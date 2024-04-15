Зеленський провів засідання Ставки: Найважливіші теми - фронт та енергетика
Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де обговорювались питання фронту та української енергетики.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у своєму телеграм-каналі.
"Доповідь Головкома Олександра Сирського стосовно ситуації на основних напрямках, наших оборонних потреб і наших майбутніх дій. Дані розвідок: Олега Іващенка від СЗР та Кирила Буданова від ГУР Міноборони про ймовірні дії ворога. Звіт міністра оборони Рустема Умєрова про контракти на постачання зброї, систем РЕБ та дрони", - розповів про засідання Зеленський.
Він Також заслухав доповіді представників енергетичної галузі - Міненерго, "Енергоатому", "Укренерго", "Нафтогазу" – щодо зусиль, яких вони докладають для захисту систем, відновлення пошкодженої генерації, перепідключення споживачів. Та доповідь віцепрем’єра Олександра Кубракова щодо захисту критичної інфраструктури, особливо у прифронтових та прикордонних регіонах.
"Очевидно, що фізичний захист не може повністю вберегти від ударів терористів деякі об’єкти. Це може зробити тільки достатньо ефективна ППО. Ми вдячні тим друзям, які це розуміють і швидко відгукнулися на наші заклики підтримати український повітряний щит. Але інтенсивність російських атак потребує більшого єднання. Захистивши Ізраїль, вільний світ продемонстрував, що саме таке єднання не лише можливе, а й на сто відсотків ефективне. Рішучі дії союзників не допустили успіху терору та втрати інфраструктури й змусили агресора охолонути. Те саме можливе й у захисті від терору України, яка, як і Ізраїль, не є членом НАТО. І для цього не потрібна активація 5-ї статті, достатньо лише політичної волі", - резюмував глава держави.
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Як ще воно смердить!
Здоров, чортів сину!"
ЗЄ звичайно бере під особистий контроль, коли вже всралися.
Клоун, який грається в президента - не президент.
Як в будь-якому театрі - актор пупкін - не Гамлєт...
Тільки війна в Україні не постановочна, усе по-справжньому.
Але Зеленський по-справжньому не вміє - і ніколи не зуміє - бо ж солома в голові.
Але кажуть клоуном Зеленський був непоганим.
А от президент з нього - г*вно.
Але їх же тринадцять з гаком мільйонів громадян України.
Немає нічого таємного, що не стане явним.
Тримайтеся.
Повістка: що ******* про сраку на фронті та сраку в енергетиці?
При залужном, при худшем положении и худшем снабжении не отступали. При сырском ...........
@leusenko1
Кулеба у своїй колонці в "ЄП" охарактеризував принципи дипломатії, початок якій, за його словами, поклав Зеленський. Якщо стисло то це: хуцпа без правил, нахабство ставити друзів у незручне становище, рішення у стилі "меню" та без "плану Б", який для Оманських зрадників зайвий