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Зеленський провів засідання Ставки: Найважливіші теми - фронт та енергетика

ставка,зеленський

Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де обговорювались питання фронту та української енергетики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у своєму телеграм-каналі.

"Доповідь Головкома Олександра Сирського стосовно ситуації на основних напрямках, наших оборонних потреб і наших майбутніх дій. Дані розвідок: Олега Іващенка від СЗР та Кирила Буданова від ГУР Міноборони про ймовірні дії ворога. Звіт міністра оборони Рустема Умєрова про контракти на постачання зброї, систем РЕБ та дрони", - розповів про засідання Зеленський.

Він Також заслухав доповіді представників енергетичної галузі - Міненерго, "Енергоатому", "Укренерго", "Нафтогазу" – щодо зусиль, яких вони докладають для захисту систем, відновлення пошкодженої генерації, перепідключення споживачів. Та доповідь віцепрем’єра Олександра Кубракова щодо захисту критичної інфраструктури, особливо у прифронтових та прикордонних регіонах.

"Очевидно, що фізичний захист не може повністю вберегти від ударів терористів деякі об’єкти. Це може зробити тільки достатньо ефективна ППО. Ми вдячні тим друзям, які це розуміють і швидко відгукнулися на наші заклики підтримати український повітряний щит. Але інтенсивність російських атак потребує більшого єднання. Захистивши Ізраїль, вільний світ продемонстрував, що саме таке єднання не лише можливе, а й на сто відсотків ефективне. Рішучі дії союзників не допустили успіху терору та втрати інфраструктури й змусили агресора охолонути. Те саме можливе й у захисті від терору України, яка, як і Ізраїль, не є членом НАТО. І для цього не потрібна активація 5-ї статті, достатньо лише політичної волі", - резюмував глава держави.

Читайте: Зеленський звільнив заступника начальника УДО Гребеннікова та призначив нового заступника секретаря РНБО

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) енергетика (2585) Ставка (135)


