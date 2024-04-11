Зеленскому постоянно врали относительно строительства защиты энергообъектов и фортификаций, - Шкиль
Минфин и Госагентство восстановления и развития инфраструктуры не выполнили задачу защиты энергетических объектов от российских обстрелов.
Об этом заявил основатель и CEO холдинга MS Capital Максим Шкиль, передает Цензор.НЕТ.
"Много было критики и блокировки по строительству защиты энергетических объектов. Возможные потери для экономики в результате таких действий несоразмерны с затратами. Это понимал президент, ставил задачи, но ему постоянно врали! Долг перед "Автострада" только за защиту энергетических объектов более 5 млрд. Министерство финансов считало, что это не приоритетно и играли в постоянный футбол между Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры Украины, результат - финансирования нет, а те задачи, которые ставил Верховный Главнокомандующий, нереализованы", - отметил он.
Комментируя вопрос фортификаций, Шкиль отметил, что компанию, которая является лидером рынка, никто к выполнению работ не привлек.
"Результат - выполнение программы президента по строительству фортификационных сооружений тоже все видят. Говорить - не делать… Плохо, что за ложь перед президентом в условиях войны нет ответственности! Сегодня последствия таких действий могут быть катастрофическими!" – подытожил он.
Напомним, в результате массированной ракетной атаки в ночь на 11 апреля российские войска полностью разрушили Трипольскую ТЭС Киевской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Насправді nigapcький агент єрмак.
Невже ще є бевзі які в цю муйню повірять?
Незабаром русня з таким успіхом добереться до Києва і брехня закінчиться москальськими катівнями. Тоді 73% про "Зе" не будуть такими оптимістичними як у 2019 році, що голосували з думками, - "а що, хоч поржем"!
Чого не садять бо ці зальотні зеблді самі розробляли ті схеми.
Тут варто розуміти, що нікуди вони не підуть якщо не розпочати їх стріляти і варто розпочинати з сім'ї