувач нереалізовані", - зазначив він.
Коментуючи питання фортифікацій Шкіль зазначив, що компанію, яка є лідером ринку, ніхто до виконання робіт не залучив.
"Результат - виконання програми Президента щодо будівництва фортифікаційних споруд теж всі бачать. Говорити - не робити… погано, що за брехню перед Президентом в умовах війни нема відповідальності! Сьогодні наслідки таких дій можуть бути катастрофічні!" - підсумував він.
Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки в ніч проти 11 квітня російські війська повністю зруйнували Трипільську ТЕС Київської області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Насправді nigapcький агент єрмак.
Невже ще є бевзі які в цю муйню повірять?
Незабаром русня з таким успіхом добереться до Києва і брехня закінчиться москальськими катівнями. Тоді 73% про "Зе" не будуть такими оптимістичними як у 2019 році, що голосували з думками, - "а що, хоч поржем"!
Чого не садять бо ці зальотні зеблді самі розробляли ті схеми.
Тут варто розуміти, що нікуди вони не підуть якщо не розпочати їх стріляти і варто розпочинати з сім'ї