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Топ коментарі
+19
Як воно вже заїбало.
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15.04.2024 19:00
+15
А что им говорить? Признать что тупо врали, а бабло рассовали по карманам? Они ведь еще осенью 2023 отчитались о созданной трехуровневой 100% защите энергосистемы. Или им признать что отвели от энергосистемы все ПВО? Аж десять раз.
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15.04.2024 19:14
+10
гундосе Зеленське давно і усе більше викликає блювотний рефлекс і алергію, які не лікуються
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15.04.2024 19:06
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Три години бесіди- про табуретку...
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15.04.2024 19:00 Відповісти
А что им говорить? Признать что тупо врали, а бабло рассовали по карманам? Они ведь еще осенью 2023 отчитались о созданной трехуровневой 100% защите энергосистемы. Или им признать что отвели от энергосистемы все ПВО? Аж десять раз.
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15.04.2024 19:14 Відповісти
Як воно вже заїбало.
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15.04.2024 19:00 Відповісти
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15.04.2024 19:07 Відповісти
А ще давало обіцянку.
Як ще воно смердить!
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15.04.2024 20:44 Відповісти
а єрмака що, не було???
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15.04.2024 21:15 Відповісти
Замітив таку річ як тілки пан Зе їде кудись на фронт на якусь ділянку до хлопців там ту ділянку починають штурмувати і ми її втрачаємо.І як тільки проходе засідання ставки так сразу йде погіршення на фронті.Це вже не вперше таке.
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15.04.2024 19:01 Відповісти
Ставки-ставки, ніби якесь рибне господарство, але розводить лохів.
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15.04.2024 19:03 Відповісти
"Здоров, свине, здоров, жиде,
Здоров, чортів сину!"
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15.04.2024 19:05 Відповісти
Вот что значит когда бездумно озвучиваешь текст спичрайтеров, не вникая в его смысл и не думая о последствиях.
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15.04.2024 19:10 Відповісти
гундосе Зеленське давно і усе більше викликає блювотний рефлекс і алергію, які не лікуються
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15.04.2024 19:06 Відповісти
Значит будет кризис на фронте и в энергетике...
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15.04.2024 19:06 Відповісти
Так вже.
ЗЄ звичайно бере під особистий контроль, коли вже всралися.
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15.04.2024 19:46 Відповісти
Упаси Боже, чтобы он еще и под "особистий контроль" взял.
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15.04.2024 20:19 Відповісти
Потужно. Війни виграють ставки, а не якісь там гроші, ракети, бомби чи дрони. Дуже потужно. А що б ми робили, якби в нас не було такого керівника?
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15.04.2024 19:06 Відповісти
Найважливіша тема-це переведення 5-ти "найефективніших" менеджерів в Менську колонію на ПМЖ,без цього не буде ні енергетики ні успіхів на фронті.
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15.04.2024 19:06 Відповісти
Муфлон, якщо коротко.
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15.04.2024 19:10 Відповісти
"ставок в "зе" щодня і докуя,толку й діла, як не було,тай не ма."Я буду "не лохам" що дня брехати,вони повірять,що це правда не брехня...
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15.04.2024 19:12 Відповісти
Він "заслухав"... Не він, а воно - опудало "президента".
Клоун, який грається в президента - не президент.
Як в будь-якому театрі - актор пупкін - не Гамлєт...
Тільки війна в Україні не постановочна, усе по-справжньому.
Але Зеленський по-справжньому не вміє - і ніколи не зуміє - бо ж солома в голові.
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15.04.2024 19:13 Відповісти
"Клоун, який грається в президента". Ну от, я знову вимушений заступатися за клоунів...
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15.04.2024 20:12 Відповісти
Не можу заперечити. Квартал не дивився, слугу народу не дивився, сватів не дивився - може тому і зберіг адекватність - може там якийсь 25-ий кадр повшивали
Але кажуть клоуном Зеленський був непоганим.
А от президент з нього - г*вно.
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15.04.2024 20:23 Відповісти
А я вважаю, і це моя особиста думка, нав'язувати яку я нікому не збираюсь, що тупо корчити нахабну безсовісну морду і нести зі сцени непотріб, який нерідко переходить у пряму зневагу до українців - це не клоунада. Клоун - це професія, і тупий кривляка на клоуна, навіть на поганого, не тягне. Звісно, на кожен товар є свій покупець, але у кривлянні 95 кагалу я особисто не побачив і натяку на гумор, хоча, каюсь, іноді намагався подивитись їхні виступи і дивувався реготу у залі. А вже про країну-порноактрису, дєвочєк, яких заберуть назад, ********* палички, "атадвігаємиє граніци", осбливо про Голодомор, ги-ги, я цю істоту просто зненавидів. І перебування цьго лайна у кріслі ненависті тільки додало.
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16.04.2024 10:14 Відповісти
Ваші емоції зрозумілі і виправдані. Але емоції - поганий радник. Спробуйте їх притишити і подумайте про таке: тринадцять з гаком громадян України (з 40-мільйонним населенням) у 2019 році підняли свої дупи, якими вони думають, і у єдиному пориві обрали собі в Президенти цю людинку. Подумайте про них - вони й досі швеньдяють навколо Вас, оці тринадцять з лишнім мільйонів. Це не про Зеленського - він просто маленьке самозакохане тупе чмо, якого за шкірку витягнули і посадили у крісло, і з тих пір це чмо зі всих сил преться довести, що воно не пусте місце. Подумайте спокійно про те, що над мерзенними жартами Зеленського сміялися багатотисячні заповнені зали, замість вмазати йому гнилим помідором. Свати, квартал95, слугу народу запоєм дивилися мільйони - то до чого тут Зеленський? Мільйони сміялись, аплодували, обожнювали його виступи. Гівно грало на сцені - але у залі аплодувало таке ж саме гівно. Зеленський - вирок Україні. Зеленський - не людина, це аргумент, характеристика країни. І якщо країна отямится - шанс ще є. Якщо ж країна буде продовжувати спостерігати, як зелена пліснява руйнує її саму - то це вже точно характеристика країни, як це не сумно. Значить ще не доросли. Значить українцям треба максимально отримати по макітрі, аби таки дійшло. Як завжди. Аби не пізно.
