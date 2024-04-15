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Новости Война
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Зеленский провел заседание Ставки: Важнейшие темы – фронт и энергетика

ставка,зеленський

Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсуждались вопросы фронта и украинской энергетики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент написал в своем телеграм-канале.

"Доклад Главкома Александра Сырского относительно ситуации на основных направлениях, наших оборонных потребностей и наших будущих действий. Данные разведок: Олега Иващенко от СВР и Кирилла Буданова от ГУР Минобороны о возможных действиях врага. Отчет министра обороны Рустема Умерова о контрактах на поставку оружия, систем РЭБ и дронов", - рассказал о заседании Зеленский.

Он также заслушал доклады представителей энергетической отрасли - Минэнерго, "Энергоатома", "Укрэнерго", "Нафтогаза" – относительно усилий, которые они прилагают для защиты систем, восстановления поврежденной генерации, переподключения потребителей. Также доклад вице-премьера Александра Кубракова о защите критической инфраструктуры, особенно в прифронтовых и приграничных регионах.

"Очевидно, что физическая защита не может полностью уберечь от ударов террористов некоторые объекты. Это может сделать только достаточно эффективная ПВО. Мы благодарны тем друзьям, которые это понимают и быстро откликнулись на наши призывы поддержать украинский воздушный щит. Но интенсивность российских атак требует большего единения. Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и на сто процентов эффективно. Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть. То же возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО. И для этого не нужна активация 5-й статьи, достаточно политической воли", - резюмировал глава государства.

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Автор: 

Зеленский (20202) энергетика (2549) Ставка (125)


