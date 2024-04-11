Зеленському постійно брехали щодо будівництва захисту енергооб’єктів та фортифікацій, - Шкіль

Мінфін та Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури не виконали задачі щодо захисту енергетичних об’єктів від російських обстрілів.

Про це заявив засновник і CEO холдингу MS Capital Максим Шкіль, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато було критики і блокування щодо будівництва захисту енергетичних обʼєктів. Можливі втрати для економіки внаслідок таких дій є неспіврозмірні з витратами. Це розумів Президент, ставив задачі, але йому постійно брехали! Борг перед "Автострада" тільки за захист енергетичних обʼєктів понад 5 млрд. Міністерство фінансів вважало, що це не є пріоритетно і грали в постійний футбол між Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, результат - фінансування нема, а ті задачі, які ставив Верховний Головнокомандувач нереалізовані", - зазначив він.

Коментуючи питання фортифікацій Шкіль зазначив, що компанію, яка є лідером ринку, ніхто до виконання робіт не залучив.

"Результат - виконання програми Президента щодо будівництва фортифікаційних споруд теж всі бачать. Говорити - не робити… погано, що за брехню перед Президентом в умовах війни нема відповідальності! Сьогодні наслідки таких дій можуть бути катастрофічні!" - підсумував він.

Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки в ніч проти 11 квітня російські війська повністю зруйнували Трипільську ТЕС Київської області.

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