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16.04.2024 10:53 Відповісти
Якщо сказати коротше - то виборці Зеленського мають викликати не меншу огиду і ненависть.
Але їх же тринадцять з гаком мільйонів громадян України.
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16.04.2024 10:58 Відповісти
Так, виборці блазня викликають огиду, скільки б їх не було, тих мільйнів. Хоча, масовість - не показник істини, муха на купі лайна теж не сумує одинока. Але я чудово розумію, що, враховуючи людські якості, правильно організованою пропагандою можна зі спільноти зробити тупе стадо. Але ненавиджу я те квартальне створіння за те, що воно вирішило погратися долями і життями людей, чужого йому народу. І, повірте, я маю дуже вагомі причини ненавидіти тварюку просто лютою ненавистю, його іграшки обійшлися дуже дорого моїй сім'ї. Я не закликаю до фізичного знищення блазня, ні, навпаки, він повинен бути живим для суду, але справедливий український трибунал повинен його судити, інакше багатотисячні жертви українського народу будуть марними.
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16.04.2024 15:03 Відповісти
Божий млин меле повільно, але розмелює все до кінця.
Немає нічого таємного, що не стане явним.
Тримайтеся.
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16.04.2024 15:12 Відповісти
"потужні" ставки та щовечірні "потужні" відосики можливо надихають самого зе-лідора, але просте питання - а результати де? зрозуміло, що політтехнологи зе-лідора роблять все, щоб "потужний лідор" лунав з кожної розетки 24/7 і щоб лохторат, як та собака павлова виділяв електоральну слину при кожному його з"явленні на публиці... Але де результати? Де успіхи хоч в чомусь? В економіці, в зовнішній політиці, в державному управлінні, в оборонній промисловості??? Поки що суцідьна дупа та про@би за про@бами, які намагаються компенсувати красивими картинками та відосиками, тим більше, що ОПа монополізувала інформаційний простір на ТВ та годує за державний кошт армію (не перебільшення) провладних ТГ каналів, які лише маскуються під "незалежних блохєрів", а насправді подають глядачу викревленну інформацію, яка допомагає ЗЕвладі робити гарну міну при поганій грі ...
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15.04.2024 19:17 Відповісти
Результати є і успіхи, але трохи не такі. Наші олігархи, банківські установи, гральний бізнес, люди наближені до Зеленського збільшили свої статки. А ось усім іншим - телемарафон. Нагадаю, що була країна яка маючи монополію на засоби інформації і менш розвинуті технології впливу проіснувала 74 рокі. Так що з точки зору вигодонабувачів все має сенс.
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15.04.2024 20:13 Відповісти
У нас в ставках рибу ловлять
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15.04.2024 19:18 Відповісти
А у них ловлять тезіси для відосиків та Телемарафону.
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15.04.2024 19:45 Відповісти
Нарада зараді піару. Тільки генералів від справ відриває, гнида неголена
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15.04.2024 19:37 Відповісти
Засідання клубу веселих та кмітливих.
Повістка: що ******* про сраку на фронті та сраку в енергетиці?
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15.04.2024 19:44 Відповісти
Играет верховного главнокомандующего. Что бы играть, не нужно уметь и понимать. Надо картинку сделать и все.
При залужном, при худшем положении и худшем снабжении не отступали. При сырском ...........
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15.04.2024 19:44 Відповісти
Найважливіші теми фронт та енергетика, але великі гроші йдуть на піар Зеленського.
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15.04.2024 19:54 Відповісти
ЗЕлена енергетiка.
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15.04.2024 20:02 Відповісти
Теж іще знайшовся великий фронтовик і електрик!
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15.04.2024 20:09 Відповісти
Пересувний цирк взборi.
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15.04.2024 20:12 Відповісти
Проскакує по новинах що високопосадовці США закликали Зе не бити по НПЗ але він всіх посилав нах! Але ж то були заклики до здорового глузду! Там була явна умова, що як ви будете бити по НПЗ, рашка буде бити по енергетиці. Віцепрез США про це говорила. Салліван приїжджав і про це казав... У підсумку - пішли всі нах. рейтинг же, класні меми і т.п. Результат: як тільки Салліван поїхав ні з чим, рашка відразу розпочала атаку на енергетику і винесла нам майже всі ТЕСи і ГЕСи а також компресорні на підземні газосховища, а сама майже вже відновила половину своїх НПЗ. Я би розумів, таке робити, коли б від нас могло б прилітати скільки ж вибухівки на обєкти в рашці скільки рашка на нас заряджає! А то виглядає від нас як легенькі царапини, а від рашки як нокдауни!
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15.04.2024 20:14 Відповісти
Потужно хоч провів?
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15.04.2024 20:18 Відповісти
Чомусь, як тільки це їпало на моніторі, ноут смердить гімном і ригньою.
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15.04.2024 20:54 Відповісти
Поговорили?
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15.04.2024 21:06 Відповісти
Олег Леусенко

@leusenko1

Кулеба у своїй колонці в "ЄП" охарактеризував принципи дипломатії, початок якій, за його словами, поклав Зеленський. Якщо стисло то це: хуцпа без правил, нахабство ставити друзів у незручне становище, рішення у стилі "меню" та без "плану Б", який для Оманських зрадників зайвий
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15.04.2024 22:15 Відповісти
Йому краще проводити ставки в казино - але за власні гроші.
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15.04.2024 22:36 Відповісти
ППР - посиділи, поп...зділи, розійшлися
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16.04.2024 07:05 Відповісти
 
 