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Топ комментарии
+19
Як воно вже заїбало.
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15.04.2024 19:00
+15
А что им говорить? Признать что тупо врали, а бабло рассовали по карманам? Они ведь еще осенью 2023 отчитались о созданной трехуровневой 100% защите энергосистемы. Или им признать что отвели от энергосистемы все ПВО? Аж десять раз.
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15.04.2024 19:14
+10
гундосе Зеленське давно і усе більше викликає блювотний рефлекс і алергію, які не лікуються
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15.04.2024 19:06
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Три години бесіди- про табуретку...
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15.04.2024 19:00 Ответить
А что им говорить? Признать что тупо врали, а бабло рассовали по карманам? Они ведь еще осенью 2023 отчитались о созданной трехуровневой 100% защите энергосистемы. Или им признать что отвели от энергосистемы все ПВО? Аж десять раз.
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15.04.2024 19:14 Ответить
Як воно вже заїбало.
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15.04.2024 19:00 Ответить
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15.04.2024 19:07 Ответить
А ще давало обіцянку.
Як ще воно смердить!
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15.04.2024 20:44 Ответить
а єрмака що, не було???
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15.04.2024 21:15 Ответить
Замітив таку річ як тілки пан Зе їде кудись на фронт на якусь ділянку до хлопців там ту ділянку починають штурмувати і ми її втрачаємо.І як тільки проходе засідання ставки так сразу йде погіршення на фронті.Це вже не вперше таке.
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15.04.2024 19:01 Ответить
Ставки-ставки, ніби якесь рибне господарство, але розводить лохів.
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15.04.2024 19:03 Ответить
"Здоров, свине, здоров, жиде,
Здоров, чортів сину!"
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15.04.2024 19:05 Ответить
Вот что значит когда бездумно озвучиваешь текст спичрайтеров, не вникая в его смысл и не думая о последствиях.
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15.04.2024 19:10 Ответить
гундосе Зеленське давно і усе більше викликає блювотний рефлекс і алергію, які не лікуються
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15.04.2024 19:06 Ответить
Значит будет кризис на фронте и в энергетике...
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15.04.2024 19:06 Ответить
Так вже.
ЗЄ звичайно бере під особистий контроль, коли вже всралися.
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15.04.2024 19:46 Ответить
Упаси Боже, чтобы он еще и под "особистий контроль" взял.
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15.04.2024 20:19 Ответить
Потужно. Війни виграють ставки, а не якісь там гроші, ракети, бомби чи дрони. Дуже потужно. А що б ми робили, якби в нас не було такого керівника?
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15.04.2024 19:06 Ответить
Найважливіша тема-це переведення 5-ти "найефективніших" менеджерів в Менську колонію на ПМЖ,без цього не буде ні енергетики ні успіхів на фронті.
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15.04.2024 19:06 Ответить
Муфлон, якщо коротко.
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15.04.2024 19:10 Ответить
"ставок в "зе" щодня і докуя,толку й діла, як не було,тай не ма."Я буду "не лохам" що дня брехати,вони повірять,що це правда не брехня...
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15.04.2024 19:12 Ответить
Він "заслухав"... Не він, а воно - опудало "президента".
Клоун, який грається в президента - не президент.
Як в будь-якому театрі - актор пупкін - не Гамлєт...
Тільки війна в Україні не постановочна, усе по-справжньому.
Але Зеленський по-справжньому не вміє - і ніколи не зуміє - бо ж солома в голові.
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15.04.2024 19:13 Ответить
"Клоун, який грається в президента". Ну от, я знову вимушений заступатися за клоунів...
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15.04.2024 20:12 Ответить
Не можу заперечити. Квартал не дивився, слугу народу не дивився, сватів не дивився - може тому і зберіг адекватність - може там якийсь 25-ий кадр повшивали
Але кажуть клоуном Зеленський був непоганим.
А от президент з нього - г*вно.
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15.04.2024 20:23 Ответить
А я вважаю, і це моя особиста думка, нав'язувати яку я нікому не збираюсь, що тупо корчити нахабну безсовісну морду і нести зі сцени непотріб, який нерідко переходить у пряму зневагу до українців - це не клоунада. Клоун - це професія, і тупий кривляка на клоуна, навіть на поганого, не тягне. Звісно, на кожен товар є свій покупець, але у кривлянні 95 кагалу я особисто не побачив і натяку на гумор, хоча, каюсь, іноді намагався подивитись їхні виступи і дивувався реготу у залі. А вже про країну-порноактрису, дєвочєк, яких заберуть назад, ********* палички, "атадвігаємиє граніци", осбливо про Голодомор, ги-ги, я цю істоту просто зненавидів. І перебування цьго лайна у кріслі ненависті тільки додало.
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16.04.2024 10:14 Ответить
Ваші емоції зрозумілі і виправдані. Але емоції - поганий радник. Спробуйте їх притишити і подумайте про таке: тринадцять з гаком громадян України (з 40-мільйонним населенням) у 2019 році підняли свої дупи, якими вони думають, і у єдиному пориві обрали собі в Президенти цю людинку. Подумайте про них - вони й досі швеньдяють навколо Вас, оці тринадцять з лишнім мільйонів. Це не про Зеленського - він просто маленьке самозакохане тупе чмо, якого за шкірку витягнули і посадили у крісло, і з тих пір це чмо зі всих сил преться довести, що воно не пусте місце. Подумайте спокійно про те, що над мерзенними жартами Зеленського сміялися багатотисячні заповнені зали, замість вмазати йому гнилим помідором. Свати, квартал95, слугу народу запоєм дивилися мільйони - то до чого тут Зеленський? Мільйони сміялись, аплодували, обожнювали його виступи. Гівно грало на сцені - але у залі аплодувало таке ж саме гівно. Зеленський - вирок Україні. Зеленський - не людина, це аргумент, характеристика країни. І якщо країна отямится - шанс ще є. Якщо ж країна буде продовжувати спостерігати, як зелена пліснява руйнує її саму - то це вже точно характеристика країни, як це не сумно. Значить ще не доросли. Значить українцям треба максимально отримати по макітрі, аби таки дійшло. Як завжди. Аби не пізно.
