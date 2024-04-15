Зеленский провел заседание Ставки: Важнейшие темы – фронт и энергетика
Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсуждались вопросы фронта и украинской энергетики.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент написал в своем телеграм-канале.
"Доклад Главкома Александра Сырского относительно ситуации на основных направлениях, наших оборонных потребностей и наших будущих действий. Данные разведок: Олега Иващенко от СВР и Кирилла Буданова от ГУР Минобороны о возможных действиях врага. Отчет министра обороны Рустема Умерова о контрактах на поставку оружия, систем РЭБ и дронов", - рассказал о заседании Зеленский.
Он также заслушал доклады представителей энергетической отрасли - Минэнерго, "Энергоатома", "Укрэнерго", "Нафтогаза" – относительно усилий, которые они прилагают для защиты систем, восстановления поврежденной генерации, переподключения потребителей. Также доклад вице-премьера Александра Кубракова о защите критической инфраструктуры, особенно в прифронтовых и приграничных регионах.
"Очевидно, что физическая защита не может полностью уберечь от ударов террористов некоторые объекты. Это может сделать только достаточно эффективная ПВО. Мы благодарны тем друзьям, которые это понимают и быстро откликнулись на наши призывы поддержать украинский воздушный щит. Но интенсивность российских атак требует большего единения. Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и на сто процентов эффективно. Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть. То же возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО. И для этого не нужна активация 5-й статьи, достаточно политической воли", - резюмировал глава государства.
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Як ще воно смердить!
Здоров, чортів сину!"
ЗЄ звичайно бере під особистий контроль, коли вже всралися.
Клоун, який грається в президента - не президент.
Як в будь-якому театрі - актор пупкін - не Гамлєт...
Тільки війна в Україні не постановочна, усе по-справжньому.
Але Зеленський по-справжньому не вміє - і ніколи не зуміє - бо ж солома в голові.
Але кажуть клоуном Зеленський був непоганим.
А от президент з нього - г*вно.
Але їх же тринадцять з гаком мільйонів громадян України.
Немає нічого таємного, що не стане явним.
Тримайтеся.
Повістка: що ******* про сраку на фронті та сраку в енергетиці?
При залужном, при худшем положении и худшем снабжении не отступали. При сырском ...........
@leusenko1
Кулеба у своїй колонці в "ЄП" охарактеризував принципи дипломатії, початок якій, за його словами, поклав Зеленський. Якщо стисло то це: хуцпа без правил, нахабство ставити друзів у незручне становище, рішення у стилі "меню" та без "плану Б", який для Оманських зрадників зайвий