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16.04.2024 10:53 Ответить
Якщо сказати коротше - то виборці Зеленського мають викликати не меншу огиду і ненависть.
Але їх же тринадцять з гаком мільйонів громадян України.
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16.04.2024 10:58 Ответить
Так, виборці блазня викликають огиду, скільки б їх не було, тих мільйнів. Хоча, масовість - не показник істини, муха на купі лайна теж не сумує одинока. Але я чудово розумію, що, враховуючи людські якості, правильно організованою пропагандою можна зі спільноти зробити тупе стадо. Але ненавиджу я те квартальне створіння за те, що воно вирішило погратися долями і життями людей, чужого йому народу. І, повірте, я маю дуже вагомі причини ненавидіти тварюку просто лютою ненавистю, його іграшки обійшлися дуже дорого моїй сім'ї. Я не закликаю до фізичного знищення блазня, ні, навпаки, він повинен бути живим для суду, але справедливий український трибунал повинен його судити, інакше багатотисячні жертви українського народу будуть марними.
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16.04.2024 15:03 Ответить
Божий млин меле повільно, але розмелює все до кінця.
Немає нічого таємного, що не стане явним.
Тримайтеся.
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16.04.2024 15:12 Ответить
"потужні" ставки та щовечірні "потужні" відосики можливо надихають самого зе-лідора, але просте питання - а результати де? зрозуміло, що політтехнологи зе-лідора роблять все, щоб "потужний лідор" лунав з кожної розетки 24/7 і щоб лохторат, як та собака павлова виділяв електоральну слину при кожному його з"явленні на публиці... Але де результати? Де успіхи хоч в чомусь? В економіці, в зовнішній політиці, в державному управлінні, в оборонній промисловості??? Поки що суцідьна дупа та про@би за про@бами, які намагаються компенсувати красивими картинками та відосиками, тим більше, що ОПа монополізувала інформаційний простір на ТВ та годує за державний кошт армію (не перебільшення) провладних ТГ каналів, які лише маскуються під "незалежних блохєрів", а насправді подають глядачу викревленну інформацію, яка допомагає ЗЕвладі робити гарну міну при поганій грі ...
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15.04.2024 19:17 Ответить
Результати є і успіхи, але трохи не такі. Наші олігархи, банківські установи, гральний бізнес, люди наближені до Зеленського збільшили свої статки. А ось усім іншим - телемарафон. Нагадаю, що була країна яка маючи монополію на засоби інформації і менш розвинуті технології впливу проіснувала 74 рокі. Так що з точки зору вигодонабувачів все має сенс.
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15.04.2024 20:13 Ответить
У нас в ставках рибу ловлять
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15.04.2024 19:18 Ответить
А у них ловлять тезіси для відосиків та Телемарафону.
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15.04.2024 19:45 Ответить
Нарада зараді піару. Тільки генералів від справ відриває, гнида неголена
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15.04.2024 19:37 Ответить
Засідання клубу веселих та кмітливих.
Повістка: що ******* про сраку на фронті та сраку в енергетиці?
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15.04.2024 19:44 Ответить
Играет верховного главнокомандующего. Что бы играть, не нужно уметь и понимать. Надо картинку сделать и все.
При залужном, при худшем положении и худшем снабжении не отступали. При сырском ...........
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15.04.2024 19:44 Ответить
Найважливіші теми фронт та енергетика, але великі гроші йдуть на піар Зеленського.
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15.04.2024 19:54 Ответить
ЗЕлена енергетiка.
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15.04.2024 20:02 Ответить
Теж іще знайшовся великий фронтовик і електрик!
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15.04.2024 20:09 Ответить
Пересувний цирк взборi.
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15.04.2024 20:12 Ответить
Проскакує по новинах що високопосадовці США закликали Зе не бити по НПЗ але він всіх посилав нах! Але ж то були заклики до здорового глузду! Там була явна умова, що як ви будете бити по НПЗ, рашка буде бити по енергетиці. Віцепрез США про це говорила. Салліван приїжджав і про це казав... У підсумку - пішли всі нах. рейтинг же, класні меми і т.п. Результат: як тільки Салліван поїхав ні з чим, рашка відразу розпочала атаку на енергетику і винесла нам майже всі ТЕСи і ГЕСи а також компресорні на підземні газосховища, а сама майже вже відновила половину своїх НПЗ. Я би розумів, таке робити, коли б від нас могло б прилітати скільки ж вибухівки на обєкти в рашці скільки рашка на нас заряджає! А то виглядає від нас як легенькі царапини, а від рашки як нокдауни!
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15.04.2024 20:14 Ответить
Потужно хоч провів?
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15.04.2024 20:18 Ответить
Чомусь, як тільки це їпало на моніторі, ноут смердить гімном і ригньою.
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15.04.2024 20:54 Ответить
Поговорили?
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15.04.2024 21:06 Ответить
Олег Леусенко

@leusenko1

Кулеба у своїй колонці в "ЄП" охарактеризував принципи дипломатії, початок якій, за його словами, поклав Зеленський. Якщо стисло то це: хуцпа без правил, нахабство ставити друзів у незручне становище, рішення у стилі "меню" та без "плану Б", який для Оманських зрадників зайвий
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15.04.2024 22:15 Ответить
Йому краще проводити ставки в казино - але за власні гроші.
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15.04.2024 22:36 Ответить
ППР - посиділи, поп...зділи, розійшлися
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16.04.2024 07:05 Ответить
 
 